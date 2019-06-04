ما أهمية هواوي؟

صدرت الأسبوع الماضي قرارات أميركية لإيقاف التعامل مع شركة هواوي الصينية، وأخذ الموضوع يدور حول عدة تساؤلات حول مستقبل الحرب التجارية الأميركية الصينية وشركة هواوي ومستقبل الشركات الأميركية في الصين مثل أبل. واضح أن الموقف من شركة هواوي قد يكون أهم من الحرب التجارية برمتها لأنه باختصار يمس انفراد هواوي تقريباً بتقنية الجيل الخامس اللاسلكية بأسعار رخيصة لا يتحملها المنافسون، لذلك أراه غير مرتبط بحماية الشركة الأميركية مثل أبل، وتقديرات KPMG فإن حجم الاستثمارات المقدرة لخدمة الجيل الخامس تصل الى 4.3 ترليونات دولار موزعة على أهم القطاعات خلال سبع سنوات والتي ستقلب حياة الإنسان من البيت إلى المدرسة والمستشفى والسوق وبيئة العمل.

شركة هواوي التي لا تزال الصين قاعدة نموها وسوقها الأساسي حيث لا تزال تبلغ مبيعاتها في الصين 50 % وبفضل ذلك انطلقت هذه الشركة حول العالم وسط إنفاق ضخم حول الأبحاث والتطوير يصل إلى 15 % من مجموع مبيعاتها، ويعد الأضخم بين شركات التقنية، لأن تتقدم على أكثر منافسيها في الجيل الخامس والذي يفتح الشكوك والمخاوف الأمنية لدى الدول الغربية من التجسس ليس فقط الأمني بل والتسرب العلمي.

ثانياً هواوي مؤسسة يظهر عليها ملامح الاحتكار بفضل تقدمها التقني ورخص أسعارها التي يرجح البعض ذلك للدعم الحكومي الظاهر على شكل مشروعات متعددة. في ظل عدم وجود بديل جاهز لهواوي واحتياج هواوي للرقائق التقنية الأميركية فممكن أن يكون الحل عبر شراكات أميركية تعمل مع هواوي بشكل يسيطر على المخاطر المقدرة باختلاف كل مرحلة وجزئية تخص الجيل الخامس، كما أنه من جهة أخرى لا أتوقع أن الصين سوف تحارب الشركات الأميركية بها مثل أبل والذي يقدر تكلفة إنتاجها في الصين أقل من الولايات المتحدة بنسبة 29 % لحرص الصين على الثقة واستمرار العمل التجاري المشترك، كما أن انتقال أبل إلى الولايات المتحدة ليس مستحيلاً لكن التكاليف ستكون عالية في إحجام المستثمرين للقدوم إلى الصين بل ممكن أن تسحب الكثيرين من الصين. حرب هواوي أهم من الحرب التجارية الصينية الأميركية بأكملها لأنها ليست صراعاً على المال والنمو بل على الحضارة.

*نقلاً عن "الرياض"