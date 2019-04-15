كيف انهارت العلاقة الأمريكية مع تركيا؟

تُعاني الولايات المتحدة مع واحد من حلفائها القُدامى في الناتو (تركيا) من انهيار كامل في علاقتهما، وليس من الوضح ما إذا كانت ستعود هذه العلاقة إلى طبيعتها.

ورغم أن تركيا والولايات المتحدة قد حظيتا بشراكة تاريخية طويلة (بما في ذلك سنوات من العمل سويًا في مجابهة السوفيت)، إلا أن تصرفات أنقرة في الآونة الأخيرة قد أحدثت شرخًا في صميم تحالفهم.

فتركيا على سبيل المثال تتحدى حليفتها بشراء أسلحة روسية الصنع. وسبق ان ألقت الملامة على امام مسلم مقيم في أمريكا بتدبير انقلاب ضد الحكومة التركية، رغم عدم وجود دليل يدعم هذا الادعاء. وتقاربت مع ايران واحتجزت رهائن أمريكيين لسنوات، بل وهاجمت أيضًا حلفاء الولايات المتحدة في سوريا، مما جعل الحملة ضد داعش آنذاك تدخل في دوامة من الفوضى.

وربما لا يكون ما حدث لشراكتهم الآخذة في الانهيار مفاجئة، فرغم كونهم حلفاء في الناتو لمدة سبعة عقود، إلا أن الولايات المتحدة وتركيا غالباً ما اختلفتا بشأن السياسية الخارجية حتى في الحكومات العلمانية والعسكرية التركية السابقة، خصوصًا تجاه الشرق الأوسط. ويتمثل أحد الأسباب في أن أنقرة شكوكية دائمًا حول الاهتمام الجدي لواشنطن بشأن المخاوف الأمنية التركية، ذلك حسب قول أماندا سلوات، الخبيرة في الشأن التركي في معهد بروكينغز في واشنطن العاصمة.

وتضيف سلوات قائلة إن الولايات المتحدة قلقة من تطور العلاقة التركية مع روسيا والإبعاد عن الديمقراطية. وقد تفاقم هذا الامر مع الرئيس رجب طيب أردوغان، المستبد الذي فكّك السياسية الليبرالية لصالح الحركة السياسية الإسلاموية، وقد وسّع هذه الفجوة بين تركيا والولايات المتحدة.

أيضاً، شاركت إدارة ترامب في انهيار هذه العلاقة. حيث فرض ترامب عقوبات صارمة على تركيا في أغسطس الماضي.

ولكن مع ذلك، يتفق نصف الخبراء الذين تحدثت معهم لأكتب هذا المقال بالإجماع على أن السبب في انهيار العلاقة هو في الغالب بسبب أنقرة.

وتحدّثت إلي ليسل هنتز، الخبيرة بالشأن التركي في جامعة جونز هوبكنز، قائلة: " لا يُمكن تسمية هذه العلاقة بشراكة استراتيجية، بل لن أسمي تركيا حليفة؛ ذلك أن الحليف لا يتصرف بالطريقة التي تتصرف بها تركيا".

إن هذا الانهيار السريع في العلاقة حتمًا سينجم عنه عواقب على نطاق واسع. ويقول آرون شتاين، الخبير في الشأن التركي في معهد أبحاث السياسة الخارجية في فيلاديلفيا: " الأمر أشبه باصطدام سيارتين بالحركة البطيئة".

إن تاريخ العلاقة بين أمريكا وتركيا، في أحسن الأحوال، مليئ بالعقبات. حيث يقول هوارد إيسنستات، الخبير في الشأن التركي في مركز أبحاث مشروع ديمقراطية الشرق الأوسط في واشنطن: "ربما لم تكن هناك أيام خوالي في هذه العلاقة".

لقد انضمت تركيا إلى حلف الناتو في عام 1951 حيث تعاون كلا البلدين في مواجهة الاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة.

