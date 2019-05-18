مات منتحراً.. بالحب!

هو أحد ثلاثة معممين، أي لبسوا العمة والقفطان والعباءة، ثم تغيروا مع الأيام.. ولكنهم- الثلاثة- عملوا بالصحافة وبرزوا فيها، أولهم الشيخ على يوسف الذي تجرأ يومًا وتزوج من ابنة أحد السادة الأشراف.. ولما رفضوه أسس حزبًا وأصدر صحيفة وحصل على الباشوية ليرتفع إلى مستواهم.. وثانيهم الشيخ عبدالعزيز جاويش، أحد أفضل الظرفاء في القرن العشرين، وكان جليسًا للكبراء.. تجده في كل مجلس أو صحيفة.. أما ثالثهم فهو كامل الشناوى، لم يكمل دراسته بالأزهر الشريف ولا في مدرسة الحقوق.. ولكنه انطلق في دنيا الله.. ودخل عالم الصحافة مصححًا.. وصعد إلى أن أصبح أحد رؤساء تحرير جريدة الأخبار.. بدايته الصحفية كانت في كوكب الشرق ثم الوادى- مع طه حسين- ثم الأهرام ١٩٣٥، وحتى بعد رئاسته تحرير مجلة آخر ساعة والجريدة المسائية قبل أن يعود إلى الأهرام رئيسًا لقسم الأخبار.. ثم رئيسًا لتحرير الجمهورية إلى أن عاد إلى «الأخبار».

وفى قرية نوسا البحر بمركز أجا دقهلية كان مولده وكان والده قاضيًا شرعيًا، ودارت به الأيام إلى أن أصبح «آخر ظرفاء العصر»، ولكنه- وللحق- كان مسرفًا في كل شىء، ليس في المال وحده.. بل في عواطفه.

التقيته كثيرًا. أشهرها عندما أصدر الدكتور حاتم قرارًا بتعيين الناقد الفنى الشهير عبدالفتاح البارودى، مستشارًا فنيًا للتليفزيون في أوائل الستينيات.

أحب كثيرًا.. معظمه كان من طرف واحد، طرفه هو.. أحب كما لم يحب أحد مثله.. ولكن حبه للفنانة الشهيرة كان على كل لسان، وكان حبه الكبير والأخير.. وهو الحب الذي حطمه وقتله، كما قال لنا مصطفى أمين.. فقد أعطاها كل شىء: المجد والشهرة والدعاية.. ولم تعطه شيئًا. أحبها فخدعته، أخلص لها فخانته.. وجعلها ملكة للطرب فجعلته أضحوكة.

■ وعندما اكتشف كل شىء ورآها بين أحضان من كانت تحبه، وكان طبيبا طلق الطب ليعمل بالأدب والصحافة.. ذهب إلى بيت مصطفى أمين بالزمالك.. وعلى مكتبه كتب أفضل أعماله الشعرية «قصيدة لا تكذبى».. فقد رآهما معًا.

يقول مصطفى أمين: هذا هو الحب الذي حطم الشناوى، وبعد وفاته بسنوات التقى بهذه الفنانة.. وقال لها سر القصيدة، التي تغنت بها كما تغنى غيرها ومنهم عبدالوهاب وعبدالحليم.. وصدم مصطفى أمين وهى تقول إنها لم تحبه بل هو الذي أحبها، «كنت أحبه كصديق فقط».. ولما طلب منها الزواج رفضت فهى رقيقة.. وهو ضخم الجسم. ورد مصطفى أمين: أنت من قتلته.. فردت: بل هو الذي انتحر.. قال: تقصدين أنه انتحر حبًا؟ قالت: بل انتحر غيرة.

وكانت نهاية آخر الظرفاء!!.

* نقلا عن "المصري اليوم"