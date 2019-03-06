"نحو نهضةٍ أوروبيةٍ"

مواطنو أوروبا،

إنني إذ أتوجه إليكم لأتحدث إليكم مباشرةً ليس باسم التاريخ والقيم التي تجمعنا فحسب بل لما تُحتمه الضرورة المُلحة؛ ففي غضونِ أسابيع قليلة، ستحسم الانتخابات الأوروبية مصير قارتنا.

لم تحظ أوروبا بهذا القدر من الأهمية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية؛ ومع ذلك، لم تتعرض لخطر مُماثل من قبل.

انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (Brexit) كان بمثابة الإشارة: إشارة إلى أزمة أوروبا، التي لم تعرف كيف تلبي حاجة الشعوب إلى الحماية في مواجهة الصدمات الكبرى التي تعصف بالعالم المعاصر. وهو إشارة، أيضًا، إلى الفخ الأوروبي. فالفخ لا يكمن في انتمائها إلى الاتحاد الأوروبي؛ بل في الكذب وانعدام المسؤولية اللذين من الممكن أن يدمراها. من الذي أخبر البريطانيين حقيقة مستقبلهم بعد انسحابهم من الاتحاد الأوروبي (Brexit)؟ ومن الذي تحدث معهم عن انعدام القدرة في الوصول إلى السوق الأوروبية؟ من الذي سلط الضوء على مخاطر السلام في إيرلندا بالعودة إلى حدود الماضي؟ إن التعصب القومي لا يقدم شيئًا. إنه رفضٌ لا يؤمن البدائل. وهذا الفخ يهدد أوروبا بأسرها: فالذين استغلوا الغضب الأوربي، مُدعمون بالمعلومات الزائفة، يعدون بكل شيء ونقيضه.

وفي مواجهة هذه التلاعبات، يجب علينا الوقوف بفخرٍ ووضوح. نحكي بادئ الأمر عن ماهية أوروبا، هي نجاحٌ تاريخي تمثل في مصالحة في قارة مُدمرة، في مشروع سلام وازدهار وحرية لا مثيل له. لن ننسى ذلك أبدًا، ويستمر هذا المشروع في حمايتنا اليوم: فأي دولة يمكن أن تعمل بمفردها ضد الاستراتيجيات العدوانية للقوى العظمى؟ من يستطيع أن يدّعي أنه ذو سيادة، وحده، ضد العمالقة الرقميين؟ كيف لنا أن نقاوم الأزمة الرأسمالية المالية بدون اليورو، الذي يُعد قوة للاتحادِ بأكمله؟ حيث تتجسد أوروبا أيضًا في آلاف المشاريع اليومية التي غيرت وجه أراضينا أخيرًا، فهذه المدرسة الثانوية التي تم تجديدها، وهذا الطريق السريع الذي تم إنشاؤه، والوصول السريع إلى شبكة الإنترنت.

هذه المعركة هي التزام يومي، لأن أوروبا مثلها مثل السلام فهي صعبة المنال. وبالنيابة عن فرنسا، التي أقودها بلا كلل للمُضيّ قدمًا بأوروبا وللدفاع عن نموذجها. لقد كشفنا أن ما قيل إنه بعيد المنال وأعني هنا إنشاء دفاع أوروبي أو حماية الحقوق الاجتماعية كان ممكنًا. لكن ينبغي أن نبذل مجهودًا أكبر وأسرع. لأن هناك فخا آخر، وهو الوضع الراهن والاستسلام. ففي مواجهة الصدمات الكبرى التي تجتاح العالم، كثيرًا ما يسألنا المواطنون: "أين أوروبا؟ ما الذي تفعله أوروبا؟" وها هي أصبحت في أعينهم سوقا بلا روح. فأوروبا ليست مجرد سوق، بل هي مشروع. فالسوق مُفيد، لكن يجب ألا يُنسينا ضرورة وجود الحدود التي تحمينا والقيم التي توحدنا. يُخطئ القوميون حينما يزعمون أنهم يدافعون عن هويتنا بالانسحاب من أوروبا: لأن الحضارة الأوروبية هي التي توحدنا وتحررنا وتحمينا. لكن أولئك المُتقاعسون عن تغيير أي شيء مخطئون أيضًا، لأنهم ينكرون المخاوف التي تجتاح شعوبنا، والشكوك التي تقوض ديمقراطياتنا.