وفي العام 1963، على سبيل المثال، حذر الرئيس في ذلك الوقت ليندون جونسون تركيا في خطابٍ ضد غزو قبرص، وهي دولة صغيرة تقع في جزيرة في البحر المتوسط. وبين عامي 1963 و1964، ازداد القتال بين الأتراك والقبارصة اليونانيين بعد أن أجرى الرئيس القبرصي تغييرات دستورية كان يُعتقد بأنها تُفيد القبارصة اليونانيين.

لقد اُعتبر خطاب الرئيس الأمريكي إهانةً كبرى لتركيا التي كان يحكمها العسكر الاتاتوركيون.

وكتب أحد ضباط وكالة المخابرات المركزية الأمريكية برقيةً كانت سرية في السابق في شهر يونيو من العام 1964، قال فيها: "إن خطاب جونسون قد تسبب في نكسةٍ للعلاقات الأمريكية التركية أكثر من أي فعلٍ آخر". ويوضح الخطاب أن "الولايات المتحدة لم تفهم ومازالت لا تفهم النوايا أو المواقف التركية تجاه قبرص" كما أنه " أجبر تركيا أن تصبح أكثر استقلالاً عن الولايات المتحدة في مجال العلاقات الدولية".

ومن ثم في عام 1974، عندما دعمت الحكومة اليونانية انقلابًا عسكريًا على الجزيرة، شرعت تركيا في الغزو. وحتى يومنا هذا، لا تزال قبرص دولة مقسمة حيث تسيطر حكومة القبارصة الأتراك على الثلث الشمالي، بينما تسيطر حكومة القبارصة اليونانيين على البقية. ومع ذلك، ظلتا حليفتين تجمعهما مخاوف متبادلة من الاتحاد السوفيتي.

ولكن عندها حدث أمران غيرا كل ذلك.

الأمر الأول بطبيعة الحال هو أن الحرب الباردة انتهت، كاشفةً عن التصدعات العميقة المُغطاة بموقفيهما المتبادلان المعادي للشيوعية. والأمر الثاني، هو ظهور هذه التصدعات في العلاقة بشكل جلي في أعقاب حرب الخليج عام 1991.

وبعد أن طرد الجيش الأمريكي القوات العراقية من الكويت، شعر الرئيس آنذاك جورج دبليو بوش بالقلق إزاء قمع بغداد للشعب الكردي في شمال العراق. لذلك فرضت أمريكا منطقة حظر طيران – مما يعني أن الطائرات الحربية لم تكن قادرة على العمل في مجال جوي محدد دون تعرضها لخطر الانتقام – على ذلك الجزء من البلاد.

وفي حين أنها قامت بحماية آلاف الأكراد من القتل، قرر الأكراد أيضًا التحرك خلال ذلك الوقت من أجل دولتهم الخاصة – كردستان – داخل العراق.

لقد كان ذلك أمرًا عارضه الأتراك بشدة. حيث تحارب أنقرة تمردًا دام عقودًا من الانفصاليين الأكراد داخل تركيا، وبالتالي يُعتبر تنامي القوة الكردية مشكلةً أمنية. وحتى الآن، كانت الولايات المتحدة توفر غطاءً عسكريًا في حين كان الأكراد يهدفون إلى تأسيس حكومتهم الخاصة بالقرب من الحدود الجنوبية الشرقية لتركيا.

وفي الآونة الأخيرة، أصبح الأمر أسوأ. أسوأ بكثير. إن الخلاف الحالي بين الولايات المتحدة وتركيا يوضح ذلك.

ويقول بوراك كادركان، خبير في الشأن التركي في كلية الحرب البحرية الأمريكية، إنه يجب التفكير في المشاكل الحالية بين واشنطن وأنقرة بثلاث طرق منفصلة.

الطريقة الأولى، التفكير بأن هناك بعض القضايا العسيرة التي من غير المرجح حلها قريبًا. الطريقة الثانية، التفكير بأن هناك مشاكل طويلة الأمد قد تقومان بحلها مع مرور الوقت. الطريقة الثالثة، التفكير بأنه قد ظهرت بعض المخاوف الجديدة التي ربما تفسد العلاقة لفترةٍ من الزمن.

