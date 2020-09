السعودية تنتصر لمبدأ السيادة

القضية أكبر من مجرد تصريحات غير مسؤولة صدرت عن الخارجية الكندية بخصوص شأن داخلي في المملكة العربية السعودية. ومن أراد أن يفهم أبعاد هذه الأحداث عليه أن يرى الصورة كاملة غير مجتزأة. فقبل الخارجية الكندية انتقدت وزيرة الخارجية السويدية عام 2015 المملكة العربية السعودية (في قضية محلية)، دفاعا عن رائف بدوي (شقيق سمر بدوي الذي دافعت عنه الخارجية الكندية)، وما بينهم تصريحات من دول غربية أو مسؤولين غربيين أو مؤسسات غربية تدافع فيها عن أسماء محددة وتنتقد دولا ذات سيادة مارست حقها السيادي في تطبيق قوانينها المحلية على مواطنين، رأت أنهم خالفوا قوانين دولهم، وعانت كذلك مملكة البحرين من مثل هذه التدخلات الفجة في شؤونها المحلية، للدفاع عن أسماء محددة ومعروفة وكذلك مصر الشقيقة وغيرهم من دول.

القضية هي في دول ملتزمة بمبادئ معاهدة ويستفاليا التي وقعت في العام 1648م والتي ساهمت بتشكيل العلاقات بين الدول، وضمنت استقرارا وسلاما نسبيا، مقارنة مع ما كانت عليه الأوضاع قبل ذلك من حروب واقتتال مستمر. أهم أسس هذه المعاهدة هي:

١- عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

٢- مبدأ السيادة (لكل دولة سيادة مطلقة على حدودها).

٣- ولاء الأفراد (المواطنين) للدولة القومية والالتزام بقوانينها.

وبناء على هذه الأسس قامت كل الأعراف والمعاملات بين الدول وبعضها البعض، سواء كانت تعاملات تجارية أو علاقات دبلوماسية أو غيرها، يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل لسيادة كل دولة وحقها في إدارة شؤونها الداخلية وعدم التدخل في قضايا محلية لدول أخرى وعلى مواطني كل دولة أن يلتزموا بالولاء لدولتهم التي يحملون شرف جنسيتها والامتثال لقوانينها.

هذه المبادئ المنطقية جداً كانت ضرورية قبل 400 سنة، كما هي ضرورية اليوم لضمان الحد الأدنى من الاستقرار بين الدول وعدم ظهور حروب احتلال أو انفصال أو انقسام بين الدول. إنما ما تغيير هو ظهور تيار يسمى بالتيار الليبرالي (بمفهوم الليبرالية الغربية لا التعريف الشرقي لها). ويرى أصحاب هذا التيار أن العالم تغيير وتجاوز معاهدة ويستفاليا التي كانت مناسبة في ذلك الوقت لحماية أوروبا من الحروب الدينية إنما الآن أصبح العالم قرية واحدة متداخلة في كل شيء فيجب أن يحكم من خلال الفكر الليبرالي وعبر مؤسساته الدولية لكي يكون العالم أكثر تطورا وانفتاحا. وهذا طرح مثالي جدا لكنه يتناقض مع الواقع في كثير من الأحيان والمواقع. فالمثالية الليبرالية تقوم على عدد من الاعتقادات الأساسية والافتراضات غير الواقعية التي من خلالها يتم رسم كل السياسات من خلالها عند تمكنهم من إدارة أو حكم أي دولة أو مؤسسة. فهم يَرَوْن أن الديمقراطية هي أساس السلام الوحيد وأن الدول الديمقراطية لا تحارب بعضها البعض إنما يحق لدولة ديمقراطية أن تحارب دولا أخرى غير ديمقراطية إذا كانت الحرب من أجل نشر مبادئهم!

وكذلك يؤمنون بأن حق الفرد أهم من حق المجتمع أو الدولة، فممكن أن يكون هناك فرد يحرض على الإرهاب أو الفوضى ومخالفة قوانين دولة ما، ضمن ما يؤطر بحرية الرأي والحقوق الشخصية، حتى إن أدى ذلك إلى غياب نسبي للأمن والسلم الاجتماعي، وإن هذا ثمن مقبول ومعقول جدا مقابل الحصول على الحرية الفردية حتى لو كانت على حساب المجتمع، ولذلك امتلأت بعض العواصم الغربية بالجماعات المتطرفة والمجاهدين الذين تعاني الآن منهم هذه الحكومات وتحاول تعديل قوانينهم لحماية أمنها ومجتمعاتها منهم.

وسبق لي أن نشرت ما قالته آن ماري سلاتر الرئيس التنفيذي للمركز الفكري المعروف نيو أمريكا في كتابها "The Chessboard and the Web" الصادر هذا العام. فهي تقول إن الصراع الحالي هو بين المنفتح والمنغلق، بين الحكومات المنفتحة وبين الحكومات المنغلقة، الإعلام المفتوح أو المغلق، وفِي سبيل انتصار أصحاب التوجه المنفتح يجب أن تلغى كل القيود بما فيها سيادة الدول على أمنها وحدودها، لكي تصبح الشعوب سيدة نفسها! وعليه يجب أن يكون النظام العالمي الجديد نظاما مفتوحا "Open Order". وتقول السيدة سلاتر: "يجب على الناس أن يتقبلوا أن حكوماتهم لا يمكن أن تضمن لهم أمنهم الكامل. وعلى قدر من انعدام الأمن يكمن ثمن الحرية والديمقراطية. وهو ثمن يستحق الدفع"!!!

