وأهذي.." لن أموت، لن أموت..."

"كيف لاحظت رداء المقاتل؟" سألني. فأجبت أنا ابنة صولات وجولات من الحروب.

كان هذا سؤال من مديري تعليقاً على صورة عراقية انتشرت على تويتر ، أتحقق من صحتها.

أنا اليوم امرأة تلامس الأربعين، تختزن ذكرياتي آلاف الصور الموجعة، أصوات المدافع، بقايا الحجارة تتساقط عبر المناور، ونحن قابعون في الملاجئ.

أذكر أني حفظت أسماء القذائف وأنواعها عن ظهر قلب، كنّا نميزها من صوتها.

تتراكض المشاهد باهتة في رأسي، أكاد لا أميزها، أعشت كل هذا أم أنه من حيوات أخرى؟!

بعيد الحرب، لا تحتفظ الصور بتفاصيلها، بل بروائحها، ولا الوجوه بجراحها، بل تضع صراخهم وبكاءهم في خزنة دفينة، لتفاجأ لاحقا ببؤسها.

ما من حرب "مقدسة" كل الحروب كريهة، تفوح منها روائح البارود الممزوج بالدماء، والأشلاء.

أتأمل وجه طفلي نائما، أتلمس تفاصيله، وأتمسك بحياتي، أقبض على روحي بين أناملي.

"لن أموت، لن أموت.. لا بحرب، أو مرض، لن تجرؤ سيارة على دهسي، لن أموت لأي سبب تافه، أنا الناجية من ألف حرب وميليشيا".

"حديث يدور في داخلي، فأغرز أظافري في جلدي، وأكرر لن أموت".

وتعود بي المشاهد وكأنني في فيلم وثائقي، تحضر مئات الصور من سوريا، من عشوائيات مواقع التواصل والوكالات والمواقع الإخبارية.

أعود وأسأل نفسي "ما دخلي أنا اللبنانية بسوريا؟"، تعاكسني الصور مجددا، يقتحم ذاكرتي، دم وصراخ، غبار وأصوات نحيب، تأبى تركي وشأني.

لن أعيش حربا أخرى، لن أبجل ميليشياويا واحدا. ففي الحروب الأهلية، فوضى "منظمة مقيتة، فيها تآمر وتقاسم للأرباح والسرقات، والمعابر...

والجرائم وعهر الحواجز وذلها أيضا!

كلهم سرقوا خلال الحرب اللبنانية، عفشوا منازل "المعترين"، صفوا على الهوية.

وها أنا أودع أكثر من 39 عاما من عمري ولا زلت أحمل ندوبهم، و"زعرناتهم".

لن أتصالح مع ما فعلوه.

حديث آخر يدور في داخلي.

"انقضت الحرب منذ زمن بعيد، فلماذا لا زلت أكتب عنها؟"، أتساءل.

تشن الحروب لألف سبب وسبب، تبدأ معاركنا شريفة، وتغرق بعدها بوحول الآثام وفظائع التنكيل.

أعود إلى سوريا، آلاف المخفيين والمعتقلين، بعضهم رحل ولا زالت أمه تنتظر عند الباب، موقنة أنه سيطل ليعانقها، ستسمع وقع خطاه أولا، وتدركها لا محال، كيف لا وهي التي عدت أنفاسه صغيرا، حفظت تفاصيل جسده وأنامله التي هشمت في أقبية أحد السجون... مهلا... ألم أر ذلك في لبنان؟! وحدهم البشر يكررون قبحهم، ويتقيأون بشاعاتهم دون ملل.

يتحدثون عن 5 ، 8 ، 10 آلاف معتقل، وتكر السبحة، أرقاما وأرقام...

تتوالى الأرقام والأسماء والصور، أو أشباه الصور

هؤلاء لهم أسماء، وأمهات وآباء وأطفال، أشقاء وشقيقات، كانت لهم حياة وهوية قبل أن يضحوا أرقاما على شواهد قبور ما، أو مجرد لفافة بيضاء تغطي ما تبقى من عظامهم.

أعود إلى هذياني، متى سأشفى، متى سنعتزل التقاتل، متى سنتوقف عن تعيين أشهر للمختطفين أو المخفيين، أو المعتقلين، متى؟... أنعيش في مصح كبير؟