دعونا نأخذ كل واحدةٍ على حدة.

• الأكراد وداعش

تنازعت الولايات المتحدة وتركيا حول الأكراد، وهي مجموعة عرقية شرق أوسطية، في السنوات الماضية، لكن الصراع في سوريا أظهر أن الخلاف مستمر ولا يزال مميت.

وبعد ثورة 2011 في سوريا ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية شاملة، حيث قام مقاتلو داعش باستغلال الفوضى واستولوا على مساحات شاسعة من البلاد. وقد رأت الولايات المتحدة أن هذا تهديدٌ للأمن الإقليمي، وقررت التراجع عسكريًا.

وقد تحالفت واشنطن لسنوات مع المقاتلين الأكراد الذين ناضلوا بريًا من أجل هزيمة داعش، بينما ركز التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة على إسقاط القنابل جويُا. واجتثّت قوات التحالف المنظمات الإرهابية من الأجزاء الشمالية من سوريا، في حين سيطرت القوات الكردية – التي كانت تعرف باسم وحدات حماية الشعب، قبل انضمامها إلى مقاتلين آخرين وأصبحت قوات سوريا الديمقراطية، "قسد" مشرفة على المنطقة. (تركيا التي تقاربت مع روسيا وايران رفضت التعاون مع واشنطن مما اجبر الجانب الاميركي على استخدام الأكراد).

ولم ترحب تركيا أبدًا بشراكة الولايات المتحدة الأمريكية ووحدات حماية الشعب من الأساس. ووفقًا لبعض الخبراء، فقد اشتكت أنقرة، وحُقَّ لها أن تفعل، من أن الأكراد السوريين لهم صلات أيديولوجية وثيقة بحزب العمال الكردستاني وهي منظمة إرهابية. ولقد شنت تلك الجماعة الكردية التركية معركة دموية من أجل الاستقلال الذاتي عن تركيا منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي.

ولكن عندما ساعدتهم إدارة ترامب في الحصول على أراضي في شمال سوريا – التي تحدُّ جنوب تركيا – أعتبرت خطوة متمادية جدًا بالنسبة لأنقرة.

وتمادى أردوغان بإرسال قوات تركية إلى شمال سوريا لمحاربة القوات الكردية في شهر يناير من العام الماضي، مما أدى إلى تعريض الحملة ضد داعش بقيادة الولايات المتحدة للخطر.

وقال أردوغان في 14 من شهر يناير: "ستخنق تركيا هذا الجيش الإرهابي قبل أن يولد". قال لي إيسنستات، وهو أستاذ بجامعة سانت لورانس، إنه تطوُّر لم يتوقعه أفراد الجيش الأمريكي.

ومع بدء القتال ضد داعش، ألقى إيسنستات محاضرات للقوات والموظفين حول ما يمكن توقعه. "لقد قلت إنكم لن تستطيعوا إقناع تركيا بدعم وحدات حماية الشعب بأي شكلٍ من الأشكال ضد داعش. ولم يصدقوني".

إليكم لماذا كان يجب عليهم أن يصدقوه: "بالنسبة لتركيا، فإن مجموعات مثل داعش تمثل مشاكل أمنية أساسية، ولكن وحدات حماية الشعب تمثل مشكلة وجودية".

عندما قال ترامب إنه يريد سحب القوات الأمريكية من سوريا، مستشاروه حذروا من أن تركيا ستشن غزوًا شاملاً على الأرجح لإقصاء الأكراد من شمال سوريا. وتسعى واشنطن حينئذٍ للحصول على ضمان من أنقرة بأنها لن تهاجم حلفاء أمريكا هناك إذا عادت القوات الأمريكية.

