كيف نصل إلى معدل نمو ٨٪؟

ليس من العادات التى أحرص عليها حضور احتفالات السفارات بالأعياد القومية للدول المختلفة، فهناك أكثر من مائة سفارة مقيمة فى القاهرة، كما أن هناك العديد من المنظمات الدولية والإقليمية، والتواجد فى مثل هذه المناسبات لا يتناسب مع الكثير من الأعباء.

ومع ذلك فقد حرصت على حضور احتفال سفارة «لاتفيا» بالقاهرة بالعيد المئوى للدولة، حيث كانت من تلك المجموعة من الدول التى تواجدت فى المجتمع الدولى بعد الحرب العالمية الأولى فى ١٨ نوفمبر عام ١٩١٨. كان ذلك قبل أربعة أعوام تقريبا من ميلاد الدولة المصرية التى قامت على التصريح البريطانى فى ٢٨ فبراير ١٩٢٢ فى أعقاب الحرب، وما تلاها من ثورة المصريين العظمى فى ١٩١٩ والتى سوف نحتفل بمئويتها فى العام القادم.

وفى الحقيقة فإن المقاربة بين «لاتفيا» ومصر تتوقف عند هذا الحد، فمصر تقع على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر حيث المياه دافئة طوال العام، أما «لاتفيا» فإنها تقع على بحر البلطيق حيث المياه الباردة معظم السنة؛ وبها مليونا نسمة، أما بلدنا فبه ١٠٠ مليون نسمة، وبينما الأولى مساحتها أقل قليلاً من ٦٥ كيلومترا مربعا، فإن الثانية أكثر قليلا من مليون كيلومتر مربع. الأولى حازت عاصمتها «ريجا» على لقب أنظف العواصم العالمية هذا العام، أما القاهرة فقد حصلت على اللقب فى عام ١٩٢٥ حينما كانت الدنيا غير الدنيا والحال غير الحال.

متوسط نصيب الفرد من الدخل المحلى الإجمالى فى «لاتفيا» مقوما بالقدرة الشرائية للدولار أكثر من ضعف ذلك المصرى تقريبا، أما إذا كان التقويم بالقيمة الرسمية فإن نصيب الفرد هناك أكثر من خمسة أمثال ذلك المصرى. وتعد «لاتفيا» من الدول عالية التقدير فى كل ما يخص مؤشرات التنمية البشرية؛ بينما تبقى مصر متواضعة المكانة فى كل ما يخص ذات المؤشرات

الفارق بين مصر و«لاتفيا» ليس فارقاً بين دولة كبيرة كثيرة السكان ودولة صغيرة قليلة السكان مثل «لاتفيا» (الحقيقة أن عدد سكان لاتفيا تراجع بين عامى ٢٠١٠ و٢٠١٨ ولكن ذلك قصة أخرى)؛ فالمعضلة المصرية تبقى قائمة لو كانت المقارنة قائمة مع دول كبيرة كثيرة السكان بل وتتعدى المليار مثل الصين والهند؛ وكذلك تبقى قائمة لو كانت المقارنة جارية مع دول صغرى أخرى مثل «إستونيا» و«ليتوانيا» و«تايوان» و«سنغافورة» و«هونج كونج» و«دبى»، وهكذا دول. وإذا كان هناك اتفاق واحد داخل صفوف المهتمين بالفكر التنموى المصرى سواء داخل الحكم، أو بين المحكومين، فإن تحقيق معدل للنمو يبلغ ٨٪ سنويا وعلى مدى العقدين القادمين، يمكنه من ناحية التغلب على معدلات الزيادة السكانية، وأن يوفر فرص العمل لحوالى ٧٥٠ ألف نسمة تدخل سوق العمل كل عام، ويخلق طاقة مستدامة للنمو والتقدم تنقل مصر من مواقعها الحالية فى العالم إلى صفوف الدول المتقدمة. فلا يوجد ما يجمع «الصين» على عظم حجمها وضخامة سكانها، و«لاتفيا» على صغر حجمها مساحة وسكاناً إلا تحقيق معدلات عالية للنمو لفترة زمنية تكفى لتجاوز الفقر والتخلف والتواجد ضمن العالم الثالث.

