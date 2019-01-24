لماذا خرج المنتخب الوطني من كأس آسيا

لن احلل المباريات التي خاضها المنتخب فعشرات المحللين على الشاشات أفضل مني. موضوعي ما تردد أن المنتخب السعودي اليوم اسوء من منتخب الثمانينات السعودي الذي فاز بكأس آسيا في الثمانينات من القرن الماضي.

هل المنتخب الحالي اسوء من منتخب الثمانينات؟ ثمة وجهان لهذا السؤال. الأول مقارنة هذا المنتخب بالمنتخب القديم والثاني مقارنة تطور الكورة في المملكة مع تطور الكورة في البلدان الأخرى المنافسة كاليابان.

أنظر إلى الأشياء المادية التي تعكس تطور الرياضة في المملكة كالملاعب ومقرات الأندية والاحتراف الإداري وعدد اللاعيين السعوديين في الملاعب العالمية الخ.

حتى هذه اللحظة تتبع النوادي الرياضية في سلوكها الإداري ومواردها المالية ما كان متبعا أيام عبدالرحمن بن سعيد وعبدالرحمن بن سعود. لا تنتج مصاريفها بنفسها. تعيش على الإعانات والتبرعات. لم تتحول بعد إلى مؤسسات تدار بشكل احترافي ( مازالت لوحات النوادي كما قرر لها المجتمع البسيط الذي تأسست في زمانه. ( ثقافي رياضي اجتماعي) أي ان النادي في ادائه وأهدافه مؤسسة تربوية تثقيفية لا تنشد الربح.

وفي مسألة الملاعب يكفي أن جامعة (مؤسسة تعليمية) تؤجر ملعبها على واحد من أكبر الأندية السعودية بينما الأصل أن يكون العكس.

عندما فاز جيل النعيمة وماجد عبدالله بكأس آسيا كانت كرة القدم في السعودية قد بلغت اوجها حسب مفهوم الكورة الذي تركه لنا الآباء المؤسسين. ولأن الفكر الإداري والتنفيذي لم يتغير ولم يتطور ففي الثمانيات وصلنا اقصى ما يمكن بلوغه بذاك الفكر.

إذا نظرنا إلى حجم المملكة وعدد سكانها سنجد ان البنية الرياضية التحتية متخلفة. لا يوجد في المملكة سوى ملعبين يمكن أن ننظر إليهم بوصفهما ملاعب دولية مع العلم أن ستاد الملك فهد أكل عليه الدهر وشرب.

على مدى الثلاثين سنة الماضية حتى يومنا هذا لم يحترف لاعب سعودي واحد في الملاعب الدولية؟

يجب ألا ننسى أن الكورة في المملكة تأثرت كثيرا بفكر الصحوة. فالجمود الذي أصاب بعض نواحي الحياة بسبب التطرف مس الكرة أيضا. سالم الدوسري ثمرة ابتدائية التسعينات قمة الصحوة بينما النعيمة ثمرة ابتدائية الستينات زمن التطلعات والتوق للتقدم.

اعتقد ان اهم ثورة تغيير حدثت لبنية الكرة السعودية هي ما تركها الأستاذ تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السابق. اجرى عمليات جراحية مهمة نتمنى أن يكملها خلفه حتى تصل النوادي الاحتراف الحقيقي.

إذا اردت ان تعرف ان الكرة السعودية أصبحت جاهزة للمنافسات العالمية حقا انتظر حتى تصبح الفرق السعودية مؤسسات تغطي مصاريفها وتوزع أرباحا على المساهمين.