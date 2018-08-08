«سفر في إيطاليا» لروسلليني: رحلة في عالم الحب و «معجزات

ما الذي يمكن فناناً مكتملاً بات في ذروة إبداعه وأوج نضوجه، أن يفعل من أجل حبيبته حين يحب؟ كل شيء، بخاصة إذا كانت هذه الحبيبة من طينة إنغريد برغمان، نجمة فاتنة طيبة يحبها الجمهور العريض في شتى أنحاء العالم. وإذا كان هو- الفنان- من طينة روبرتو روسلليني، أسس، في شكل أو آخر، للواقعية الإيطالية الجديدة، وبات تواقاً إلى الخروج منها، بعد أن أدت تلك الواقعية إذ لم تعد جديدة بما فيه الكفاية، غرضها بالنسبة إليه، وصارت أقرب إلى أن تكون سينما شعارات ومواقف سياسية. والحقيقة أن هذين الأمرين تضافرا بقوة بالنسبة إلى صاحب «روما مدينة مفتوحة» و «باييزا»، في لحظة شعر فيها بأنه حقاً بات مغرماً بتلك بالنجمة الهوليوودية الكبيرة ومستعداً من أجلها أن يتخلى عن مبدأ أساسي من مبادئ سينماه، ذلك المبدأ الذي كان ينادي بعدم اتباع نظام النجوم... ومن المعروف في هذا السياق أن إنغريد برغمان، قبل أن تكون حبيبة روبرتو روسلليني وامرأته في ذلك الحين، كانت هي نفسها نجمة النجوم. من هنا فإن المخرج الإيطالي الكبير حين حقق «سفر في إيطاليا» حاول- على الأقل أن يضرب عرض الحائط بذلك المبدأ، ولكن في الوقت نفسه الذي حاول أن يحقق فيلماً يبتعد قدر الإمكان عن عالم النجومية. ومن هنا كادت إنغريد برغمان تبدو في هذا الفيلم، غير إنغريد برغمان: بدت سيدة إنكليزية حقيقية تؤدي دورها بقوة وإقناع، ما أضفى على الفيلم مسحة وثائقية، كان روسلليني يتوخى إظهارها على أية حال، لكي يحافظ لسينماه على سياقها العام، ويفرح بنجمته، منسياً جمهوره أنها هي هي النجمة التي يحبها هذا الجمهور، ويدفع ثمن التذكرة من أجلها. وبالتالي فإن أول ما يمكن قوله حول هذا الفيلم أنه أولاً وأخيراً فيلم لروسلليني وحده وبالكاد يمكن اعتباره فيلماً لإنغريد برغمان. بيد أن السيدة لن تندم على هذا أبداً، فهي إذا كانت قد دخلت بتمثيلها سجل الخلود المرتبط بأفكار السينما وأبعادها الثقافية الحقيقية، فهي إنما دخلت من طريق هذا الفيلم، ولو من باب ضيّق!.



> ومع هذا كله لا بد من الإشارة هنا إلى أن النتيجة لم تكن مرضية تماماً، في نهاية الأمر، لا بالنسبة إلى تلك الفنانة الكبيرة ولا بالنسبة إلى زوجها المخرج المبدع الذي سيكون عيه أن ينتظر سنوات طويلة قبل أن يعترف النقد نفسه بأهمية الفيلم، ومن ثم يكون له جمهور عاد وشاهده على غير ما كان فعل في البداية، وبالتالي تضافر مع النقد والتأريخ السينمائي والفكري ليجعل للفيلم مكانة كبيرة يتمتع بها اليوم. في البداية إذا لم يعجب الفيلم الجمهور الذي كان قصد حضوره كرمى لعيني إنغريد برغمان، إذ راح يتساءل بينه وبين نفسه عن ماذا تفعل فاتنة السينما العالمية في هذا الشريط. وهو، من ناحية ثانية لم يرض نقاد السينما الإيطاليين من الذين كانوا اعتادوا الترحيب بأعمال روسلليني واعتباره كبير سينمائييهم، إذ رأوا أنه ضيع وقته وطاقاته في فيلم «هجين مبندق... لا هو في العير ولا في النفير. مهما يكن فإن هذه الآراء والنظرات المتناقضة احتاجت إلى سنوات عدة قبل أن تختفي جميعاً، ويصار إلى الاتفاق على أن «سفر في إيطاليا» واحد من أكبر كلاسيكيات السينما الإيطالية. وكان الفضل في ذلك على أيّ حال لمجلة «كراسات السينما» الفرنسية ولنقادها- المخرجين لاحقاً- من أمثال فرانسوا تروفو وجان- لوك غودار وإريك رومر. فهؤلاء، وربما كرد فعل استعلائية أول الأمر على زملائهم النقاد الإيطاليين، تلقفوا الفيلم ما إن رأوه، بكل تعظيم وإكبار واعتبروه فتحاً جديداً في عالم السينما. بل قال بعضهم إنه للمرة الأولى أقتنع بأن إنغريد برغمان ممثلة حقيقية، بعد أن كانت في الماضي، لا سيما في أفلامها الأميركية، تمثل كنجمة وكلها اقتناع بأن تلك الأفلام صنعت من أجلها. حسناً... ربما كان قائل هذا الكلام قد بالغ في رأيه هذا بعض الشيء... ولكن من المؤكد أن سيطرة روسلليني على فيلمه كانت تامة وأنه استخلص من أداء برغمان وقدراتها الفنية ما أفاد فيلمه وأضاف إليه. أما بالنسبة إلى النقاد الأكثر عقلانية والأقل حماسة، فإنهم نظروا إلى الفيلم كعمل مكمل ومطور لسينما الواقعية الجديدة، حتى وإن كانوا قد اضطروا، وهم العقلانيون المنطقيون والماركسيون إلى حد ما، إلى غض النظر عن الحل الذي اختاره روبرتو روسلليني لينهي به فيلمه. وهو كما سنرى، حل ميتافيزيقي غيبي، مهّد- بالنسبة إليه على الأقل- لذلك التوجّه الروحي الذي سيعود ويطبع معظم ما سيحقق لاحقاً من أفلام، سواء للسينما أو للتلفزة، فعم يتحدث «سفر في إيطاليا» بعد هذا كله؟