وقد أكَّد مستشار الأمن القومي جون بولتون خلال رحلته إلى إسرائيل في شهر يناير على هذه النقطة، حيث قال للصحفيين في القدس في إشارة إلى حوالي 2000 جندي أمريكي في المنطقة يقدّمون المشورة للمقاتلين الأكراد. "لا نعتقد أن على الأتراك أن يقوموا بعمل عسكري غير موافق عليه من قبل الولايات المتحدة، على الأقل حتى لا يعرضوا قواتنا للخطر". وذُكر أن ترمب قرر إبقاء حوالي 1000 جندي في سوريا، دون ضمان لسلامة الأكراد، لمحاربة أي من فلول داعش.

وأخبرني الخبراء أنه ما لم تبدأ الولايات المتحدة في اعتبار أن الأكراد يشكلون تهديدًا مثلما تريد تركيا فإن كلا البلدين سيواصلون الخلاف حول هذه المسألة إلى أجلٍ غير مسمى. وأخبرني كادركان: "هذه ليست مشكلة يمكن حلها يالحديث"، وأضاف: "ستستمر بوجود أردوغان أو بدونه."

• استبداد أردوغان

ليس هناك مجال للانكار أن إساءة أردوغان لاستخدام الديمقراطية يمثل عائقًا كبيرًا أمام تحسين العلاقات. فقد احتفظ أردوغان بالسلطة في تركيا لمدة 16 عامًا – كرئيس وزراء في الفترة من 2003 إلى 2014، ثم كرئيس. ويبدو أنه لم يتوقف عند أي شيء للحفاظ على سلطته: لقد أسكت منافسيه، وسجن عشرات الصحفيين، وغير الدستور التركي لصالحه.

ولكن مساعيه للسيطرة المطلقة تكثَّفت في شهر يوليو 2016 عندما نجا أردوغان من انقلاب عسكري فاشل لمحاولة طرده من السلطة.

فصيل من الجيش التركي، يدعي أنه يتحدث باسم القوات المسلحة التركية بأكملها، كان يهدف إلى طرد أردوغان. ولكن المحاولة باءت بالفشل.

وقد استخدم أردوغان المحاولة كذريعة لتطهير الجيش والحكومة من الأشخاص الذين يشتبه في تآمره ضده، وبالتالي خلق دولة أكثر خضوعًا ومرونة لإرادته.

في الواقع، اعتادت الرئاسة في تركيا على أن تكون مجرد منصبٍ شرفي في المقام الأول، في الوقت الذي كان فيه رئيس الوزراء هو من يحكم البلاد ضمن ديمقراطيةٍ برلمانية. إلا أن هذا الأمر قد تغير في عام 2017، وذلك عندما قام استفتاءٍ بقيادة حزب أردوغان بإبطال النظام الحكومي وأدى إلى إلغاء دور رئيس الوزراء وتمهيد الطريق لأردوغان من أجل توسيع حدود سلطته.

وبلا رادع، بدأ ينتقد الولايات المتحدة علانية بلغةٍ انحرفت لتصبح عداءً مباشرًا.

كما يلقي أردوغان – وبلا دليل – اللوم على رجلِ دينٍ إسلامي تركي يدعى فتح الله غولن مدعيا انه يحرض على انقلاب يوليو من عام 2016، حيث طالب واشنطن بإعادته فورًا إلى تركيا للمثول أمام المحكمة. الجدير بالذكر أن مشكلة أردوغان تكمن في أن غولن يعيش حاليًا في ولاية بنسلفانيا عقب مجيئه إلى الولايات المتحدة في عام 1999 هاربًا من الاضطهاد الذي كانت تمارسه حكومة تركية سابقة. من جهته، لا زال ترامب حتى الآن – على غرار من سبقه من الرؤساء – يرفض تسليم الإسلامي غولن إلى أنقرة.

