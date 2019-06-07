هدية الملكة لترمب

في زيارة الرئيس الأميركي لبريطانيا أهدته الملكة إليزابيث الثانية هدية مثيرة وغير متوقعة. كتاب رئيس وزراء بريطانيا، ونستون تشرتشل، عن الحرب العالمية الثانية. غُلِّف بلون قرمزي وقُدِّم للرجل الأقوى في العالم، لفتة رمزية أرادت أن تبعث من خلالها برسالة مشفرة بدون أن تفصح عما يدور بعقلها.

إلى ماذا كانت ترمي الملكة الحكيمة التي شهدت خلال العقود السبعة الماضية كل أصناف الأحداث السياسية والاقتصادية وحتى الفضائح الجنسية من بطولة أبنائها وأحفادها؟

لا أحد يعرف.. ما يجعل باب التخمينات والقراءات مفتوحاً. برأيي هناك تفسيران قد يكونان الأقرب، وكلاهما يعبر عن رؤية سياسية للطريقة المثلى للتعامل مع الواقع من خلال التعلم من خبرة الحياة ودروس التاريخ.

التفسير الأول هو أنها أرادت القول لترمب إن التحالف بين بريطانيا وأوروبا مع الولايات المتحدة مسألة حيوية ومهمة لاستقرار العالم وليست مزحة أو مادة للاستهلاك الانتخابي. ومن خلال الكتاب ومؤلفه تذكره بالدرس التاريخي الهام وخلاصته أن التحالف الأميركي البريطاني والأوروبي بشكل عام كان السبب الأساسي خلف هزيمة هتلر وقواته. وفِي الكتاب تحدث تشرتشل عن محاولاته المستمرة لإقناع الرئيس الأميركي روزفلت بالتدخل بالحرب وصد العدوان الألماني. ولهذا سافر رئيس الوزراء البريطاني إلى واشنطن ومكث هناك أسابيع، حتى يكسر الحواجز ويعمق روابط الصداقة مع الرئيس الأميركي ليقنعه بخوض الحرب، وهذا ما حدث في نهاية المطاف.

ربما تعتبر الملكة ترمب مثل الثور الهائج في متحف الخزف. يحطم تحفاً تاريخية ثمينة يصعب لصقها من جديد، أو رئيساً مختلفاً عن سابقيه، يسخر من الحلفاء والأصدقاء الأوروبيين ويطالبهم بدفع المال مقابل حمايتهم، ولم يتورع عن إحراجهم بمؤتمرات صحافية يتابعها العالم مذكرهم بالديون المقيدة عليهم بدفاتر الناتو.

وربما تراه لا يعير اهتماماً كبيراً لفكرة التحالفات والتكتلات مثل الاتحاد الأوروبي وهو من المؤيدين للبريكست. ومشجع ومحرض على ظهور الحركات القومية الخاصة ويتهمه خصومه بدعم النزعات الشعبوية. لكل هذا أرادت قرص أذنه بطريقة ملكية مهذبة ومنحه هدية لعلها تنير بصيرته وتفتح على قلبه، ويتعلم منها ويصحح مساره الارتدادي.

يذكرنا هذا بالجدل المتكرر بين ماكرون وترمب. على عكس طريقة الملكة الرمزية غير المباشرة، قام رئيس فرنسا بتوبيخ ترمب بمحاضرة طويلة على الهواء في حديثه العام الماضي أمام 70 من قادة العالم، لم يكتفِ بتذكره بمآسي وضحايا الحرب العالمية الأولى، بل انتقد القومية واعتبرها خيانة للوطنية. اتهمه بتأجيج القومية على حساب الأممية الأوروبية أو الوطنية. تمعر وجه ترمب وتقلب خلال محاضرة الرئيس الفرنسي الطويلة، ولكنها لم تردع الكهل الضال (بحسب وجهة ماكرون وربما الملكة) بل زادته حماساً لشعاره وإيماناً بقوميته وعاد لبلاده وهو يكرر شعاره: "أجعل أميركا عظيمة من جديد!".

