هل نحن ضحية للإعلام الغربي؟

بمناسبة لقاء منتخبنا الوطني لكرة القدم مع منتخب كوريا الشمالية استعادت ذاكرتي الهواجس الكثيرة التي كانت تدفعني للسفر إلى كوريا الشمالية للوقوف على حقيقة ما يقال عن هذه البلاد، قررت حينها أن أخرج من معلومات وثقافة القطيع. في كل الأزمنة وفي كل الدول ثمة حملات إعلامية تجمل القبيح وتقبح الجميل، تقولب البشر وفقاً لهوى أصحاب المصلحة، خصوصاً إذا كان أصلها عوامل كلية مثل: الدين أو السياسة والاقتصاد.

الدعاية السياسية أو الدينية تريد أن تشكل رأياً عاماً لا يقوم على التعددية أو حرية الرأي وإنما تشكل ما يعرف بالمواطن الطيب، صح مطلق أو خطأ مطلق وترفض أي مساحة للاختلاف.

كل ما نسمع عن كوريا الشمالية يكاد أن يكون شراً مستطيراً، معتقلات وتقديس القائد وجوع وفقر وعزلة ومجاعات متتالية وقنابل نووية تهدد السلم العالمي، ما هو مصدر هذه المعلومات؟ ومن زرع فينا هذه المواقف؟ هل نحن رهينة الدعاية الغربية؟ لا أظن أن أحداً منا سمع وجهة نظر الكوريين أنفسهم وعلى لسانهم.. عندما تبحث في غوغل أو اليوتيوب سترى كمية كبيرة من هذه المعلومات تكرس هذه المواقف ولا تنفي أي شيء منها، الشيء اللافت أن كلها مصادر غربية.

على أي حال لا أريد أن أتحدث عن الدعاية الغربية الموجهة ضد كوريا الشمالية.

إذا كانت كوريا الشمالية (ربما) ضحية لهذه الدعايات المعادية فنحن بالتبعية ضحايا، الموقف الذي نتبناه عن كوريا الشمالية ليس من صنع إعلامنا ولم يسع إعلامنا للمشاركة في البحث عن الحقيقة، فنحن في هذه الحالة تبنينا الموقف الغربي ضد دولة لا صلة لنا بها بشكل مباشر.

هذا السؤال يطرح سؤالاً أوسع: إلى أي مدى تأتي صحة مواقفنا من دول العالم وقضاياه، وإلى أي مدى تقترب مواقفنا من هذه الدول مع مصالحنا؟ هل مواقفنا من القضايا العالمية تخدم مصالحنا أم تخدم مصالح الغرب؟ الإعلام الغربي يسيطر على مصادر الأخبار وتوزيعها والتعليق عليها.

مرة التقيت سيدة صينية تخطط للذهاب في برنامج سياحي إلى إسرائيل، فسألتها عدة أسئلة فاكتشفت أن موقفها من العرب والفلسطينيين سلبي للغاية، لا تعرف عن القضية سوى وجهة النظر الإسرائيلية فقط، قد يكون موقفنا من كوريا الشمالية هو موقف هذه المرأة من القضية الفلسطينية.

يمتلك العرب قنوات فضائية كبيرة ونافذة لكنها ليست معنية بالشأن الدولي، لا تذهب إلى هناك وتأتي بقصتها الخاصة، تكتفي بما يمدها به الإعلام الغربي، منتجها الإعلامي الأصيل صناعة البروبوغندا ضد بعضها البعض.

*نقلاً عن "الرياض"