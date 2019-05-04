الديمقراطيون وترامب ...مكايدة سياسية 

ما الذي يجري في الداخل الامريكي ، وهل الامر هجمة ديمقراطية ارتدادية تجاه الرئيس ترامب ، هجمة يقصد منها عزله بالفعل كما يتقول البعض من عتاة الحزب الديمقراطي ، وهم يعلمون ان الرجل تجاوز مرحلة الخطرتلك ، بعد نتائج تقرير مولر ، ام ان المشهد برمته لا يتجاوز المكايدة السياسية التي ترمي ضمن امور اخرى الى محاولة التاثير على الراي العام الامريكي والانتقاص من فرص اعادة انتخابه رئيسا مرة ثانية العام 2020، سيما وانه لا يوجد حتى الساعة جواد ديمقراطي اسود رابح يمكن لهم ان يراهنوا عليه في مواجهة ساكن البيت الابيض؟

قبل بضعة ايام كانت صحيفة النيويورك تايمز تشير الى ان المحقق موللر غاضب بشان وصف النتائج التي توصل اليها تقريره،و كما بينها وزير العدل الامريكي وليام بار في الصفحات الاربع التي رفعها الى الكونجرس كملخص لما دارت به مقادير التقرير عبر نحو عامين من الاستجوابات والتحقيقات المكثفة .

اخفق موللر في واقع الحال في الربط بين ترامب وحملته الرئاسية ، وبين الجواسيس الروس الذين ادعى الديمقراطيون بانهم تنصتوا على حملة منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون .

لم يجد موللر آية دلائل او قرائن تدين ترامب ، وتقصيه عن موقعه في البيت الابيض ، او تفتح الطريق لاجراءات عزله الامر ،الذي لم تعرفه الحياة السياسية الامريكية منذ زمن بعيد .

الاشكالية التي يتوكأ عليها الديمقراطيون اليوم في مكايدتهم السياسية هي انه من غير الواضح ما اذا كان ترامب قد اعاق العدالة اثناء التحقيق ام لا ، ومن هذا ياتي اللوم الموجه للوزير بار .

يحاجج الديمقراطيون بان ترامب لم يبد تعاونا مع مكتب المستشار الخاص خلال التحقيق الواسع النطاق في اشكالية اراد لها البعض ان تكون " روسيا – غيت " ، على نسق" ووترغيت "، فترامب من وجهة نظرهم وقد رفض الادلاء بشهادته تحت القسم ، كما رفض اجراء مقابلة ، يعد قد اخل بالتعاون مع لجنة موللر .

يعن لنا التساؤل الذي يتجاهله الديمقراطيون :" هل استشعر موللر وفريقه الضارب ان ترامب تحوم من حوله الشبهات بشكل او باخر عبر مقابلاتهم وبحثهم المضني في كل شاردة او واردة متصلة بهذا الملف الحساس ؟

يمكن القطع بان موللر على الصعيد الشخصي، وربما جهاز المباحث الاتحادية الامريكي برمته لا يحمل خيرا او مشاعر طيبة للرئيس ترامب ، سيما وان الرجل عزل في بدايات ايامه مدير المكتب الاتحادي في البلاد " جيمس كومي "، والمعروف امريكيا ان هناك حالة من حالات الولاءات داخل الاجهزة للافراد والقادة ، سواء كانوا من القائمين على الخدمة او الذين صرفوا من مواقعهم .

يعني ذلك ان موللر لم يكن ليوفر آية قرينة يمكنها ان تؤخذ على ترامب ، وتفتح ثغرة في جدار ادارته ، وعنده الكثير من الادوات التي يستطيع من خلالها ارغام ترامب على التعاون القسري، سواء احالة الامر بشكل مباشر الى الكونجرس ، او الاستعانة بالمحكمة العليا في البلاد لحسم مسالة استجواب الرئيس ، وربما خارج هذا وذاك هناك السلاح الامريكي التقليدي المعروف بالتسريبات الى وسائل الاعلام ، وما " ووترغيت التاريخية الا تحقيق لصحفيين في مقدم حياتهم الاعلامية في الواشنطن بوست الامريكية ، ولهذ كان من اليسير للغاية استقطاب الراي العام الامريكي كخصم لترامب ، عبر سطور قليلة على صدر صحيفة او موقع الكتروني، من تلك التي تناصب الرئيس ترامب العداء ، وهي كثر في واقع الحال وتبقى متشوقة للتسيد عليه صباح مساء كل يوم .

