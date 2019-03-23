نجمات الظل في السينما المصرية

تميزت بجمالها الأرستقراطي الهادئ الذي يذكرنا بملامح الفنانة الراحلة زوزو ماضي، بل إنها لهذا السبب حـُبست في أدوار مشابهة لما جسدته الأخيرة، وهي أدوار الأم الصارمة أو الهانم الأرستقراطية أو السيدة التي تحول منزلها إلى وكر للقمار وصالون للباحثين عن المتعة.

بدايتها كانت عام 1944 من خلال دور فتاة الصالة في فيلم حسن وحسن (1945). وفي نفس العام شاركت في فيلم «قلوب دامية» مع سراج منير والأختين زوزو وميمي شكيب، لتنطلق بعدها وتشارك في عشرات الأعمال حتى عام 2001، حينما اعتزلت بعد آخر أعمالها، مسلسل «البيضاء»، بسبب اصابتها بالالتهاب الرئوي، لتتوفى في سبتمبر 2006.

اسمها فتحية شاهين، وهي أخت الممثلة اعتدال شاهين التي تصغرها بست سنوات، والتي ظهرت في أعمال كثيرة، لكن أقل عددا بالمقارنة بها. ولدت في 16 يونيو 1926 بالقاهرة. قدمت خلال مسيرتها أكثر من مائة فيلم سينمائي بالإضافة إلى أعمال تلفزيونية من أبرزها: زوجات صغيرات، دعوني أعيش، عاشت مرتين، صيام صيام، وراء الحقيقة، الأبله، طيور الصيف، الآنسة، مأساة إمرأة، هذه الحياة، أحلام سليمان، الكهف والوهم والحب، رد قلبي، الجزء الأول من ليالي الحلمية، الخماسين، أشجان، مغامرات راجل زي وزيك، الانتقام، الهروب، ليلى، مفتش المباحث.

ظهرت مع إسماعيل يس في زوج بالإيجار/‏‏61 في دور سوسو. ومع ماجدة في فيلم حبايبي كتير/‏‏1950، حيث أدت دور «أنوار» الفتاة المخطوبة لرؤوف (كمال الشناوي) لكن الأخير لا يحبها ويعشق المطربة نبيلة (رجاء عبده)، فتحاول أنوار إفساد العلاقة بينهما عبر الادعاء كذبا بأنها حامل منه بعد أن خدعها وسلبها شرفها. وظهرت في الغجرية/‏‏ 60 في دور «حفيظة هانم» زوجة المحامي حسني شعبان (حسين رياض) التي تجهض دائما إلى أن يهبها الله ابنة هي سلمى (هدى سلطان)، لكن الغسالة فرغونة (قدرية كامل) تختطفها لصالح زوجها الغجري أبودومة (محمود المليجي) الذي يستبدلها بطفلة أخرى هي مها (كريمة). وظهرت في دور «عنايات» سيدة المجتمع التي تقيم حفلا بمناسبة عيد ميلادها فيتم فيه التعارف بين منى (فاتن حمامة) وأحمد رأفت (أحمد مظهر) في فيلم إمبراطورية ميم/‏‏72. وظهرت في دور «علية هانم» سكرتيرة الطبيب سليمان (سراج منير) في فيلم بنات اليوم/‏‏56. وظهرت في دور عاهرة وعاملة في ملهى ضمن شبكة العاهرات التي تديرها وداد حمدي، وشقيقها زناتي (توفيق الدقن) في فيلم يوم الحساب/‏‏62. وظهرت في فيلم غني حرب/‏‏47 في دور «جميزة» خادمة الراقصة أحلام غود نايت (هاجر حمدي). وظهرت كرئيسة للممرضات في فيلم ليلة غرام/‏‏1951 مع جمال فارس ومريم فخر الدين. وظهرت في فيلم مملكة النساء/‏‏55 في دور «كوثر مراد» نصيرة حقوق المرأة التي تهمل في سبيل ذلك أولادها وزوجها مجدي (أحمد لوكسر). وظهرت في دور «فريدة السعيد» صاحبة شلة المنتزه التي تتردد عليها بطلتا الفيلم الفتاة المتحررة مايسة (نبيلة عبيد) وزيزي (نادية لطفي) في فيلم وسقطت في بحر العسل/‏‏77.