نحن في لحظةٍ حاسمةٍ لقارتنا. في وقتٍ، يجب علينا، العمل بشكلٍ جماعي، على إعادة تشكيل حضارتنا سياسيًا وثقافيًا في عالمٍ مُتغير. فهذه هي لحظة النهضة الأوروبية. وأيضًا لمُقاومة رغبة التعصب والانقسامات، فها أنا أقترح عليكم أن نبني معًا نهضةً متمحورةً حول ثلاثةِ طموحاتٍ: الحرية والحماية والتقدم.

لندافع عن حريتنا

يرتكز النموذج الأوروبي على حرية الإنسان، واختلاف الآراء والابتكار. إن حريتنا الأولى هي الحرية الديمقراطية، أي الحرية في اختيار قادتنا، ففي كل اقتراع، تسعى القوى الأجنبية للتأثير على أصواتنا. لذا أقترح إنشاء وكالة أوروبية لحماية الديمقراطية تضطلع بتوفير خبراء أوروبيين لكل الدول الأعضاء لحماية الانتخابات من الهجمات السيبرانية ومن التلاعب بها. ومن منطلق الاستقلال، يجب علينا أيضا حظر تمويل القوى الأجنبية للأحزاب السياسية الأوروبية. حيث يجب علينا استبعاد، وفقًا للمعايير الأوروبية، كل خطابات التحريض على الكراهية والعنف من الإنترنت، لأن احترام الفرد هو حجر أساس حضارتنا في الكرامة.

لنحمي قارتنا

بناء على المُصالحة الداخلية، فقد نسي الاتحاد الأوروبي النظر إلى حقائق العالم. لكن لن يستشعر أي مجتمع الانتماء إذا لم يكن هناك حدود تحميه. فالحدود هي الحرية في ظل الأمان. كما يجب إعادة النظر في اتفاقية شينغن: حيث على جميع أولئك الذين يريدون المشاركة الوفاء بالتزامهم بالمسؤولية (رقابة صارمة على الحدود) والتضامن في (سياسة لجوء موحدة، مع ضوابط الاستقبال والرفض ذاتها). وتأسيس شرطة مشتركة للحدود، ومكتب أوروبي لمنح حق اللجوء، وضوابط رقابة صارمة، وتضامن أوروبي تُساهم فيه كل دولة بإشراف مجلس أمن داخلي أوروبي: إنني وفي سبيل الحد من الهجرة، مؤمن بأوروبا تحمي قيمها وحدودها.

وهذا ينطبق على مجال الدفاع.

خلال العامين الماضيين حققنا تقدمًا كبيرًا، لكن ينبغي لنا تحديد مسارنا على نحو أوضح: فمعاهدة الدفاع والأمن ينبغي أن ترسم التزاماتنا التي لا غنى عنها ذات العلاقة مع منظمة حلف الشمال الأطلسي وحلفائنا الأوروبيين: ما يعني زيادة الإنفاق العسكري، وتفعيل بند الدفاع المشترك، وتأسيس مجلس أمن أوروبي يربطنا مع المملكة المتحدة لإعداد قرارات مشتركة.

من الجدير كذلك أن تؤمِن حدودنا منافسة عادلة. أي سُلطة في العالم تقبل على نفسها الاستمرار في التبادل التجاري مع أطراف لا يحترمون قوانينها البتة؟ لا يمكن أن نُعاني بصمت. من الأهمية بمكان أن نصلح سياسة المنافسة بيننا، أن نُعيد صياغة سياستنا التجارية وذلك بفرض العقوبات على المؤسسات التي تُهدد مصالحنا الاستراتيجية وقيمنا الأساسية أو حظرها في أوروبا، قيمنا المُتمثلة بالمعايير البيئية وحماية البيانات وفرض الضريبة على نحو عادل. وأن نتبوأ مكانة رائدة في الصناعات الاستراتيجية وأسواقنا العامة مثلما يحظى بها منافسونا الأميركيون والصينيون.

لنستعيد روح التقدم

أوروبا ليست قوة من الدرجة الثانية، فأوروبا مُجتمعة تُعد من قوى الطليعة؛ لقد كانت تعرف على الدوام كيف تحدد معايير التقدم حق المعرفة. ولذلك من الأجدر لها أن تتجه نحو مشروع التوافق بدلًا من مشروع المنافسة. أوروبا التي كانت أسست نظام الضمان الاجتماعي يُفترض بها أن تُرسي نظام الحصانة الاجتماعية الذي يؤمِن لكل موظف، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب نفس المقابل المادي في مقر العمل ذاته. وأن تُرسي حدًا أدنى للأجور على مستوى أوروبا يتناسب وطبيعة كل دولة ويُناقش على نحو جماعي سنويًا.