خلف هذا الطرح المثالي تكمن مآسي حقيقة، فالأوضاع في العراق وسوريا وليبيا وغيرهم لا تخفى على أحد. فهل لو سألنا مواطن سوري أو عراقي أو ليبي ماذا سيختار الأمن أو الحرية (المثالية)؟ فماذا سيكون جوابه؟ فهم من دفع الثمن ويحق لهم الإجابة على مثل هذا السؤال.

ومقابل هذا الطرح تتصدى المملكة العربية السعودية ومعها دول مازالت متمسكة وتؤمن بمبادئ معاهدة ويستفاليا برغم تغول التيار الليبرالي في كثير من المؤسسات الدولية وعدد من الحكومات الغربية وأصبح يرى في المملكة العربية السعودية عدو يمثل -في تصورهم- كل ما يحاربون ضده من أفكار وحتى بعد الإصلاحات الكبيرة التي حصلت في السعودية -وهي شأن محلي- من حقوق مدنية وللمرأة بشكل خاص فهم لا يستطيعون تقبل هذا الواقع الجديد، وفِي نفس الوقت تعزز لدينا الشعور أن كل هذه الحجج من حقوق المرأة وغيرها هي في الواقع أعذار تستعمل كواجهة تبرر هجومهم على من يتمسك بمبادئ سيادة الدول، فَلَو كانوا فعلا يبحثون عن حقوق المرأة فهناك نساء يعانين بشكل بشع في أماكن عديدة أحق للدفاع عنهن من أسماء محددة تُسخر لها هذه الحكومات كل أدوات القوى الناعمة من دبلوماسية رسمية وغير وسمية.

لكن مؤخراً ظهر عندهم تيار أطلق عليه "التيار الشعبوي" من قبل إعلامهم (ترامب كمثال) بدأ في التصدي لمفاهيمهم من أجل تعزيز مكاسب دولهم القومية، مثل شعار "أمريكا أولا" أو شعارات أخرى في دول غربية مختلفة، فأصبحنا نرى صراعا غربيا-غربيا في إعلامهم وبين سياسييهم ومؤسساتهم، فهكذا يجب أن ننظر له وأن نوظف هذا الجدل عندهم لتعزيز موقفنا وحماية مصالحنا لا التعامل معه كصراع غربي-عربي.

وظهور تيار الشعبوية يعبر عن استياء أعداد متزايدة من الشعوب الغربية من السياسة الليبرالية التي تتدخل في شؤون المحلية للدول الأخرى على حساب مصالحهم هم. لكن الحقيقة هي أن التيار الليبرالي تغول وأصبح مسيطرا على الساحة الدولية وله حلفاء في مختلف الحكومات والمؤسسات يتشاركون في نفس الأجندة والأهداف (بعيدة المدى) أو يلتقون في بعضها (قصيرة المدى)، ولهم أدوات مختلفة يستعملونها بحسب الظروف. وهنا نستطيع رؤية الصورة الكاملة وغير المجتزأة للتصريحات الكندية. فالحكومة الكندية برئاسة جاستن ترودو حكومة ليبرالية مثل ما كانت إدارة أوباما وهيلاري كلينتون (بالمناسبة كثير من الذين صدرت تصريحات حكومات غربية للدفاع عنهم انتشرت لهم صور شخصية مع هيلاري كلينتون) ووزيرة الخارجية السويدية التي سبق أن أعلنت أنها ليبرالية تتبنى طرحا يسعى للمساواة المطلقة بين النساء والرجال feminism وهو طرح يتخلف عن المفهوم التقليدي للمساواة وكذلك وزيرة الخارجية الكندية.

من الواضح جداً أن هناك أفراداً محددين (سواء كانوا سعوديين أو بحرينيين أو مصريين أو غيرها من جنسيات تنتمي لدول مازالت متمسكة بمبادئ السيادة) هم من يتم الدفاع عنهم سواء من خلال إعلامهم أو حكوماتهم أو المؤسسات الدولية التي يسيطرون عليها. ويتم إعطاء هذه الأسماء جوائز وحملات إعلامية ترويجية موسعة تظهرهم كمناضلين للحرية والحقوق الفردية وأن دولهم تقمع شعوبها وأن هؤلاء الأبطال يناضلون من أجل إيصال صوت شعوبهم للعالم كي ينقذوهم من القمع والتعذيب ويجب على الحكومات الغربية التي تمثل العالم الحر أن تتدخل وتنقذهم ولا تحسب حسابا للسيادة ولا للمصالح الاقتصادية أو غيرها من أجل مبدأ الحرية، ولو كان على ظهر دبابة كما حصل في العراق (أما الحقيقة فلا يلتفتون لها ولا تعنيهم).

إنما لا يعني هذا الكلام أننا ضد الحقوق الفردية ولا غيرها من مثاليات الفكر الليبرالي، لكننا ضد أي ممارسات تكلف المجتمع أمنه واستقراره وتسلبه من مكتسباته سواء كانت بذريعة الحرية الفردية أو حقوق الإنسان أو غيرها من أمور. ضد الحريات الفردية متى ما تعارضت مع الأمن الجماعي وأضرت بحريات بقية أفراد المجتمع من أجل فرد أو مجموعة أفراد. أما من يرى في القوانين المحلية لأي دولة ينتمي لها تعارضا مع قناعاته ولا تتناسب مع معتقداته فيستطيع أن يحاول تغييرها عبر القنوات الشرعية والدستورية، وإن لم يستطع كفرد فلا يفرض قناعاته على المجتمع ككل بالقوة وله أن يذهب لأي دولة يجد أن قوانينها تتناسب معه للعيش فيها والله سبحانه يقول "ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها".

حفظ الله أوطاننا وكل من فيها من كل شر وأسأل الله أن يعيد الأمن والأمان لمن فقده وفقد معه وطنه.