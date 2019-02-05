هناك خطأ في عدد السنين الميلادية

في الواقع هناك خطأ مقداره 4 سنين بالنقص في التقويم الميلادي، فنحن الآن مثلا في سنة 2023 وليس 2019، فالسيد المسيح ولد قبل 2022 سنة، لكن المؤرخين الذين أسسوا التقويم الميلادي في القرن السابع أخطأوا في التقدير، وبعد ان اكتشف الأمر فيما بعد لم يشأ المؤرخون ان يصححوا السنة لما في ذلك من تشويش في التواريخ التي سجلت، وبالمناسبة فإن شهور السنة الميلادية كانت تبدأ بشهر مارس في فصل الربيع إلا انهم جعلوها فيما بعد من يناير وهو الشهر الذي تلا ميلاد السيد المسيح، ويظهر أثر ذلك في شهر سبتمبر فمعناه السابع وليس التاسع، كما نفعل الآن، وكذلك أكتوبر معناه الثامن ونوفمبر معناه التاسع وديسمبر معناه العاشر.

* نقلا عن "الأنباء"