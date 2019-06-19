وفاة محمد مرسي!

بحثت عن خبر وفاة محمد مرسى فى صحف الدولة، فلم أجده حيث كان يجب أن يكون، وعندما وجدته كان محشورًا فى صفحة داخلية لا تراه العين المجردة، مع أنه خبر مهم، بل هو خبر درجة أولى، بصرف النظر تمامًا عن رأيك فى «مرسى» وعن تقييمك له ولجماعته!.

وقد كان البيان العاجل، الذى صدر عن مكتب النائب العام بعد وقوع الوفاة بساعتين، دليلًا على نوعية الخبر، وعلى تصنيفه، وعلى أهميته.. بصرف النظر مرةً أخرى عن رأيك فى الإخوان، وفى «مرسى» نفسه.. فهو كان رئيسًا لعام كامل، وهو قد مات فجأة، وهو قد مات فى أثناء محاكمته، ثم إن القضية التى كان يقف فيها متهمًا هى قضية تخابر.. وكلها كما ترى عناصر أربعة تمنح الخبر أهميته، وتضفى عليه أفضليته، وتضعه فى مرتبة متقدمة على الكثير من الأخبار!.

إننى أتحدث عن حق القارئ فى الحصول على خدمة صحفية، يدفع فى مقابلها جنيهين من جيبه ومن حُر ماله، وأتحدث عن حقه فى المعرفة، وأتحدث عن حقه فى الحصول على هذه المعرفة من داخل بلده، وعلى أرض وطنه، ومن صحافته، بدلًا من البحث عنها خارج الحدود!.

أتحدث عن الصحافة فى الموضوع، لا عن السياسة، أتحدث عن المهنة فى القضية، وعن أن صدور أى صحيفة يكون من أجل قارئ ينتظرها، وينتظر أن يجد فيها ما يتوقعه، وما يهمه، وما يتصل بشؤون حياته كلها.. ولا أتحدث عن شىء آخر!.

وعندما صدرت صحيفة الشرق الأوسط فى لندن، صباح أمس، كان الخبر «مانشيتًا» فى صدر صفحتها الأولى، وكانت تفاصيل الوفاة حاضرة بين يدى قارئها فى كل عاصمة حول العالم، ليس بالطبع لأنها جريدة إخوانية، ولا لأنها متعاطفة مع الإخوان، ولا لأن هواها إخوانى، ولا لأن القائمين على شأنها إخوان.. بالعكس.. إنها أبعد الصحف العربية عن ذلك كله، وهى تنشر فى كل صباح ما يكشف فكر الإخوان المتطرف.. غير أن هذا كله شىء، وحق القارئ واحترامه شىء آخر تمامًا!.

أذكر أنى كنت رئيسًا لتحرير جريدة الوفد يوم فوز «مرسى» بمنصب الرئاسة، وأذكر أن الأستاذ عباس الطرابيلى كتب مقالًا عنوانه: لا أعترف بك رئيسًا!.. وأذكر أنى نشرت عنوان المقال مع صورة الكاتب فى صدر الصفحة الأولى.. وكان هذا فى حد ذاته إشارة كافية إلى موقف مبكر من جانبى، ثم كان إشارة كافية أيضًا إلى شكل الأرضية التى كانت الصحيفة كلها تقف عليها وقتها!.

التعامل مع خبر الوفاة بالطريقة التى حدثت ليس عقابًا لـ«مرسى»، ولكنه عقاب للقارئ الذى سمع بالخبر فى كل مكان، فلما تناول صحف الدولة لم يقع له فيها على أثر!.

* نقلا عن "المصري اليوم"