ما هي اشكالية ترامب الحقيقية ، هل انه رجل قادم من خارج الدائرة السياسية الامريكية التي باتت موصومة بكثير من الفساد ؟

اليوم هناك من يتحدث عن ديمقراطية الولايات المتحدة الامريكية بوصفها ديمقراطية تباع على الارصفة ، بمعنى انها باتت مجالا مفتوحا لان يلعب راس المال دورا في توجيه دفة الاحداث السياسية فيها ، عبر قضية التبرعات .

وعلى الرغم من ان الرئيس ترامب قادم من عالم المال والاعمال ، الا انه خلوا من أي علاقات تربط بين راسمالية وول ستريت، وسياسات البيت الابيض ، وهذا ما يجعله في موقف يتجا وز الشبهات السياسية المالية .

يمكن للمرء ان يختلف في كثير من المواقف مع الرئيس ترامب ورؤاه الحدية للقضايا لا سيما المصيرية منها ، ولدينا في الشرق الاوسط والعالم العربي العديد من الجراح المفتوحة مع ادارة ترامب ، ومعه شخصيا ، لكن الموثوقية والموضوعية يقتضيان القول ان الرجل واضح ولا غبار عليه، فهو لا يعتمد المداهنات او المراواغات التي عانينا من نتائجها مسبقا .

بعد اقل من شهر تقريبا تمر ذكرى عشر سنوات على الخطاب الذي توقع البعض انه سيكون بمثابة " العروة الوثقى " بين الامريكيين من جانب ، والعرب والمسلمين من جانب اخر ، خطاب الرئيس الامريكي الديمقراطي " باراك اوباما " ، في جامعة القاهرة في يونيو من عام 2009 ، والذي اعطى فيه وعودا براقة كالذهب ، لكن التجربة التاريخية وطوال ثمان سنوات اثبتت انه اعطى من طرف اللسان حلاوة وبقية البيت معروف للذين عندهم علم من كتاب ، بل ربما لم يؤثر رئيس سلبا على مقدرات العلاقات العربية الامريكية منذ عهد " جونسون " في ستينات القرن المنصرم ، مثلما فعل اوباما .

اخر المماحكات الديمقراطية والمكايدات السياسية ضد ترامب ، تمثلت في اتهام رئيسة مجلس النواب الامريكي نانسي بيلوسي المدعى العام الامريكي ويليام بار ب " الكذب على الكونغرس"، فيما يتعلق بالملخص الذي قدمه بشان تحقيق موللر ، وتاليا بدات المطالبات بعزله .

القضية باختصار ليست عند بار ، سواء كان تلخيصه سديدا مائة بالمائة او يواجه قصور ، انما هي عند مولر الذي فشل في اتخاذ قرار بشان عرقلة ترامب للتحقيق ، سيما انه كان يتمتع بسلطة كاملة للوصول الى استنتاج حول ما اذا كان الرئيس قد ارتكب جريمة .

يعلم الديمقراطيون ان أي اجراءات لعزل الرئيس ترامب لن تتجاوز سقف الدعاية السلبية الموجهة الى الشارع الامريكي وليس اكثر ، فالسيطرة على مجلس الشيوخ من قبل الجمهوريين ستحرمهم من امكانيات اتخاذ قرار العزل الفعلي.

ما يبغيه الديمقراطيون هو زعزعة ثقة الناخب الامريكي في الرئيس ترامب ، لكن يفوتهم ان السلاح المستخدم قد يرتد الى نحورهم ، طالما اعوزهم الدليل الناصع والواضح ضد ترامب ، بل ويعزز من فرص بقاء في البيت الابيض لاربع سنوات اخرى .

الخلاصة : المكايدة الياسية لا تفيد .