وعودًا إلى محور الحديث عن التقدم، ينبغي أن نتصدر في مسألة كفاحنا البيئي. كيف لنا أن نضع أعيننا بعيون أطفالنا إن لم نسدد بعد ديوننا المناخية؟ على أوروبا أن تسعى ليكون طموحها القضاء على الكربون في 2050 وتقليص استخدام المبيدات الحشرية إلى النصف بحلول عام 2025 وأن تُكيف سياساتها مع هذا المطلب: بحيث يُنشأ مصرف أوروبي للمناخ لتمويل المرحلة الانتقالية البيئية وتأسيس قوة صحية أوروبية لتعزيز مراقبة الغذاء في وجه تهديد اللوبيات. وإجراء تقييم مستقل مبني على أسسٍ علمية للمواد الخطرة على البيئة والصحة... هذه الضرورة المُلحة تُحتم توجيه أفعالنا: من المصرف المركزي إلى المفوضية الأوروبية، ومن الميزانية الأوروبية إلى خطة الاستثمار من أجل أوروبا. ينبغي أن تستشعر كل مؤسسات الدولة دورها في ذلك.

إن التقدم والحرية يقتضيان أن يستطيع المرء العيش من كسب يده: ولاستحداث فرص وظيفية ينبغي على أوروبا استباق الأحداث والتنبؤ بها. من أجل ذلك كان لا بُد من ضبط عمالقة العالم الرقمي من خلال إنشاء منصات مراقبة أوروبية كبيرة (وفرض عقوبات مُعجلة على انتهاكات المنافسة، والوصول إلى خوارزمياتهم)، ليس ذلك فحسب بل عليها تمويل الابتكار من خلال منح مجلس الابتكار الأوروبي الجديد ميزانية مماثلة لميزانية الولايات المتحدة الأميركية كي نكون رائدين في مجال الاختراعات الجديدة منقطعة النظير، كالذكاء الاصطناعي.

أوروبا التي برزت في العالم آن لها أن تتوجه نحو أفريقيا وتعقد معها ميثاقًا للمستقبل، على افتراض التقائهم بمصيرٍ مشترك، ودعم تنميتها على نحو طموح وليس دفاعيا: في مجالات الاستثمار والشراكات الجامعية وتعليم الفتيات الصغيرات.

الحرية والحماية والتقدم تلك الركائز التي ينبغي أن نبني عليها نهضتنا الأوروبية. لا يمكننا أن ندع القوميين يسرحون مُستغلين غضب الشعوب دون أن نجد حلًا. لا يُفترض أن نكون كالسائرين نيامًا في أوروبا مُتهالكة. وألا نستسلم للرتابة ونكون مُغيبين عن الوعي. فالنزعة الإنسانية الأوروبية تستلزم العمل الجاد. وفي كل مكان يُطالب المواطنون المشاركة في التغيير. لذلك من الآن وحتى نهاية العام، لنعمل على إقامة مؤتمر من أجل أوروبا مع ممثلي المؤسسات الأوروبية والدول، بهدف اقتراح كل التغييرات اللازمة لمشروعنا السياسي دون تحفظات، حتى فيما يتعلق بإعادة مراجعة بعض المعاهدات.

المؤتمر سيشرك مجموعة من المواطنين، والأكاديميين، وممثلي قطاع الأعمال، وممثلين من الجانبين الديني والروحي. ومن المفترض أن يُحدد خارطة طريق للاتحاد الأوروبي تترجم هذه الأولويات الكبيرة إلى أفعال ملموسة. ستطرأ الخلافات، لكن أيهما أفضل: أوروبا جامدة دون حراك أم أوروبا تتقدم بشكل أو بآخر بتواتر مختلف مع بقائها منفتحة على الجميع؟

في أوروبا المنشودة، ستستعيد الشعوب بصدق سيطرتها على مصيرها؛ في أوروبا المنشودة ستجد المملكة المتحدة مكانها، أنا أجزم ذلك.

مواطنو أوروبا،

إن الوضع الحرج من انسحاب المملكة المتحدة (Brexit) كان درسًا للجميع. فلنخرج من هذا الفخ ولنمنح الانتخابات المقبلة ومشروعنا معنًى. أنتم من سيقرر ما إذا كانت أوروبا وقيم التقدم التي تجسدها ذات مغزى أكثر من كونها دلالةً مهمة في التاريخ. هذا هو الخيار الذي أطرحه بين يديكم كي نرسم معًا مسار نهضة أوروبية جديدة.