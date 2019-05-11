عندما يصبح التلميذ.. رئيساً!

أعتقد أن الأستاذ موسى صبرى هو أفضل وآخر الصحفيين الكبار، الذي تعلمت منه الكثير وأراه أفضل من اهتم بالخبر بعد مصطفى أمين.. وأفضل من كان يكتبه.. ولكن لى عتاب عليه.. بالذات بعد أن أصبح الصحفى الأول عندما تولى السادات رئاسة مصر وكان شبه المتحدث باسمه طوال حكمه.. حتى وإن رأى البعض غير ما أراه.

عتابى «الكبير» عندما كان رئيساً لتحرير «الأخبار» ورئيساً لمجلس الإدارة.. إذ كان كثيراً ما منع نشر مقالات جلال الحمامصى «دخان في الهواء» بالذات في المعارك التي أثارها عن مبلغ العشرة ملايين دولار التي قدمها الملك سعود إلى عبدالناصر فحولها الرئيس باسمه في أحد بنوك أوروبا.. وكان جلال بك يرى في ذلك شكاً في الذمة المالية للرئيس عبدالناصر.

ورغم «كل» ما عاناه الحمامصى مع ناصر والسادات.. إلا أن الألم الشديد الذي عانى منه، وكان مذاقه مراً كالعلقم، إذ كان موسى صبرى أحد تلاميذ جلال بك وهو الذي أخذ بيده إلى عالم الصحافة عندما عينه صحفياً في جريدة الزمان، التي أنشأها جلال بك عام 1947 وكان وراء ترشيحه لمصطفى أمين للعمل في دار أخبار اليوم، عندما انضم جلال بك نفسه إلى دار أخبار اليوم عام ١٩٥٠ ولمحت نظرات المرارة في عينيه وهو يحدثنى في مكتبه بالدور الرابع بأخبار اليوم.. وتعجب من الزمن أن أصبح موسى رئيساً له.. ويمنع نشر مقالاته في «الأخبار».

وقد أصر جلال بك بنفسه أن يخضع للتحقيق بالذات في قضية الذمة المالية للرئيس عبدالناصر.

القصة الثانية وقعت أيضاً بين أستاذ وأحد تلاميذه.. والتلميذ هنا هو أيضاً موسى صبرى والأستاذ هو مصطفى أمين.. إذ بعد أن أفرج السادات عن الأستاذ عام ١٩٧٤ وسمح له بالكتابة.. وكان موسى وقتها رئيساً لتحرير الأخبار.. انطلق الأستاذ يكتب.. وينشر ومنها قصته الشهيرة «سنة أولى سجن»، وتخيل السادات أنه يقصده بذلك.. بينما كتبها الأستاذ وهو في سجون عبدالناصر.. المهم زادت الجفوة بين السادات ومصطفى بك.. بالذات عندما رأى السادات إنشاء حزب جديد هو الحزب الوطنى ووقع بنفسه استمارة عضويته وترك حزب مصر.. وهنا أطلق الأستاذ عبارته الشهيرة عن «الهرولة من كبار رجال الدولة.. نحو الحزب الجديد».

■ وبالطبع ناله غضب السادات.. وتدخل موسى صبرى ليمنع نشر ما يراه من مقالات مصطفى أمين رغم أن الأستاذ هو من عينه رئيساً لتحرير مجلة الجيل الجديد.. ثم رئيساً لتحرير «الأخبار» بعد أن كان نائباً لرئيس التحرير.. وأشهد هنا أن مصطفى أمين لم يحقد على موسى صبرى، لأنه كان على يقين أنه ينفذ تعليمات السادات.

*نقلا عن "المصري اليوم".