ونما الخلاف مع غولن خلال ممارسة البيت الأبيض الضغوط من أجل إطلاق سراح القس أندرو برونسون من السجن التركي في عام 2018. أنقرة اتهمت برونسون بارتكاب جرائم بلا براهين وادعت أنه متورط في الإرهاب. واستغل ترامب بشكلٍ شخصي مسألة إطلاق سراح برونسون ، لدرجة أنه فرض رسوم جمركية على تركيا في أغسطس الماضي حتى يضمن إطلاق سراح القس. لقد كانت تلك خطوةً كبيرة، خاصة وأن تركيا تعد خامس أكبر سوق تصديرٍ لأمريكا.

ولقد تسببت العقوبات بإلحاق الأذى بشدة باقتصاد أنقرة لدرجة أن عملتها – الليرة – قد هبطت إلى مستوىً قياسي منخفض مقابل الدولار الأمريكي في العام الماضي.

إلا ان الخبراء يتفقون في الغالب بأن أردوغان كان يهدف في الأساس إلى مقاومة الضغوط الأمريكية المفروضة على أمل أن تقوم الولايات المتحدة بمبادلة غولن بالقس برونسون لكنه فشل امام ترمب واطلق سراح القس في أكتوبر الماضي.

ومع ذلك، فإن احتجاز القس يعد مثالٌ واحد على مشكلةٍ متزايدة في تركيا. كما احتجزت أنقرة ثلاثة مواطنين أتراك (زُج باثنان في السجن، والآخر وُضع رهن الإقامة الجبرية) ممن عملوا لصالح وزارة الخارجية الأمريكية. الجدير بالذكر أن التهم الموجهة ضدهم تعد زائفةً بلا أدنى شك. كانت وسيلة للضغط على واشنطن.

وقال خبراء تحدثت إليهم إن زج موظفي الحكومة الأمريكية في السجن لا يعد ممارسةً دبلوماسية عادية، وهو أمرٌ خطير للغاية خاصةً عندما يقوم بذلك أحد أعضاء حلف الناتو.

كما تسبب خطاب أردوغان خلال الانتخابات المحلية في الأسبوع الماضي بإثارة المشاعر المعادية للولايات المتحدة بين قاعدة مؤيديه طوال الحملة الانتخابية. ومنذ فترةٍ طويلة، كان هنالك شعورٌ مناهض للولايات المتحدة داخل الحكومة التركية والشعب – ويعود السبب في جزءٍ منه إلى نظريات المؤامرة المتفشية بأن أمريكا تتآمر سرًا من أجل سحق تركيا، إلى جانب سياسات واشنطن في الشرق الأوسط – إلا أن اردوغان المشهور بمبالغاته رفع حدة الخطاب إلى مستوىً جديدًا كليًا.

أخبرني إيديمير، الذي يعمل الآن لدى مركز دراسات الدفاع عن الديمقراطيات، قائلًا: "الأمر الفريد في الوقت الحالي هو أنه حتى عندما كانت العلاقات الأمريكية-التركية مضطربة، لم تكن هنالك محاولات ممنهجة لتشويه سمعة الولايات المتحدة من أعلى المستويات في الحكومة التركية أو وسائل الإعلام التي تديرها الدولة". وأضاف قائلًا: "لم يكن هنالك قط مثل هذا المستوى من نظريات المؤامرة التي نشرتها الدوائر الحكومية أو مثل هذا المستوى من التهديد ضد المسؤولين أو القوات الأمريكية".

وعندما يتعلق الأمر بالخلافات الشاملة بين واشنطن وأنقرة، فكل هذه المشاكل قابلة للحل.

فعلى سبيل المثال، خسر حزب أردوغان الانتخابات المحلية في أنقرة وإسطنبول في الأسبوع الماضي، مما يجعل من الواضح أن سلطته لا تعد مطلقة. فهناك فرصة – رغم أنها تعد ضيئلة جدًا – بأنه يقوم بتخفيف قبضته على الدولة ويسن بعض الإصلاحات الديمقراطية بالنظر إلى هذه النتائج.

إن نزاع غولن وزج موظفي الحكومة الأمريكية بالسجن يعد أمرًا سيئًا للغاية بالنسبة للعلاقة بين البلدين، لكن من الممكن أن تؤدي الدبلوماسية المستمرة التي تحاك خلف الكواليس إلى تهدئة الأمور. ومع ذلك، تستمر المشاكل الجديدة في الظهور والتي تهدد بالمزيد من عرقلة التحالف الهش.