يتذكر المشاهد دورها في أنا وبناتي/‏‏61 كصاحبة دار لعرض الأزياء، حيث توظف ميساء (ناهد شريف) وتعرفها على سمير (صلاح ذوالفقار) الذي يعتدي على شرفها، ودورها كإحدى الجاريات والمغنيات في بلاط الأمير حنظل (فؤاد الرشيدي) في فيلم أميرة الجزيرة/‏‏48، حيث تساعد في تخليص تحية (تحية كاريوكا) من الأسر، ودورها في فيلم تحت سماء المدينة/‏‏61، حيث هي «شريفة هانم» صاحب المنزل الذي يجتمع فيه الأثرياء للرقص والمجون والدعارة؛ ودورها في فيلم السبع بنات/‏‏61 كمعلمة للصف الذي تدرس فيها وداد (زيزي البدراوي) حيث تلاحظ انصرافها الى النظر من شباك الفصل لمشاهدة حبيبها سمير (أحمد رمزي)، فتأمرها بالانتقال إلى مكان آخر قائلة: الشباك برد عليك، ودورها في فيلم العاشق المحروم/‏‏54 كممرضة في مستشفى القوات المسلحة وزميلة للممرضة أمينة (أمينة رزق)، ودورها في فيلم دائرة الانتقام/‏‏76 حيث هي «مدام لولو» التي تدير وكرا للدعارة والقمار، ودورها في فيلم أنف وثلاث عيون /‏‏72 حيث هي «عزيزة هانم» خالة نجوى (نجلاء فتحي) فتحرمها ممن تحب وتحاول ربطها بالثري الذي يكبرها سنا وهو عبدالفتاح بيه (صلاح نظمي) للاستفادة من ثروته وماله.

قامت بدور الأم والزوجة في الكثير من أعمالها، فهي مثلا أم أميرة (زيزي مصطفى) التي تحمـّل الجامعة فساد أخلاق الطالبات في فيلم بنات في الجامعة/‏‏71، وهي أم عادل (يوسف فخر الدين)، التي تزور سكن الطالبات للسؤال عن هيام (نيللي) التي يريد ابنها أن يتزوجها في فيلم بيت الطالبات/‏‏67، وهي أم الطالب العبيط الفاشل هاني (فاروق يوسف) وأخته مايسة (مها أبو عوف) في فيلم أنا اكذب ولكني لا اتجمل/‏‏81، وهي زكية أم عباس سلطان (نور الشريف) الشاب الحائر ما بين الالتزام الديني وحبه لفتاة قبطية في فيلم لقاء هناك/‏‏76 وهي الأم المهيمنة على ولدها رامي (محمود مسعود) في فيلم الحلم القاتل/‏‏86، وهي أم آمال (ميرفت أمين) في فيلم أبي فوق الشجرة/‏‏69، وهي زوجة الجواهرجي يوسف (أدمون تويما) الذي يحتال عليه يوسف (أحمد مظهر) في فيلم العتبة الخضراء/‏‏59، وهي زوجة وجدي البنهاوي (فريد شوقي) وأم ابنه حسام (جمال صالح) في فيلم دموع الشيطان/‏‏86، وهي سميرة زوجة رجل الأعمال توفيق بيه سامي (أحمد علام) التي تموت أثناء الوضع في فيلم ولدي/‏‏1949، وهي «ناعسة» زوجة الفلاح البسيط أحمد أبوسنبل (عبدالعليم الخطاب)، في فيلم في سبيل الحب/‏‏1955، وهي زوجة الباشا الظالم (عدلي كاسب) وأم سعاد (شاهيناز) في فيلم المارد/‏‏64، وهي «مشيرة» مديرة منزل الدكتور وليد يوسف (محمود يس) التي تشرف على تعليم بلبل (نيللي) القراءة وأصول الإتيكيت في فيلم سيدتي الجميلة/‏‏75.

* نقلا عن "الأيام"