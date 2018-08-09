أن تكون «شايب» خيارك لا خيار الزمن

عندما طرحت شركة مايكروسوفت برنامج التشغيل ويندوز كان مجرد برنامج صغير إلى جانب برامج ميكروسوفت الأخرى، قيل حينها إنه نسخة من برنامج التشغيل الذي كانت تستخدمه أبل، في الحقيقة كان كذلك. بعد أن انتصرت مايكروسوفت في المحاكم استناداً على قانون الاحتكار بدأت نسخ ويندوز تتالى حتى أصبح أشهر برنامج تشغيل كمبيوتر في العالم، تخيل الفرق بين النسخة الأولى التي أثارت ضجة حينها وبين ويندوز 10 اليوم.

عندما نقول إن الكمبيوتر تطور نعرف أن هذا التطور لم يـأتِ تلقائياً، مجموعة من الخبراء جلسوا في غرف مهيأة وعملوا على تطويره، التطور عمل منظم مقصود ومستهدف في حد ذاته، ثمة فروق كبيرة بين حضارة اليوم وبين الحضارات السابقة من أهمها السعي الواعي للتطوير، كثير من منطلقات الحضارة الغربية قائم على أسس قديمة بنتها الحضارات السابقة من بينها الحضارة العربية الإسلامية لكنّ من بين كل الحضارات المتلاحقة وعت الحضارة الغربية شيئاً اسمه التطوير المتعمد، التطور التلقائي البطيء الذي عاشت عليه الحضارات السابقة كان سبباً في شيخوختها ثم اندثارها.

ألتقي في مناسبات عديدة بأصدقاء من أيام الحارات في الرياض القديمة، أصدقاء أيام الصبا والشباب الأول ومن رفاق الطفولة، أصاب بالحزن، بعد عشر دقائق أفقد كل صلة لي بهم، كانت حياتنا في الرياض القديمة بسيطة وقليلة، لا يعود هذا إلى جهل أو عزلة أو تخلف ولكن التكنولوجيا في العالم أجمع كانت محدودة، لا إنترنت ولا فضائيات ولا قدرة على السفر بعيداً، اتصالنا بالعالم مرهون بقناة تلفزيونية واحدة وجرائد محلية، بعض الناس من بينهم عدد من أصدقاء طفولتي استمروا في الحياة وكأن العالم ما زال على حالة أيام السبعينيات، لم يجروا أي تحديث على ذواتهم، بقيت ثقافتهم ومعرفتهم وهوياتهم وألفاظهم كما تركتها في القرينين والمقيبرة وسوق الربابين المفضي على شارع العطايف، يلتقون مرة أو مرتين في الأسبوع يلعبون بلوت بنفس الأساليب التي كان يلعبون بها في الأيام الخوالي. عندما أجلس معهم أشعر أني أتفرج على فيلم أسود وأبيض، يتناهى إلى سمعي أغنية فرج الله يا فرج الله ومنلوجات سعد التمامي وحسن دردير، عندما أبدي ملاحظة على هذا الجلوس الأبدي يبادروني بنفس الجواب الذي كنا نصيغه للرد على آبائنا: نلعب بلوت أفضل من الحش في خلق الله.

عندما ألتقيهم أتأكد أن كل شيء في هذه الدنيا يحتاج إلى تحديث، البيت والسيارة والكمبيوتر والإنسان نفسه. الشيخوخة مرحلة عمرية اختيارية، تستطيع أن تعيش في كل الأزمنة التي تمر بها وتستطيع أن تبقى خارج كل الأزمنة التالية إذا بقيت رهينة زمنك الجميل.

*نقلا عن "الرياض".