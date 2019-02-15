كم يكلف النائب الفاسد المال العام؟

أثار نواب في مجلس الأمة الكويتي مؤخراً موضوعا متجددا حول شبهات تضخم أرصدة بعض النواب في البنوك على ضوء معلومات مسربة، ومن المحتمل -كما يبدو- أن هناك قضية إيداعات مليونية جديدة تلوح في الأفق، ما يعني أن القصة مرشحة للتحول إلى موضوع استجواب إن لم نقل احتجاجات واسعة لو صدقت تلك المعلومات، إلى هنا والموضوع يبقى ضمن المسؤولية المناطة بأعضاء مجلس الأمة الكويتي وبالأجهزة المحاسبية المعنية بالنزاهة والشفافية، ومؤسسات المجتمع المدني المختصة، وهو أمر متوقع ومنتظر، لكن المؤسف أنه بعد كل تلك السنوات الطويلة من الممارسة النيابية التي تشوبها شوائب كثيرة من تنفيع وواسطة وتجاوزات في التعيينات وخلافه.

لم يتم البحث في كلفة النائب الفاسد على المال العام، فعلى سبيل المثال وساطات النواب في التعيينات والنقل والترشيح للدورات وخلافه ليس هناك دراسة جدية محترمة حول كلفتها على المال العام، وأنا على يقين أن أي نائب يستخدم هذا النهج الفاسد في التعيينات والترقيات والتنقلات يكلف المال العام ما هو أعلى بكثير من الإيداعات البنكية حتى وإن تجاوزت الملايين، لنفترض أن نائباً ضغط لتعيين وكيل وزارة أو رئيس هيئة أو عضو مجلس إدارة شركة حكومية أو بنك تملك الحكومة حصة مؤثرة فيه على سبيل المثال، فكل قرار خاطئ يتخذه هذا الشخص المعين بواسطة نائب له كلفة فادحة على المال العام يصعب تقديرها وتقدير أثرها البعيد، ناهيك عن عمل هذا المسؤول الدؤوب لإرضاء النائب وتعيين جماعته وربعه، هذا على مستوى النواب ذوي الواسطات المهمة، وماذا عن واسطات النواب الأقل أهمية؟ فلنقل الذين يعينون العشرات في وظائف عادية أو ينقلونهم إلى جهات حكومية، حيث يتم منحهم استثناءات بحيث يستلمون رواتبهم دون التواجد في جهة العمل، على سبيل المثال سربت إحدى الصحف مؤخراً معلومات مفادها أن هناك وزيراً نقل وعين أربعين موظفا بضغوط نيابية من دون إلزامهم بالتواجد في مقار العمل، فلنقل إن معدل رواتبهم ألف دينار كويتي، فنحن نتحدث عن أربعين ألف دينار شهرياً، ولو قسناها بمدة بقاء النائب في مجلس الأمة فإننا نتحدث عن أكثر من مليوني دينار كلفة على المال العام، وهو ما يتجاوز معظم بلاغات الإيداعات المليونية.

وبطبيعة الحال هناك من النواب من يتوسط ليجنس أشخاصا غير مستحقين، وهناك من يتوسط لحالات ليست مستحقة للعلاج في الخارج، وهناك من يضغط للترقيات لغير المستحقين، وهناك من يحصل على تسهيلات بنكية، وهناك من يحصل على مكتسبات بلا وجه حق.

وكل تلك التجاوزات في الممارسات النيابية بحاجة لعملية حصر وتقييم لمعرفة كم يكلف النائب الفاسد المال العام؟

وهو سؤال كبير بحاجة إلى جرأة وشجاعة من الجهات المعنية في الدولة ومن المخلصين المهتمين في قضية مكافحة الفساد.