• روسيا وصواريخ إس-400

إن الصراع الأخير الذي تسبب باضطراب العلاقات بين واشنطن وأنقرة كان يدور حول منظومة صاروخية مضادة للطائرات – وهي منظومة تريد روسيا بيعها لتركيا.

لقد سعت الحكومة التركية جاهدة للحصول على منظومةٍ واحدة لسنواتٍ عدة لأنها تغطي واحدة من أكبر الثغرات الدفاعية في البلاد. إن المنظومة ستجعلها أفضل بكثير فيما يتعلق بإسقاط الطائرات التي تهدد أراضيها.

ويقول بعض الخبراء إن أنقره ترغب بها في الوقت الحالي على وجه الخصوص لأن محاولة الانقلاب التي وقعت في عام 2016 شمِلت طيارين عسكريين مارقين كانوا يحلقون بمقاتلات بنية الإطاحة بأردوغان. فمثل هذه المنظومة، من الممكن أن تساعد الرئيس في إسقاط الطيارين المحتمل في تخطيطهم لمؤامرة انقلاب في المستقبل.

افترضت الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية – في ظل أنهم دولٌ متحالفة – أن تركيا ستشتري المنظومة من أي دولةٍ منهم. وقالوا إنه وبعد كل شيء، فإن المنظومة الأمريكية أو الأوروبية من شأنها أن تعمل بصورة أكثر توافقية مع أكبر جيوش الناتو لأنهم يستخدمون برامج ورادارات وحتى قوات مماثلة من أجل توفير عمليات الصيانة.

إلا أن تركيا اتجهت إلى مكانٍ آخر، تجاه الصين وروسيا.

وفي عام 2013 قالت أنقرة في البداية إنها وافقت على شراء منظومة صينية الصنع قبل تغيير رأيها. فهذا الأمر، وفتحت المنافسة مرةً أخرى بين النماذج الأمريكية والأوروبية. ولكن في خطوةٍ مفاجئة إلى حدٍ ما، وافقت تركيا بعد ذلك على شراء منظومة الصواريخ الروسية إس-400 في عام 2017 مقابل 2.5 مليار دولار.

إدارة ترامب غير راضية عن هذا على الإطلاق، وقد أخبر قائد الجيش الأمريكي وقائد الناتو كورتيس سكاباروتي مجلس الشيوخ في مارس بحجم عدم الرضا هذا.

وقال "آمل أن يعيدوا النظر في هذا القرار المتعلق بـ S-400". وأضاف: "إن أفضل نصيحة عسكرية لي هي أننا لا نستمر بالطائرة F-35، أو حتى الطيران بها، أو أن نعمل مع حليف يعمل مع الأنظمة الروسية، وخاصة أنظمة الدفاع الجوي منها، مع وجود واحدة من أكثر إمكانياتنا التكنولوجية تقدمًا".

يفسر لي الخبراء بأن الولايات المتحدة تخشى أن يُشكِّل النظام الروسي تهديدًا لمائة طائرة مقاتلة أمريكية من طراز F-35 اشترتها تركيا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن رادار النظام يمكن أن يجمع معلومات استخبارية من الطائرة ويرسلها إلى جواسيس روسيين. وهذا القلق مبالغ فيه بعض الشيء، خاصة وأن طائرات F-35 تطير بالفعل بالقرب من الصين مثلًا.

ومع ذلك، هناك ما يكفي من الخوف دفع كبار الجمهوريين والديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية ولجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ لكتابة مقال في صحيفة النيويورك تايمز يوم الثلاثاء يحذّرون فيه تركيا من شراء المنظومة الروسية.

