ماذا يعني نمو اقتصاد المملكة 1.9%؟

أعلن صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي عن توقعات نمو الاقتصاد السعودي بنسبة قد تصل إلى 1.9 % وسط تساؤل هل هذا النمو يعد منخفضاً أم طبيعياً؟

الحقيقة قد يكون النمو منخفضاً نسيباً أو أقل من المستهدف، ولكن هذا جزء بسيط من الصورة، لأن الناتج المحلي هو مقياس كمي لأي اقتصاد، فقد يكون النمو البسيط أفضل جودة من النمو الكبير للحفاظ من مستقبل ارتفاع معدلات النمو واستمراريتها. فلو ننظر إلى الاقتصاد السعودي خلال السنوات الأخيرة منذ انخفاض أسعار البترول عام 2015 نلاحظ أن هناك تغييراً في مكونات الاقتصاد السعودي مثل انخفاض نسبة البناء والتشييد وارتفاع القطاعات الخدماتية مثل التجزئة والخدمات اللوجستية والخدمات المالية، بمعنى أن الاقتصاد يشهد حركة وتغيراً في أوزان قطاعات سوق العمل أيضاً، فمثلاً نسبة العاطلين السعوديين قد تكون انخفضت إلى نسبة بسيطة من 12.9 % إلى 12.7 %، لكن لو ننظر إلى مكونات القوى العاملة نجدها قد ارتفعت جودتها، فمثلاً هناك انخفاض في عدد الموظفين الذين أعمارهم فوق 45 عاماً، وهو مؤشر أن نسبة موظفي القطاع الحكومي في انخفاض نسبي، والمملكة من أعلى دول العالم كنسبة لموظفي القطاع العام في القوى العاملة -وصلت عام 2015 إلى 62.5 %- ومن ضمن تغيرات القوى العاملة ارتفاع من أعمارهم ما بين 25 إلى 40 والكثير منهم استفاد من الابتعاث وزيادة عدد الجامعات والتخصصات في المملكة، كما أن من أعمارهم دون 24 انخفضت مشاركتهم، وهذا مؤشر لخروجهم للدراسة وتطوير مهاراتهم، وهذا ما يعكس التنافسية في سوق العمل.

هناك عامل آخر مهم في سوق العمل وهو ارتفاع مشاركة المرأة حتى تجاوزت 20 %. شيء آخر مهم طرأ على جودة الاقتصاد السعودي وهو ظهور مؤشرات لانخفاض اقتصاد الظل، منها خروج الكثير من العمالة الرخيصة وغير المدربة وارتفاع الحصة السوقية للشركات الكبيرة نتيجة إغلاق محلات كثيرة لا تستطيع السعودة وتعتمد على الأجانب غير الماهرين وزيادة التداول عبر نظام الشبكات البنكية بدلاً من النقد مما يرفع شفافية الاقتصاد وأرقامه. بالإضافة لوجود مصدرين تساعد المشرعين في معرفة حقيقة الأوضاع الاقتصادية مثل ضريبة القيمة المُضافة بالنسبة لشركات القطاع الخاص وحساب المواطن بالنسبة للمجتمع وقدرته الاستهلاكية، وأخيراً دخول نظام الإقامة المميزة سيساعد أكثر في تحريك الكثير من الثروات المجمدة داخل المملكة وتقليص الحوالات الخارجية وجذب الكفاءات في الخارج مما يساهم في تقليص اقتصاد الظل.

تقييم الاقتصاد عبر قياس الناتج المحلي مؤشر مهم لكن لا يعطي كامل الصورة، ما هو مهم أيضاً هو تحسن جودة الاقتصاد وأن ننظر لمكونات الناتج المحلي وسوق العمل وتحسن شفافية الأرقام.

*نقلا عن "الرياض".