وحدي اليتيم

مؤلمة أتت القمة الاقتصادية في لبنان الذي تُرك وحده، يلملم خيباته، ويتحمل كما العادة وزر دمشق.

محكومون بالعلاقة معها جغرافياً، سياسياً، اجتماعياً إن حضرت أحرج، وإن غابت رجم من الداخل قبل الخارج.

مسكين هذا الوطن بسياسييه الهزيلين، ملعون بأتباع لا مواطنين، بطائفيين، أزلام الزعيم.

ففي ظلال تلك القمة، وورائها، تناتش بعض اللبنانيين، صفوا حساباتهم، بين الأستاذ (نبيه بري) والجنرال (ميشال عون).

تلاسن "أوفياء" التيار الوطني الحر وحركة أمل، عبر تويتر، أطلت الحرب مجدداً برأسها بين وسمين ( ‏ #غرقت_سفينه_بعبدا، و #سقطت_ورقه_التينه )، شتائم وإهانات وعصبيات مكبوتة بين مكونين، مسيحي وشيعي، كل مكونات الخلطة المتفجرة حضر!

وحدهم قلة ممن عاشوا الحرب وجدوا أنفسهم يتامى.

تساءلون كيف يمكن لعاشق أن ينكأ في جرح المحبوب حتى يصرخ الآه، كيف لولد أن يغرس عصاه عميقاً في قلب أمه، ولا ترتجف له إصبع؟!

بسيطة! فكل شيء في لبنان خاضع للبازار و"التحشيد"، من لقمة العيش، وأدوية السرطان، والبيئة، والكهرباء، مرورا بصلاحيات المسيحيين، وحقوق السنة، وحصص الشيعة...وحتى "روح" الوطن.

كل الموبقات مباحة، سوق مفتوحة، مشرعة على شتى أشكال الاستثمار..

حتى الملفات الدينية والوطنية خاضعة لصفقات السياسيين، قبل القمة بأيام رفع رئيس مجلس النواب، نبيه بري، صوته محتجاً على عدم دعوة سوريا جاءه الرد واضحا "لبنان يلتزم بقرار الجامعة العربية"، لا سيما وأنه مجرد مضيف لحدث تقرر ضيوفه الجامعة.

امتعض "الأستاذ"، بحث عن ورقته الرابحة، عن اسم يجمع عليه العديد من اللبنانيين، لم يجد أمامه سوى "الإمام موسى الصدر" لتطيير القمة التي حشد لها رئيس الجمهورية، وإيصال موقفه المساند دوما لدمشق.

أتت الرسالة واضحة "إما دعوة سوريا أو تطيير القمة عبر (الإمام)".

طبعا لا داعي هنا حتى للإشارة إلى موقف حزب الله لأنه أكثر من معروف.

تكلم الزعيم فاستنفر نوابه و"محازبوه الأوفياء" على مواقع التواصل، لوحوا بالتصعيد، هولوا بعظائم الأمور، التأم المجلس الشيعي الأعلى ليشجب ويعترض (طبعا هو المجلس ذاته الذي لم يتحرك يوما أمام دموع أم سلخت عن أبنها مثلا، بسبب قوانيننا المجحفة، أو لحرمان نهش مناطق عديدة من لبنان، أو...أو...) حرق علم ليبيا، ليبيا ما بعد القذافي، ليبيا التي على علاتها الحالية انقلبت على العقيد، العقيد الذي "غيب" الإمام!

منذ أغسطس ١٩٧٨، ٤٠ سنة مرت على اختفاء الصدر، وسنوات على انتهاء الحرب، وأكثر من ٤٠ على موت الدولة... وما زلنا نمعن في قتلها!