وكتب أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ "بحلول نهاية العام، سيكون لدى تركيا إما طائرة مقاتلة أمريكية من طراز F-35 متطورة على أراضيها أو منظومة دفاع صاروخية أرضية – جوية من طراز S-400 روسية". وأضافوا: "لن تحصل تركيا على الاثنين معًا". وأشاروا أيضًا إلى أن تركيا تخاطر بالخروج من برنامج الإنتاج F-35، الذي يوفر فرص عمل ونحو 12 مليار دولار لاقتصادها.

لكن تركيا لن تلين، كما أوضح أردوغان يوم الاثنين، وقال بعد فترة وجيزة من اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو: "لقد حددنا خارطة الطريق لمنظومة S-400"، وأضاف: "لا يمكن لأحد أن يتوقع منا أن نتخلى عن هذا".

تخطط روسيا لبدء تسليم المنظومة في يوليو وتشغيلها في أكتوبر. ونتيجةً لذلك، أعلنت الولايات المتحدة هذا الأسبوع أنها ستمنع المعدات الضرورية لتشغيل الطائرة F-35 إلا في حال أنها ألغت الصفقة الروسية.

والأكثر من ذلك، إن قيام تركيا بتركيب المنظومة من شأنه أن يؤدِّي إلى فرض الولايات المتحدة مزيدًا من العقوبات على تركيا. ومشروع قانون تحت اسم "قانون مكافحة أعداء أميركا من خلال العقوبات" يطلب من الولايات المتحدة فرض عقوبات على من يتعاملون مع قطاع الدفاع الروسي.

وكتب أعضاء مجلس الشيوخ: "إن العقوبات ستضر باقتصاد تركيا بشدة – وتزعزع الأسواق الدولية، وتخيف الاستثمار الأجنبي المباشر، وتشلُّ صناعة الفضاء والدفاع في تركيا".

وفي الوقت ذاته، حوَّلت إدارة ترامب هذه القضية بشكل فعَّال إلى استفتاء حول علاقة تركيا بحلف الناتو، وأمريكا على وجه الخصوص.

حيث قال نائب الرئيس مايك بينس في 3 أبريل خلال الاحتفال بذكرى حلف الناتو في واشنطن: "يجب على تركيا أن تختار"، وأضاف: "هل تريد أن تظل شريكًا حاسمًا في أنجح تحالف عسكري في التاريخ، أم أنها تريد المخاطرة بأمن تلك الشراكة من خلال اتخاذ مثل هذه القرارات المتهورة التي تقوِّض تحالفنا؟".

إذا ما استندنا إلى التاريخ الحديث، فلا يبدو أن الولايات المتحدة ترغب في الإجابة على هذا السؤال.

كيف تدير الولايات المتحدة وتركيا "طلاقهما"؟

السؤال الطبيعي الآن هو: هل ستتحسن العلاقات الأمريكية التركية؟ يقول الخبراء إنه من غير المرجح أن يحدث ذلك في أي وقت قريب.

وهناك ثلاثة عوامل رئيسية تساعد في شرح السبب.

أولاً، كما يظهر الخلاف الذي يدور حول منظومة الدفاع الصاروخية الروسية، فإن أردوغان بدأ يتجه نحو موسكو أكثر من واشنطن. وفي الواقع، فقد التقى الرئيس التركي وبوتين شخصيًا سبع مرات في عام 2018 وتحدثوا عبر الهاتف 18 مرة أخرى في ذلك العام، مما يشير إلى وجود علاقة وثيقة آخذة بالتطوُّر.

وبينما تركيا هي باقية في حلف الناتو (وليس هناك أي خبير يقول إنها ستغادر في أي وقت قريب)، فإن العلاقات الأوثق بين تركيا وروسيا ستؤدي بطبيعة الحال إلى توتر علاقات أنقرة مع حلفائها – وخاصة الولايات المتحدة. ولكن هناك بعض الأخبار الإيجابية، كما يقول هينز، من جامعة جونز هوبكنز: "لن تثق تركيا أبدًا بروسيا كما تثق بمنظمات مثل الناتو"، وذلك لأنها "لا تزال تستفيد من التحالف العسكري".

