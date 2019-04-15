إسرائيل والمزيد من ديمقراطية عدم التسامح

إنه بيبي مرة أخرى. بعد تحالفه دون تحفظ مع حزب عنصري يهودي، فاز بنيامين نتنياهو بولاية رابعة على التوالي كرئيس وزراء لإسرائيل. يقول اتحاد الأحزاب اليمينية أن نتنياهو وعدهم بحقيبتي التعليم والعدل – ومن نحن لنعارض ذلك؟ وإلى جانب حلفاء نتنياهو اليمنيين الآخرين، أيد الاتحاد اليميني بالفعل قانونًا جديدًا من شأنه حماية رئيس الوزراء من تهم الفساد التي تنتظر البت فيها.

لقد عززت الانتخابات التشريعية الإسرائيلية الأخيرة مكانة إسرائيل في كتلة متنامية من الديمقراطيات غير المتسامحة في جميع أنحاء العالم. مرة أخرى، ربح نتنياهو الاقتراع بتعبئة الناس ضد المؤسسات العامة التي عليه أن يحترمها ويدافع عنها. في هذه الدورة الانتخابية، وبلا ضمير، انتقد النظام القانوني والشرطة على تأديتهم لوظائفهم. وهاجم وسائل الإعلام التي كشفت سلوكه غير اللائق تجاه أسرته والمحيطين به. ونكّل بالمفكرين الذين رفضوا الاعتراف بعظمته. وصور "اليسار" الصهيوني القديم على أنه خائن.

أما بالنسبة للأحزاب العربية، فقد خسروا حوالي 25% من مقاعدهم، بسبب امتناع الناخبين عن التصويت. في الوقت الذي مرر فيه نتنياهو "قانون الدولة القومية" معلنًا السعي وراء "تقرير المصير الوطني" في إسرائيل بأنها "حق للشعب اليهودي"، يبدو أن المواطنين العرب في إسرائيل باتو مؤمنين بما فيه الكفاية بديمقراطية الواجهة. وطوال الحملة، تمت معاملتهم على أنهم مرضى سياسيين من قبل جميع القطاعات السياسية الإسرائيلية.



تحول اليسار الإسرائيلي، على وجه الخصوص، إلى مشروع سياسي فاشل. في الواقع، لقد وضعت إسرائيل نتنياهو نفسها حتى الآن في اليمين المتطرف بحيث أصبح مصطلح "يساري" بحد ذاته افتراء. المنافسين الرئيسين لحزب نتنياهو وهما حزب الأزرق والأبيض وحزب العمّال. وكلاهما يفتقران إلى الشجاعة للوقوف في وجه افتراءاته ضد عرب إسرائيل وكأنهم أعداء للدولة، لكنهم رفضوا أيضًا التفكير في تشكيل تحالف برلماني مع الأحزاب العربية. وفيما يتعلق بالقضية العربية، فقد انضم الصهاينة الليبراليون إلى خطة نتنياهو لتحويل إسرائيل إلى دولة أحادية العرق والحزب.

وإجمالًا، فإن الانتخابات بمثابة إدانة ضخمة للديمقراطية في إسرائيل. ففي حملة يهيمن عليها الافتراء والتضليل الشخصي، لم تتم مناقشة أي مسألة وأي موضوع بشكل جدي. حدث كل شيء كما لو أن عواقب السياسات الليبرالية الجديدة القاسية التي ينتهجها نتنياهو – دولة الرفاهية الضعيفة والطبقات الوسطى المضغوطة – لم تكن مهمة. حيث لم يكن هناك أي نقاش حول اعتماد المجتمع الأرثودوكسي غير الفعّال على مساعدات الدولة، والتي تطورت بشكل كبير في عهد نتنياهو.

