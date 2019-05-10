"الإخوان" حركة إرهابية: تحصيل حاصل

إعلان البيت الأبيض عزم الرئيس دونالد ترامب ضم تنظيم "الإخوان المسلمين" إلى قوائم الإرهاب الأميركية، خطوة مهمة في سياق تعزيز المجهود الدولي لمحاربة الإرهاب، وإن أتت متأخرة. فليس سراً أن هذه الجماعة الإخطبوطية، هي الأب الروحي لمختلف تيارات الإسلام السياسي والإرهاب الجهادي على امتداد المنطقتين العربية والإسلامية. فهي المرجع الأول لها، وإن حاولت التنصل من ذلك واللعب بالكلمات وممارسة تكتيكها الشهير القائم على اعتماد خطاب المخاتلة والتقيّة ومحاولة التمويه على حقيقة توظيفها الدين وسيلة للوصول إلى السلطة وتنميط المجتمعات والأفراد في قوالب كهنوتية مؤدلجة، تهدف إلى مصادرة الحريات ووأد التعددية وفرض الأُحادية ومن ثم تشييد الدولة "الإخوانية" الجامعة للأمة والباعثة مجدها حياً.

ولم يكن مفاجئاً البتة أن أول الاعتراضات على عزم الإدارة الأميركية وصم "الإخوان" بالإرهاب، مع ما يستتبعه ذلك من إجراءات وعقوبات ضد التنظيم ومن يموله ويرفده، أتت من أنقرة الأردوغانية، عرّاب هذه الحركة ومعقلها الحصين. فالخلفية "الإخوانية" لأردوغان وحزبه، لا حاجة للتوكيد عليها. وتكفي إطلالة سريعة على الدور التركي بُعيد انطلاق موجة الحراك والاحتجاجات الشعبية في العالم العربي بدايات هذا العقد، لتبيان مدى كارثية هذا الدور في ريادة وتسيير المجهود الإنقلابي والإرهابي لهذه الجماعة، وما فرخته من جماعات إرهابية متطرفة ليست "داعش" سوى تجسيدها الأبلغ.

هذه الحركة، كانت أحد طرفي حجر الرحى، جنباً إلى جنب مع أنظمة الاستبداد العسكريتاري - القوموي، الذي طحن مجتمعات ودول بأكملها ودمرها، لاسيما مع موجة "الربيع العربي" الذي سرعان ما تكشف خريفاً بائساً ملؤه الشحوب وانسداد الأفق، إثر انقضاض "الإخوان" وملاحقهم وبنو عمومتهم من "قاعديين" و"داعشيين" عليه، محاولين الإمساك بزمام السلطة في غير بلد بدءاً من مصر، وصولاً إلى سورية، وإعادة إنتاج الاستبداد لكن بصيغة دينية متطرفة، بما كرس معادلة صفرية قوامها: إما ظلم العسكر واستبدادهم الدنيوي، أو ظلام "الإخوان" و"الملالي" واستبدادهم الديني، المتدثر دجلاً بتوكيلات سماوية وماورائية لتبرير مشروعهم الماضوي المتخلف .

من زاوية النظر الواسعة هذه للاستثمار التركي القاتل، بطبعته الفاشية -الأردوغانية في الإسلام السياسي "الإخواني" والإرهابي على اختلاف مُسمياته، على ما دللت وتدلل تجربة الرعاية التركية لمختلف التنظيمات الإرهابية من "الإخوان" إلى "داعش" (عفرين وإدلب خير مثالين كي لا نذهب أبعد إلى ليبيا مثلاً)، يمكن تفهم دواعي القلق، بل الهلع التركي من إدراج الإخوان تنظيماً إرهابياً على الصعيد الدولي ومن قبل واشنطن التي ليس خافياً إسهامها هي نفسها في تصنيع التيارات الجهادية الإرهابية وتسمينها إبان المواجهة مع السوفيات في أفغانستان، وصولاً إلى دعم بروز رجب أردوغان "الإخواني" الأصيل واحتلاله المشهد التركي تحت يافطة "الإسلام المُعتدل"، في سياق محاولة تدارك خطر "القاعدة" وتفريعاتها، في رهان غبي ارتد عكساً وأسهم في تفريخ الفاشية "النيو عثمانية"، التي جعلت من تركيا ممراً ومستقراً لـ "الإخوان" والـ "دواعش" من كل حدب وصوب.

القرار الأميركي المُرتقب والحال هذه، سيشكل ضربة قوية لمشروع أردوغان "الإخواني" التوسعي، ويقصقص جوانحه، مقلصاً أمامه مساحات المناورة والاستثمار في الإرهاب والتطرف من قبل سلطان "الإخوان"، الذي ما انفك يبتز دول المنطقة والعالم بأدواته وصنائعه الإسلاموية – الإرهابية.

* نقلا عن "الحياة"