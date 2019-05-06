نجمات الظل في السينما المصرية

الفنانة إحسان القلعاوي، المولودة في أبريل 1932 والمتوفية في ديسمبر 2008 بمدينة نيوجيرسي الأمريكية حيث كانت تقيم مع ابنتها إيناس وتتعالج من مرض عضال، تنتمي إلى أسرة فنية معروفة. فوالدها هو الفنان عبدالحليم القلعاوي، وشقيقها هو الفنان الكوميديان محمود القلعاوي. كما أن زوجها هو السيناريست الراحل محمد أبو يوسف خريج آداب اللغة الإنجليزية الذي أنجبت له 3 بنات هن الدكتورة إيناس الأستاذ المساعد في قسم الصحافة /‏كلية الإعلام/‏جامعة القاهرة، والدكتورة مايسة المتخصصة في اللغويات، والدكتورة منال المتخصصة في السياحة والفنادق، ولهذا لـُقبتْ بـ«أم الدكاترة».

كما أنها تنتمي إلى جيل الفنانات المثقفات، حيث حصلت على ليسانس آداب اللغة الفرنسية من جامعة القاهرة، قبل أن تدرس وتتخرج من معهد الفنون المسرحية. أما مشوارها الفني فقد بدأ من الإذاعة المصرية، حيث قدمت مسلسلات إذاعية عديدة ناجحة مثل: عيلة مرزوق أفندي، عودة الروح، دموع صاحبة الجلالة، سيد درويش، أفواه وأرانب، اضحك تضحكلك الدنيا، أبله شوشو، سور الأزبكية، رحلة مع الأحلام، العمر لحظة، عائلة كايداهم وشركاهم.

وفي المسرح قدمت عددا من المسرحيات التي كانت وراء شهرتها مثل مسرحيات: هانم، سكر زيادة، حب وطب ومزيكا، زواج عصري، الناس اللي فوق، لعبة الحب، المصيدة، على بلاطة، مولد وصاحبه غايب، أزواج بلا ماضي.

ويمكن القول إن مشاركاتها التلفزيونية كانت أوسع وأبرز بكثير من أعمالها السينمائية، بدليل ظهورها في عدد هائل من المسلسلات الهامة، متقمصة أحيانا أدوارا درامية جادة وأحيانا أخرى أدوارا كوميدية، لكن دوما بصوت دافئ متميز يتسرب إلى قلب المشاهد.

من أهم أعمالها التلفزيونية: ثوب الزفاف الأسود، هوانم غاردن سيتي، وتمضي الأيام، اللص والكلاب، اللسان المر، هروب، الغضب، أيوب البحر، أفواه وأرانب، السبنسة، ألف ليلة وليلة، ليالي الحلمية (ج 5)، ترويض الشرسة، شيء من الخوف، القلب يخطئ أحيانا، طيور النورس، أين قلبي، بطة وأخواتها، ناس من زمن فات، نهار وليل، حضرة المحترم، خلف الأبواب المغلقة، همام يبحث عن همام، وجع البعاد، رحلة مشبوهة، الوشم، عين العقل، إحنا نروح القسم، أمانة يا ليل، قضية نسب، أذكى غبي في العالم، هيمة (أيام الضحك والدموع)، سلالة عابد المنشاوي، كشكول لكل مواطن.

وصفها البعض بالممثلة التي تحاول تقليد الفنانة نعيمة وصفي، بينما وصفها البعض الآخر بمن تقتفي أثر الفنانة كريمة مختار، لكن الحقيقة هي أن إحسان كانت ما بين النجمتين في أدائهما وأدوارهما، بل تفوقت عليهما من حيث إضفاء روح خاصة من المرح على الدور المسنود لها. ومما كـُتب عنها أن دور «زينب» أم الأولاد السبعة في فيلم الحفيد/‏1975 كانت هي المرشحة له، لكنها اعتذرت عن قبوله لأنها لم ترد أن تظهر بملابس النوم على السرير في مشهد أمام زوجها المفترض عبدالمنعم مدبولي، فذهب الدور لكريمة مختار.

سينمائيا ظهرت إحسان في نحو 24 فيلما، علما بأن فيلمها المحفور في الذاكرة جيدا هو السمان والخريف/‏1967 قصة نجيب محفوظ، إخراج حسام الدين مصطفى، ففيه أدت دور زوجة عيسى الدباغ (محمود مرسي) الشاب المنتمي لأحد أحزاب مصر ما قبل انقلاب يوليو والذي يصاب بالضياع وتتدهور أحواله بعد فقده للسلطة والنفوذ.

ظهرت وهي شابة في فيلم قصة حبي/‏55 ضمن صديقات وأقارب أميرة (إيمان) في الحفلة المنزلية التي يغني فيها فريد (فريد الأطرش) أغنية «يا جميل يا جميل»، ثم في رحلة القناطر الخيرية التي يغني فيها الأطرش أغنية «غني غني». وفي العام نفسه مثلت مع إيمان والأطرش ومريم فخر الدين في فيلم عهد الهوى. كما ظهرت شابة في فيلم وعد/‏54 في دور «رجاء» زميلة فاطمة (مريم فخر الدين) في المدرسة الداخلية، حيث يتحايلان معا للخروج كي تقابل رجاء عادل (علي منصور)، وكي تلتقي فاطمة بمدحت (فاروق عجرمة).

من أدوارها الأخرى دور «فاطمة» أخت الممثل المسرحي البوهيمي محمد وجدي (نور الشريف) وزوجة عبدالله (حسين قنديل) اللذين يعطيان محمد ما يريد من نقود لشراء سكوته حول نصيبه في البيت الذي يقيمان به (فيلم لاشيء يهم/‏75)؛ ودور قاتلة كمال (فريد شوقي) الطبال الأبله أمام الناس، وزعيم العصابة الخفية التي تبث الرعب في القرية (فيلم هارب من الأيام/‏65).

أدت في معظم أعمالها الأخرى أدوارا ثانوية اقتصرت على دورالزوجة المغلوب على أمرها (فيلم رجب الوحش/‏85) أو الأم أو الجدة. ففي فيلم ليلة سقوط بغداد/‏2005 هي والدة علية (هالة فاخر) وحماة ناظر المدرسة شاكر (حسن حسني)؛ وفي ننوسة/‏92 هي «نبوية»الأم الضريرة لبائعة الكازوزة أوسة (سحر حمدي)؛ وفي الغشيم/‏91 هي أم خلف أبوحسين (سمير غانم) القروي الساذج الذي يدرس الزراعة ويعمل بفلاحة أرض أمه؛ وفي العودة والعصفور/‏91 هي أم منعم (صلاح السعدني) التي لا ترغب في زواجه من جارتهم إيمان (ميرفت أمين) بسبب فقرها؛ وفي حصل يا سعادة البيه/‏91 هي أم دلال (وفاء شهاب) التي ترفض اقترانها بمحروس (سعيد صالح لأن والده خشبة ضرغام (جمال إسماعيل) حانوتي؛ وفي فيلم اشتباه/‏91 هي أم نادية (نجلاء فتحي) التي ترفض زواجها من مدحت كامل (محمد منير) بسبب ضعف حالته المادية؛ وفي انتحار مدرس ثانوي/‏89 هي أم إبراهيم (حسين فهمي) مدرس الثانوي الذي تتعرض حياته لضغوط بسبب زواجه من اثنتين أنجبتا له عشرة أولاد.

*نقلا عن "الأيام".