ناهيك عن المشكلة الرئيسية التي تم تجاهلها: القضية الفلسطينية. فخوفًا من فقدان أصوات المحافظين، لم تُدل أحزاب اليسار والوسط ببيان واحد مقنع حيال ذلك، – ناهيك عن أجندة سياسية مقترحة – لمواجهة أكبر تحد وجودي وأخلاقي في البلاد. نعم، لقد أدرك مرشحو اليسار المشكلة وقام بيني غانتز، الزعيم الممل للحزب الأزرق والأبيض، بتخمين بضع جمل حول الحاجة إلى "لفتة دبلوماسية" للأراضي المحتلة، لكن ليس أكثر.



وفي غضون ذلك، لم يقل غانتس وممثلي الأحزاب اليسارية أي شيء عندما زعم نتنياهو بأنه يمكنه الحصول على الضوء الأخضر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل ضم جزء من الضفة الغربية لإسرائيل. ولم يقوموا بأي ردة فعل عندما نسب نتنياهو الفضل لنفسه باعتراف إدارة ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، وكذلك بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان.

في الواقع، كانت العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل مشكلة أساسية أخرى لم يتم التطرق لها خلال الحملة الانتخابية. ولا يهم ما إذا كان تحالف نتنياهو مع ترامب والإنجيليين الأمريكيين كلّف إسرائيل تقديم الدعم لأحد الأطراف المتزايدة من مؤسسة الحزب الديمقراطي الأمريكي، أو تخليه عن الجالية اليهودية التقدمية في أمريكا بسبب حريته المطلقة التي يتمتع بها في المجتمع الأرثوذكسي الإسرائيلي. فبعد أن حذّر بيتو أورورك، مُرشح الرئاسة الديمقراطية لعام 2020، من أن نتنياهو "عنصري"، ويُؤذي التحالف الأمريكي الإسرائيلي، استجاب الإسرائيليون بتمديد ولايته.

فطوال الحملة الانتخابية، تباهى نتنياهو بخدمته في السياسة الخارجية. وبالإضافة إلى الاقتراب من الحكومات المُتعصبة في أوروبا الشرقية وحكومة جائير بولسونارو، رئيس حزب اليمين الجديد للبرازيل، الذي يدّعي بأنه دافع عن التأثير الاقتصادي لإسرائيل في آسيا، وحقق التقدم الدبلوماسي في أفريقيا وقام بشراكاتٍ سرية مع الدول العربية المجاورة.



مرةً أُخرى، فوت معارضو نتنياهو الفرصة. فقد كان من الأرجح أن يلاحظوا هدفه المُتبع في شراكاته الجديدة والتي تقتضي التخلص من المعارضة الدولية لخطته في ضم الأراضي الفلسطينية. وبدلًا من توظيف علاقات إسرائيل الدبلوماسية للعمل من أجل إيجاد حل مقبول للتحدي الوجودي ذو المقام الأول، استغل ذلك لصالح أجندته المتعصبة.

وللأسف، لم تدع الانتخابات مجالًا للشك في مصير إسرائيل في الأعوام القادمة. فلطالما كانت السيطرة في أيدي زبانية نتنياهو وأعضاء عائلته ومستوطنين مسيحيين عنصريين وأحزاب أرثوذكسية لديها تصورات انتهازية عن ميزانية الدولة. سينتهي حال إسرائيل بأن تكون دولة تشبه جنوب إفريقيا ونظام الفصل العنصري.

عزائُنا الوحيد أن أحزاب اليسار والوسط الإسرائيلي – حزب ميرتس وحزب العمال والأحزاب العربية وحزب الأزرق والأبيض – ما زالت تُمثل مجتمعة ما يُقارب نصف الناخبين. وهي فرصة لأخذ زمام المبادرة والاستفادة من ذلك لأي قائد مقدام مستعد للقتال من أجل روح إسرائيل ولكن من خلال التحالف غير المتحفظ مع العرب الإسرائيليين فقط. وهذه ليست الاستراتيجية الانتخابية المفضلة بكل بساطة بل هي أفضل خيار لا بد من العمل عليه.

*نقلا عن صحيفة "لوتوم" السويسرية