لذلك قد لا يكون هناك انفصال تام بين الولايات المتحدة وتركيا على هذه الجبهة، رغم أنه من المرجح أن هذا سيظل مصدر ضغطٍ كبير.

ثانيًا، لا يظهر أردوغان أي مؤشر حقيقي على إنهاء موقفه المعادي لأمريكا. حيث لا يزال يروج لنظريات المؤامرة ضد الولايات المتحدة ويلقي باللوم على أمريكا علنًا في العديد من مشاكل تركيا. وسرَّع من انتكاسته الديمقراطية، ولا تزال حكومته تشكل تهديدًا للمواطنين والصحفيين والمسؤولين الحكوميين الأمريكيين.

ومن جانبه، لم يقم ترمب بالكثير من أجل تهدئة التوترات – فقد فرض عقوبات على تركيا وفرض تعريفة جمركية على المنتجات، كما انتقد أنقرة علانية لاحتجازها رهائن أمريكيين. وكما لو كان يُغذِّي نظريات المؤامرة؛ تعهد ترامب "بتدمير" الاقتصاد التركي إذا ما قامت تركيا بمهاجمة الأكراد في سوريا.

إلا أن حاجة واشنطن لأنقرة قد قلَّت مع مرور الوقت. وقد أثبتت في الماضي قاعدة إنجرليك الجوية، وهي قاعدة للقوات الجوية الأمريكية في جنوب تركيا، أنه لا غنى عنها لعمليات الولايات المتحدة وحلف الناتو في الشرق الأوسط على مدى سنوات. ولكن القاعدة لم تعد ذات قيمة بالنسبة لحلفائها الغربيين – وجزءٌ من ذلك هو خطأ تركيا.

وفي عام 2017، غادرت القوات الألمانية القاعدة بعد عدم سماح حكومة أردوغان للمشرِّعين من برلين بزيارة قواتهم. وفي عدة مناسبات استخدمت أنقرة القاعدة كقوة ضغطٍ ضد الولايات المتحدة في مناقشات حول كيفية إدارة الحرب ضد داعش.

ويقول الخبراء إن واشنطن لم تعد مضطرة لأن تتحمل هذا الأمر بعد الآن، خاصة وأن هناك قواعد جديدة قريبة في قطر أو رومانيا يمكن أن تصبح مفيدة بنفس القدر تقريبًا.

وقالت لي الخبيرة التركية في جامعة ستوكهولم جيني وايت إن إحدى الطرق التي يمكن أن تتحسن بها العلاقات على المدى القصير هي في قرار الولايات المتحدة بأن تساعد اقتصاد أنقرة المتعثر. ولكنها متشككة أيضًا في أن يحدث ذلك، أساسًا لأنه "لا يمكن إصلاح أي شيء ما لم تكن هناك رسالة دبلوماسية للتوصل إلى حل – وهذا الشيء لا يحدث الآن".

إذن ما الذي يمكن أن نستنتجه من التداعيات ما بين الولايات المتحدة وتركيا، ونحن نمضي قدمًا؟ قدَّم إيسنستات أقل الجوانب المشرقة. والسبب في أن العلاقة مشحونة للغاية الآن ليس لأن كلا البلدين أعداء، بل لأن الحليفين التاريخيين ينفصلان بعد فترة طويلة.

وقال: "ستواصل الولايات المتحدة وتركيا علاقات التعاون الوثيقة بينهما"، وأضاف: "ولكنهما في خضمّ طلاق. وهناك الكثير من الدول التي لا نتفق معها ومع ذلك نحن قادرون على التعاون معها، ولكن هناك الكثير من المرارة التي تُرافقُ الطلاق".

ومع وقوع هذا الطلاق، فسوف تستمر قدرة أمريكا على العمل مع تركيا في الشرق الأوسط وأوروبا في التضاؤل و تأثير الولايات المتحدة هناك – إلى حدٍ ما على الأقل – يتناقص.

* نقلا عن موقع فوكس نيوز