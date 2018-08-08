راتبه الشهري 52 ألفاً!

في ذكرى رحيل محمود درويش، تنشر "الأهرام" المصرية وثائق لأول مرة تخص الرجل. بينها وثيقة تعيينه بـ140 جنيهاً شهرياً= 52 ألف جنيه حالياً. لمن قرأها بالغلط هي بالأصفار (52000). حسبها لي صديقي المصري عنتر. عاش محمود ثرياً ومات كذلك. وتقول لي: الإبداع يولد من رحم الوجع؟!

أظن العبارة الأخيرة صحيحة. لكن الوجع ليس وجع الجيب.. الأوجاع تغزو القلب أيضاً، والشرايين والدماء وكل كرية دم حمراء وبيضاء وباذنجانية.. إن لوّنوها.

كان لكل شاعر أو فنان وجع يزرع له فرشته التي ينام عليها إبراً. كان وجع المتنبي ضيعة يعيش فيها مع عماله، وكان وجع أبي فراس الحمداني أن يكون بسمعة أبي الطيّب، وكان وجع نزار قباني الحبّ، ومصيبة محمود درويش وطنه الكبير الذي تآكل بسرعة فائقة أمام عينيه.. أما ابن زريق البغدادي فعلتّه في رزقه. ذلك الوجع الذي يخطر ببالك أول ما تسمع كلمة "الوجع".

كان لمحمود درويش شقة في باريس سمعت أنها بـ5 ملايين يورو. طبعاً لا أصدق أن أحداً لديه الرقم الحقيقي. وكان له شقة في عمَّان سمعت أنها مقابل السفارة الأميركية. (قدّر الثمن بنفسك). وأعرف أن له سائقاً خاصاً لسيارته الأودي الإيه 6 مع مصاريفها المدفوعة من منظمة التحرير. كان ابن المنظمة المدلل.

مؤكد أن وجعه كان شيئاً آخر فعلاً.

عاش وهو يغنّي "كانت تسمى فلسطين.. صارت تسمى فلسطين". كانت مجرد.. شعر. أو حلم. أو أمنية. أو هي كل ما يتمناه فاقد الوطن. كان كل ذلك يوجعه.. لا أدري ماذا كان سيقول لو عاش ليسمع ما نسمع! ماذا سيكتب على تويتر ـ وهو، ميتاً، من الأكثر متابعةً؟ هل سيفتح حساباً أزرق أصلاً؟

كان الدليل على أن وجعه شيء آخر قاتلاً.. كان الدليل نهايةً في "صحراء هيوستن"، كما وصفها صديقه أكرم هنية.

وأوجعه الشعر. روى لي صديق زاره في بيته أن محمود كان مكتئباً فسأله عن السبب، فأمسك درويش بديوان المتنبي وقال: هو خلالنا إشي نقوله؟ الجملة محررة.. احتراماً لذكرى المرحوم.

كذلك، يوجع الفنان أنه "قيل ما سأقول". هكذا قالها محمود درويش نفسه، معيداً صياغة وجع عنترة القديم "هل غادر الشعراء من متردم؟". كم شاعراً سبق عنترة حتى إنه اشتكى من هذه القضية؟!

ننتظر وثائق الأهرام الجمعة. فيها قصائد ومقالات غير مجموعة في أعماله التي بين يدينا.

فوائد اقتصادية:

- كان الجنيه المصري أحسن من الإسترليني. اليوم، لا يمكن أن يَفْضُل "المصري" الإسترليني إلا إذا كان عملةً أثريةً.. تُعرض في المتاحف والمزادات.

- المعادلة الرياضية التي ابتكرها عنتر لحساب قيمة راتب محمود درويش هي: كم يشتري ذلك المبلغ من غرامات الذهب حينها، وكم سعر هذه الغرامات حالياً.