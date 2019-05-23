واشنطن – طهران.. زمن الحروب الهجينة

على الرغم من هدأة لهجة المواجهة المسلحة التي خيمت على الأجواء في منطقة الخليج العربي الأسبوعين الماضيين بدرجة أو بأخرى، إلا أن الواقع على الأرض يشير إلى أن المعركة لا تزال مستمرة بين واشنطن وطهران، بل إن الحرب دائرة وستدور بشكل مغاير، إذ لن تكون حربا نظامية أبدا، بل ستكون نوعا من أنواع الحروب الهجينة، والتي ستتكبد فيها إيران خسائر أكبر من أن تتحملها، ما سيجعلها في نهاية المطاف ترضخ لما هو مطلوب منها، أو تنتحر.

حين تقدم القيادة المركزية الأميركية طلبا مباشرا إلى البنتاغون بشأن إرسال خمسة آلاف جندي إلى المنطقة الملتهبة، وقد يزيد عديد القوات المرغوبة عن هذا الرقم، يخلص القارئ إلى أن المعركة محتدمة، حتى وإن قال الجنرالات إنها معركة دفاعية، وإن إعادة انتشار القوات الأميركية يأتي من أجل ردع إيران لا لمهاجمتها، وإن كان السامع لما يقول " باتريك شانهان" القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي يوقن أن المخاطر مرتفعة والمهمة الأميركية المدعومة من الحزب الجمهوري عن بكرة أبيه، عطفا على الكثيرين من الديمقراطيين، تقتضي ألا يخطئ الإيرانيون في الحسابات.

ما الذي يدركه الأميركيون ويهمسون به في المخادع، وعليه يجهزون أوراقهم خفية، مستعينين على قضاء حوائجهم بالكتمان؟

بدون تطويل ممل، تتكشف يوما تلو الآخر أمام الأجهزة الاستخبارية الأميركية حقائق وشهوات قلب الملالي وأجنحتهم العسكرية، وفي المقدمة منها الحرس الثوري، والذي يمضي في طريقين:

الأول: عالم الذباب الإلكتروني، بمعنى أن تضحى المنطقة والعالم فضاء مستباحا لحرب سيبرانية تعلنها طهران على جيرانها بادئ الأمر، حرب تدور رحاها في الخفاء، وبعيدا عن الأعين، ويمكنها إحداث خسائر كبيرة على الصعيد المادي، وما يجعلها خيارا مرغوبا من الإيرانيين هو أن إثبات التهمة على الإيرانيين أمر ليس باليسير، ويحتاج إلى معارك في العالم الماورائي للتأكد من قطعيتها، والدليل على ذلك أن إشكالية " روسيا – غيت" لا تزال غير محسومة في أميركا.

الإيرانيون لهم سوابق خطيرة في هذا الإطار، وقد أحدثوا عبر عدة عمليات هجومات فيروسية على أنظمة تحكم مختلفة مدنية وعسكرية، في المنطقة بعضه تم الإعلان عنه، والآخر بقي في أطر سرية، لكن العالمين ببواطن الأمور في العالم الفضائي يدركون الخطورة الإيرانية، وأنها تضع خيار هذه المواجهة على طاولة خياراتها، ترقبا للمعركة التي ليس منها بد مع العم سام.

الثاني: يتمثل في خطة هجوم النحل، وهي استراتيجية الحرس الثوري الإيراني في مواجهة الاسطول الأميركي في مياه الخليج والبحر الأحمر وربما المتوسط، وبنوع خاص تجاه حاملات الطائرات.

هجوم النحل هو الأداة الإيرانية لمواجهة الضغوطات العسكرية الأميركية وبدون الدخول في حرب نظامية، وهو مفهوم أقرب ما يكون إلى حروب العصابات وأن كانت فصولها تجري في المياه، وليس على البر أو في الجو، لتعويض العجز العسكري أمام الولايات المتحدة الأميركية.

النحل هنا هو القوارب الإيرانية الصغيرة والتي تعد بالمئات من طراز " بليد رانر"، عطفا على الغواصات الصغيرة والصواريخ المثبتة على السواحل والطائرات المسيرة المحملة بالمتفجرات.