> ببساطة يتحدث في حبكة، تبدو للوهلة الأولى مفبركة، عن زوجين إنكليزيين يقصدان إيطاليا للحصول على إرث تركه لهما عم في هذا البلد قبل موته، ولم يكن الإرث سوى فيلا فخمة رائعة الحسن في مدينة نابولي، قرر الاثنان بيعها والحصول على ثمنها، إذ من المستحيل عليهما إبقاؤها والعيش في إيطاليا. وهما في انتظار البيع وقبض الثمن، يقيمان في الفيلا مستمتعين بما تطل عليه من خليج رائع الحسن وبجمالها الداخلي. غير أن ذلك الاستمتاع الذي كان من شأنه أن يجعلهما يشعران كما لو أنهما في الجنة، لم يتمكن من أن يخفي المشكلات المندلعة بينهما. وهي مشكلات ها هي الآن تزداد تفاقماً موصلة إياهما إلى حدود اتخاذ قرار بالانفصال. وهكذا بعد أيام من العيش في الفيلا معاً، ينصرفان كل واحد منهما ليعيش على هواه، هي تتجه للتجوال المتواصل بين المتاحف وفي أعماق المدينة ومقابرها الغورية، وهو للإقامة لدى أصدقاء له في جزيرة كابري. والحال أن هذه الإقامة المزدوجة هي التي تتيح لروسلليني أن يصور إيطاليا كما لم تصوَّر من قبل، في خليط من النظرة السياحية المندهشة ومن التفرس الإبداعي المدقق.

> المهم أنه يبقى لدينا من الفيلم بعد كل تلك الجولات اليوم الأخير. وهو اليوم الذي يندلع فيه الصراع بين الزوجين ليصل ذروته ويقرران الطلاق من فورهما، حتى وإن كان قد بقي عليهما زيارة أخيرة لأطلال مدينة بومباي. وهما بعد أن يقوما بهذه الزيارة صامتين تقريباً، بالكاد يوجه واحدهما نظرة إلى الآخر، وبالكاد يبدو قادراً على عيش ثانية أخرى معه، يحدث لهما في طريق العودة أن يمرا بجماعات من المصلين يمارسون طقوس الزياح في شوارع عابقة بروح الإيمان.

وإذ تقطع عليهما الاحتفالات طريقهما، ينزلان من السيارة ليقفا برهة متفرجين على ما يحدث، فما الذي يحدث؟ في كل بساطة يشاهدان بأم أعينهما معجزة تتحقق أمامهما... ويشاهدان الجماهير الخاشعة المؤمنة تتجاوب مع المعجزة وتخرّ مؤمنة بهذا البعد الروحي العميق. ولأن مثل هذا الإيمان حين يكون عميقاً، يكون معدياً، كان لا بد لصديقنا وصديقتنا أن يشعرا، مع الجماهير، بروح الإيمان والمحبة تغمرهما وتفعل فيهما ما تفعل. وعلى هذا النحو يتصالحان مع بعضهما البعض، وسط المد الجماهيري، ووسط المناخ الروحي السائد. وينتهي الفيلم على عودة الحب بينهما، وربما- كما تعدنا نهاية الفيلم- بأكثر كثيراً مما كانا عرفا خلال المرحلة الأولى من زواجهما.

> إذاً، كانت تلك هي الرسالة الأخيرة التي أحب روبرتو روسلليني أن يوصلها إلى المشاهدين من خلال هذا الفيلم. بيد أن الرسالة تظل أقل ما في الفيلم أهمية... لأن الجانب الأهم، كان تلك النظرة إلى إيطاليا وقد بدأت تتخلص من مستتبعات الحرب ودمارها. وإلى جانب هذا الأمر كانت هناك النظرة إلى السينما نفسها... كحيّز لا يكتفي بأن يقول حكاية أو يصور مشهداً... بل يمكنه أن يقدم أيضا، صوراً انطباعية عن واقع معين منظور إليه بعينين تريان هذا الواقع على غير واقعه المادي.

والحقيقة أن هذه النزعة الانطباعية الواضحة كانت من أهم تجديدات روبرتو روسلليني (1906-1977) أحد كبار المخرجين في تاريخ السينما الإيطالية والعالمية، والذي، إذ افتتح الواقعية الجديدة بأفلام مثل «روما مدينة مفتوحة» و «ألمانيا العام الصفر» و «باييزا» أنهى نشاطه السينمائي لاحقاً بالالتفات إلى التلفزة معتبراً إياها مكاناً طبيعياً لإبداع الصورة المتحركة، محققاً أفلاماً عن سقراط والسيد المسيح واستيلاء لويس الرابع عشر على السلطة، وغيرها من أعمال أبدعها في أشكال أتت سينمائية- تلفزيونية في الوقت نفسه.

* نقلاً عن "الحياة"