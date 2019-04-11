شاهد كثير منا الشاب الذي ألقى بنفسه من كبري دوار مكة بمدينة الرياض في محاولة انتحار صريحة. قدر الله له أن ينجو. ولكن كم إنسان في المملكة نفذ على نفسه عملية انتحار وكم إنسان تراوده هذه الأفكار الشيطانية، وما الدور الذي يتوجب على المجتمع والسلطات المعنية الاضطلاع به لمساعدة هؤلاء الذين ينتظرون دورهم لقتل أنفسهم؟ لا أعلم إن كان في المملكة مؤسسة تعمل على مساعدة هؤلاء البائسين الذين تريد الحياة أن تتخلص منهم.

في كثير من محطات القطار الأرضي في مدينة تورنتو أشاهد إعلانات تنادي بتعاطف: إذا كنت تفكر في الانتحار أو تراودك هذه الأفكار فثمة مساعدة نستطيع أن نقدمها لك. اتصل فوراً.

حادثة الشاب السعودي الذي ألقى بنفسه من علو الجسر لا يمكن أن تكون معزولة وفريدة، لا أشك أن هناك كثيراً مثله، هناك من انتحر بعيداً عنا، خارج انتباه المجتمع، وهناك أيضاً مرضى في الانتظار لينفذوا على أنفسهم دعوات الشيطان وإغراءاته.

قتل النفس لا يباغت صاحبه، ثمة أسباب كثيرة تمهد لذلك، صمتنا عن هؤلاء الذي يذهبون إلى مناطق الصراع لقتل أنفسهم تحت دعوى الجهاد يجب ألا يستمر، حان الوقت أن نفتح هذا الملف ويعرف المجتمع ما الذي يجري في أعماق النفس المظلمة؟

قرأت قبل أن أكتب هذا المقال بعض المواد والأمراض وبعض العادات القبيحة التي يعرفها المختصون التي قد تقود المبتلين والمصابين بها إلى حالة من اليأس ثم الجنون المزين للموت، مثل تعاطي المخدرات والإدمان على الخمور والشيزوفرانيا والاضطراب ثنائي القطب وتعاطي بعض الأدوية مثل الفاليوم. لماذا ننتظر حتى تفتك هذه العلل بأصحابها فيخسرون الدين والدنيا.

النظر إلى الانتحار كحالة دينية ثم إدانة المنتحر لا يكفي، تتوفر بلادنا على مؤسسات وجمعيات وهيئات تساعد المحتاجين لها مثل جمعية المعاقين والمدمنين وغيرها. حان الوقت أن نؤسس جمعية لمساعدة من يتهددهم الانتحار أو مرشحين أن تدهمهم يوم من الأيام هذه المأساة.

لا أعلم ما الذي سوف تفعله الصحف والإعلام الآخر مع حالة الشاب الذي ألقى بنفسه من جسر دوار مكة بالرياض، من مهام الإعلام متابعة حالة هذا الشاب عن قرب للبحث في خلفيته وتغطيتها أمام المجتمع.. الأسباب التي تؤدي إلى الانتحار تقع ضمن الأمراض والعادات التي نعرفها ويعاني منها عدد من الناس، هذا يعني أننا في انتظار عمليات مشابهة سواء ظهرت بالصدفة على الملأ أو أنجزت في الخفاء. وقانا الله وإياكم الشرور.

* نقلا عن "الوطن"