هجوم النحل هو ما استدعى تحرك حاملات الطائرات الأميركية إلى الشرق الأوسط، تلك التي لا تصل نيران الإيرانيين إلى مدى يطالها، فمدى صاروخ الدفاع الساحلي الإيراني " غدير" يصل إلى 186 ميلا فقط، أي أقل من مدى صاروخ مقاتلة أميركية " أف – 18"، والأمر نفسه ينطبق على طائرات السلاح الجوي الإيرانية العتيقة، والتي تعود في غالبها إلى سبعينيات القرن الماضي.

والشاهد أن الحروب الأميركية تقوم بداية على المعرفة، وهو يستعيرون من أبو الحروب القديمة "صن تزو " عبر كتابه فن الحرب، عبارة تمثل واقع الحال وهي أن " المعرفة تسبق النصر، والجهل يسبق الهزيمة"، ولهذا فإن واشنطن تتحسب من أن تكون إيران قد أحرزت تقدما نوعيا لا يمكن تجاهله في مجال التقنية البحرية في عرض البحر، ما قد ينجم عن أي مواجهة محتملة من أضرار تلحق بهيبة الترسانة الأميركية.

في هذا السياق لن يعدم الأميركيون وسيلة، وربما استدعوا رؤية الحليف الاستراتيجي الإسرائيلي" بن غوريون" التاريخية الخاصة بـ" شد الأطراف "، بهدف إضعاف المركز أو القلب، والتي تعني تقليم أظافر إيران ووكلائها وميليشياتها أول الأمر، إلى الحد الذي تضحى معه طهران في نهاية المشهد وحيدة العود ويصبح إرغامها على الرضوخ أو سعيها لقدر المواجهة تحصيل حاصل، ومن هنا يطفو على السطح مفهوم الحروب الهجينة.

يمكن القطع بـأن الحرب الأميركية الهجينة قد بدأت بالفعل على إيران، وأول مشاهدها هو الحصار الاقتصادي الخانق إلى حد القتل الذي تعانيه طهران، من خلال وقف تصدير نفطها إلى العالم الخارجي.

هذا الخيار تأثيره الداخلي والخارجي مهلك للملالي، فمن جهة يضع وجههم أمام الحائط بالنسبة لمواطنيهم الذين لن يطيقوا صبرا على المزيد من تدهور مستوى الحياة وغياب السلع والخدمات الرئيسة، ومن ناحية ثانية سيتوقف المد والدعم للوكلاء، والناظر إلى حزب الله بنوع خاص يدرك التأثير الفوري لهذه الحرب على إيران، فقد بدا أركان الحزب في توزيع صناديق التبرعات على الشوارع والدروب في لبنان، لجمع الأموال اللازمة للحزب.

الأمر نفسه سوف ينطبق على الحوثيين في اليمن، أولئك الذين لن تفيدهم قصفات صواريخ أرسلت اليهم في ليل بهيم، لتهديد حياة الآمنين في السعودية والإمارات وبقية دول الخليج الرافضة للهيمنة الإيرانية.

أما عن العراق فحدث ولا حرج، فقد كانت زيارة وزير الخارجية الأميركي الأخيرة إلى بغداد فصلا من فصول تلك الحرب، وقد جمعت كما يقول الراوي بين التهديد والوعيد الأميركيين وبشكل مباشر، ووضع قادة العراق أمام تحذير حاسم وحازم: "إن لم تكونوا معنا فعلى الأقل الزموا الحياد".

تتبقى سوريا، وما الطلب الذي وقعه أربعمائة عضو من الكونغرس الأميركي ورفعوه للرئيس ترمب مطالبين إياه بعدم الانسحاب من سوريا، إلا إشارة إلى تفعيل الحضور الأميركي على الأراضي السورية لمحاصرة النفوذ الإيراني هناك، وغالب الأمر هناك اتفاق ضمني بين الأميركيين والروس على تقاسم المغانم في الداخل السوري، بعد الخلاص من الإشكالية الإيرانية، وقد تنكر القيصر مؤخرا للملالي، معتبرا أن بلاده ليس إطفائي حرائق حول العالم، وليذهب النظام الدوجمائي الإيراني ما شاء له أن يذهب.

الأكراد سيكون لهم دور واضح في الحرب الهجينة، وإسرائيل بدورها لن تقصر في حصار إيران باستهداف أذرعها داخل سوريا ولبنان، وسنرى قصفات هنا وهناك، وضربات عسكرية جراحية سريعة ومؤلمة.

لم تتأجل الحرب النظامية الأميركية على إيران، إنها بدأت بشكل الحرب الهجينة إلى حين إشعار آخر.