ما تعنيه الملكة إن كان صحيحاً أو ما يقوله ماكرون علانية، ليس جديداً، وهناك أدبيات واسعة له. رأيهم مصيب في النزعات القومية المتطرفة التي تتسبب بأزمات وقلاقل قد تمزق أوروبا وتعيدها 80 عاماً للوراء. ولكن هناك القومية المعتدلة الإيجابية التي تعني التركيز على مصالح دولة بحد ذاتها حتى تكون قوية وفاعلة بالمسرح العالمي دون الوقوع في فخ الشعارات. وهذا برأيي ما يريده ترمب. مقارنة بسيطة، أميركا أوباما ميالة لخطاب التحالفات ولا تريد أن تكون شرطياً للعالم، كما قال حينها زعيمها، ولكنها ضعفت. على العكس من ترمب.. أميركا الأكثر حيوية وفعالية حتى بمواجهة الصين تجارياً بدعم أوروبي. ماكرون نفسه يردد إيمانه بالتحالفات. والمتظاهرون الصفر يملؤون ساحات باريس ويسمع هتافهم وهو متمدد بغرفة نومه. المعترضون على رومانسية التحالفات يرددون الحجة: العالم يحتاج دولاً قومية قادرة على حماية النظام العالمي وهذا ما تفعله الولايات المتحدة منذ عقود ومازالت وأوروبا عاجزة عنه. ولنا تجربة واقعية الآن مع الأزمة الإيرانية، التحالف الأوروبي ناعم مع طهران وأميركا المنعزلة حازمة معها. لو أن أميركا متحالفة بالخير والشر مع أوروبا لكان المشهد الحالي مختلفاً، ولم يستطع ترمب تمزيق الاتفاق النووي وجعل ماكرون الأممي الكوني يندم على إذلال نفسه أمامه بالقبلات وتشبيك الأيادي والربت على الأكتاف، أملاً بأن يغير موقفه وينضم للفرقة مع تيريزا ماي وميركل.

التفسير الثاني الذي فهم البعض أن الملكة عنته هو أن الكتاب ضد الدبلوماسية الرخوة، ومع المواجهة الحاسمة ضد القوى المعتدية. هذه الرسالة الأساسية للكتاب حيث رفض تشرتشل الخضوع والتنازل رغم تعرض لندن للقصف المكثف. وكان على الضد من موقف سلفه تشامبرلين، الذي تحول اسمه إلى رمز للضعف السياسي والأخلاقي ومعاهدة ميونيخ التي وقعها مثال للكارثية الدبلوماسية. أراد تشامبرلين الذي خبر مآسي الحرب العالمية الأولى تجنب حرب عالمية مع ألمانيا النازية، وذلك بالخضوع المذل لطلب هتلر بتقسيم تشيكوسلوفاكيا بحجة الظلم الواقع على السكان من أصل ألماني.

أهان رئيس وزراء بريطانيا العظمى نفسه مرتين، والتقى هتلر في محاولة لامتصاص جشعه وبعد توقيع المعاهدة المشؤومة قال متفاخراً: "إننا وقعنا بشرف اتفاقية السلام في عصرنا". صدّق تشامبرلين وعود هتلر بأن إقليم سوديتنلاند الأكثر تقدماً مالياً وصناعياً في تشيكوسلوفاكيا هو آخر ما سيطلبه تفادياً للحرب وطلباً للسلام ووقّع الاتفاقية بعد أن أقنع فرنسا وترك التشيك تواجه مصيرها وحيدة. كتب تشامبرلين رسالة إلى أخته يقول فيها: "على الرغم من الصلابة والقسوة التي رأيتها في وجهه - يقصد هتلر - فإنني شعرت أن هذا الرجل إذا وعد أوفى". خان هتلر تعهداته وبقية القصة معروفة.

الرسالة التي أرادت الملكة إيصالها للرئيس الأميركي، هي كالتالي: تعلم من قصة هتلر وأوروبا التي تحولت لدرس في التاريخ والسياسة، الدبلوماسية الناعمة ليست دائما الطريقة الصحيحة لإنهاء الصراعات، خصوصاً مع أعداء يتبنون أيديولوجية شريرة لا تعترف بلغة الحوار والمصالح، وترفض المشاركة وتخطط لهدف واحد هو الإخضاع والسيطرة الكاملة.

نرى نفس المشهد يتكرر مع إيران، ونتمنى أن يكون هذا ما قصدته الملكة من هديتها وهذا ما فهمه الرئيس الأميركي وما سيطبقه في نهاية المطاف، حتى لو لم يقرأ صفحة واحدة من الكتاب.