المسألة الملحة دائما لمصر كيف نفعل ذلك؟ الثابت هو أننا بالفعل حققنا خلال الفترة من ٢٠١٣ إلى ٢٠١٨ نقلة ملحوظة بعد أن كان معدل نمو سلبى فى عام ٢٠١٢/٢٠١٣ إلى ٥٫٣٪ خلال العام المنصرم وهناك توقعات لكى نحقق ٥٫٥٪ خلال العام الحالى مع بشارات أن نصل إلى ٦٪ فى عام ٢٠٢٠. هذا يعكس جهدا كبيرا، ومع ذلك فإن التوصل إلى ٨٪ لا يزال بعيدا، وبمثل المعدلات الجارية فإن الوصول إليه سوف يكون فى الوقت الذى تتعقد فيه أمورنا أكثر من تعقيدها حاليا، بسبب الزيادة السكانية وأسباب أخرى لا توجد مساحة لعرضها، إضافة إلى المفاجآت التى لا يعرف أحد كيف ومتى تأتى؟ ما فعلته الدول الكبيرة، وتلك الصغيرة، كان دوما تحقيق القدر من التراكم الرأسمالى الكافى لتحقيق هذا القدر من النمو الذى وصل فى الحالة الصينية إلى ١٣٪ فى بعض السنوات حتى بات الخوف قائما من «سخونة» الاقتصاد بما يضيفه هذا المعدل من النمو من استهلاك للطاقة، وأعباء على البنية الأساسية. ولكن ذلك ليس قضيتنا على أية حال، وهدفنا تحقيق ٨٪ ليس معقولاً فقط ولكنه ممكن أيضا، إذا ما تعلمنا من الدول الأخرى أولا أن لكل دولة ولكل مكان فى الحقيقة مزايا تنافسية فى البشر والإنتاج؛ وإذا ما علمنا ثانيا أن التراكم لا يحدث إلا بالاستثمار الكثيف فى المشروعات المختلفة القائمة على هذه المزايا التنافسية.

الثابت أن ما تحقق حتى الآن كان نتيجة الاستثمارات الحكومية التى أصلحت من البنية الأساسية، وأقامت المشروعات العملاقة، ووضعت الأساس فى مصر للانتقال من النهر إلى البحر، وببساطة أصبحت الدولة قادرة على ملامسة أطرافها وحدودها. كانت الاستثمارات الخاصة متواضعة، والأجنبية أقل من معدلاتها قبل عام ٢٠١١، ومثل ذلك يعنى أننا نحتاج إلى ما هو أكثر بكثير مما حققنا حتى الآن من قوانين وتشريعات وقدرات جاذبة للاستثمار الأجنبى؛ وما هو أعظم لاستثمارات القطاع الخاص المصاب بأشكال كثيرة من الوجل. وتاريخيا فإن كليهما- الاستثمار الأجنبى والمصرى الخاص- كان من أسباب تحقيق مصر لهذا المعدل المرغوب فى نهاية عقد السبعينيات من القرن الماضى، والاقتراب منه فى النصف الثانى من العقد الأول من القرن الحالى. طرح السؤال، والبحث عن إجابة، فى الكيفية التى نضاعف بها أعمال رأس المال المحلى والأجنبى هو الذى سوف يقربنا من نسبة ٨٪؛ وسوف يصير الأمر كله مؤكدا إذا ما لعبت المحليات دورها فى تعبئة رؤوس الأموال المحلية للاستثمار فى كل محافظة على حدة. فالحقيقة هى أن وظيفة المحافظ ليست فقط العمل على انضباط الأسواق، وحسن معاملة المواطنين، والمسيرة الطيبة للمستشفيات والمدارس، فكل ذلك محمود ومشكور وجهد مطلوب؛ ولكن الأمر الذى لا يقل أهمية عن كل ذلك فهو تنمية المحافظة ذاتها، والإضافة إلى الدخل القومى من خلال «دبى» أخرى على البحر، أو «لاتفيا» ثانية فى محافظة من المحافظات!.

*نقلاً عن "المصري اليوم"