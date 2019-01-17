10yearschallenge قبلتُ التحدي!

غرقتُ مؤخراً محاولةً النجاة في قارب الصور القديمة لي أبحث عن مرسى أخير أضع فيه مقاربة ومفارقة بين شخصين يحملان اسمي وشكلي نوعاً ما، وروحي التي ما زالت تنبض وإن كانت جامدة على ورقة، لكنني استشعرتها في صوري المتبعثرة داخل درج مكتبتي وتلك التي ألصقتها في ألبوم يتكلّم ويصدر ضجيج السنين السابقة ولحن الحياة "المدوزن" تارة والمضحك المبكي تارة أخرى.

تحدي العشر سنوات أو #10yearschallenge كما الدارج على مواقع التواصل الاجتماعي التي باتت دارجة أيضاً وتلازمنا في أدقّ تفاصيل يومنا. رحتُ أقلّب صفحات الكتاب المحشوّ بأقمشة بقياسات مختلفة ولقطات وأماكن متعددة. وجدتها أخيراً صورة لي قبل عشر سنوات من عمري قبلت حينها التحدي، لأطلق العنان لصورتين متجاورتين تخاطبان بعضهما البعض وتتنافسان من الأجمل ومن الأنضج والأقوى.

هنا، خشيت التحدي! ليس تحدي العقد الفائت بل تطلعت إلى تحدي العقد القادم والغوص في المجهول.

هل كنا نعي قفزات السنين من عمرنا كيف تغدو بسرعة لا قياساً حسابياً يمكن أن يحصيها، هل كنت أفكر بنفسي من وماذا سأكون بعد حين. استوقفني التحدي لأتحدى، لا لأعيد أقارب الساعة بطريقة جنونية إلى الوراء ولا لأصحح أخطائي التي مضت لأنني أسميتها تجارب لا أخطاء. بل لأعيد بوصلة الأهداف وأضبطها على إيقاع ملائم يتناسب وتغيرات الأزمنة والظروف. فبين الصور السابقة وتلك الحالية ذات الدقة العالية بسبب الهواتف الذكية والكاميرات الحيّة! التي لم نكن نتخيل يوماً أنها ستنتقل من بيتها "الألبوم" الورقي إلى صفحات افتراضية لا نلمسها، فتحدي العشر سنوات يجعلنا نضع العشر سنوات القادمة نُصب أعيننا هدفاً ورؤيةً وتقدّماً، فحين نعود بشريط الذكريات نحمد الله على حاضر صنعته تجارب الماضي على اختلاف حجمها وهولها ومستقبلٍ يحمل أقلّ أخطاء. ‏