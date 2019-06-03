مأساة.. سليم اللوزي

صحفى لبنانى ولد فى طرابلس وبدأ مشواره الصحفى بكتابة القصص.. عمل بداية فى جريدة الجمهور، وسافر للقاهرة للدراسة الجامعية وعمل فى روزاليوسف من عام 1945 إلى 1950، وطرد من مصر بسبب مقال، وعاد ليعمل فى مجلة الصياد إلى أن انتدبته دار الهلال ليكون مندوبها الصحفى المتجول فى الشرق الأوسط ومديرًا لمكتبها فى بيروت.. وفى عام 1956 اشترى مجلة الحوادث ليصدرها أسبوعيًا وتطورت بسرعة حتى أصبحت فى طليعة المجلات العربية.. وكانت هى الأكثر توزيعًا بين كل الصحف العربية، فى فترة تراجع الصحافة المصرية بعد التأميم.. وكان كل الحكام العرب يخطبون ود سليم اللوزى وود مجلة الحوادث التى باتت الأقوى، حتى إن المصريين كانوا يفضلونها ليعرفوا أخبار مصر، من خلالها.

وكان سليم اللوزى رافضًا للوجود السورى داخل لبنان، ويرى هذا الوجود نوعًا من الاحتلال السورى للبنان أيام الرئيس السورى حافظ الأسد، وبسبب معارضته للوجود السورى داخل لبنان، الذى كان يتدخل أيضًا حتى فى اختيار رؤساء حكومات لبنان- اشتدت معارضته لهذا الوجود.. وكان يرى أن المكتب الثانى السورى فى لبنان هو الذى يحكم لبنان.

وماتت أم سليم اللوزى.. وكان يخشى السفر إلى بيروت. ولكنه استأذن رجال المكتب الثانى السورى ليسمحوا له بتقبل العزاء فى أمه وكانت تعيش فى طرابلس.. ووجدها رجال المكتب فرصتهم للتخلص منه، أخبروه بالموافقة على الحضور لتلقى العزاء.. ومن مطار بيروت إلى طرابلس فى الشمال.. والعودة فقط.. وخلال عودته من طرابلس ليستقل الطائرة من بيروت اختفى سليم اللوزى، وعثر عليه بعض الرعاة مقتولًا تنهش ذئاب جبال عرمون ما بقى من جثته فى الطريق إلى المطار عام 1978.

وتحت يدى صور هذه المأساة وزعتها وكالة «سيبا برس» للصحافة المصورة.. وقيل إنهم- فى المكتب- سألوه بأى يد تكتب المقالات التى تهاجم فيها سيدك.. «أى حافظ الأسد» فرد باليمنى.. وفى حوض مملوء بنوع من المواد التى تذيب اللحم.. غمسوا يده اليمنى- وهو حى- فيها، وسألوه بعدها: ولسانك الذى تتقول به على سيدك.. ثم قطعوا لسانه.. وكذلك قطعواعضوه الذكرى- وهو حى- ووضعوه فى حوض هذا الحامض.. وهكذا عملوا مع عينيه.

وفى النهاية ألقوا ببقايا الجثة فى أحراش عرمون طعامًا للذئاب.. وكان انتقامًا رهيبًا من رجل كان يختلف سياسيًا مع النظام الحاكم فى سوريا.

المهم أننى تلقيت منه رسالة لكى أساهم فى إنشاء مركز المعلومات الجديد فى لندن، لمدة ستة أشهر وكان الثمن مغريًا.. ورشحنى له أيامها الصحفى المصرى جلال كشك وكان نجم نجوم كتاب «الحوادث» مع الشقة والسيارة، وفاتورة الغاز!!.

وللأسف فشلت السيدة حرمه فى المحافظة على «الحوادث» فباعتها لملحم كرم نقيب الصحفيين اللبنانيين. ولكنه لم يستطع أن يبعث فيها الحياة.

حقًا هذه نهاية من يعارض الحاكم- فى الوطن العربى- زمان.. ورحم الله سليم اللوزى.

*نقلاً عن "المصري اليوم"