السودان.. ودعوات الحكم المدنى

بكل شجاعة أقول اليوم ما لم يجرؤ أى إعلامى على البوح به، وهو أن السودان اليوم يمر بنفس الطريق الذى مرت به مصر عامى 2011 و2012، وأن الشواهد تقول إن «الإخوان» فى الخرطوم يسيرون فى نفس طريقنا.. إلى أن استولوا على الثورة وركبوها حتى استولوا على السلطة فى مصر فى غفلة من باقى القوى السياسية.. وتمعنوا واربطوا بين فضنا اعتصام رابعة فى مصر، وفض الاعتصام السودانى ومحاصرة مقر القيادة فى الخرطوم.. بل تمعنوا أيضًا تلك الدعوة التى ظاهرها الحق، ولكن فى باطنها يكمن الخطر الحقيقى فى السودان.. بالذات فيما يتردد هناك من المطالبة بحكومة مدنية تدير الأمور بدلًا من المجلس العسكرى.. لسبب واحد ووحيد وهو أن «الإخوان» هم القوة الأكثر تنظيمًا وقدرة على العمل.. وأيضًا القدرة على تحقيق ما يحلمون به.. وهم- هناك- يحلمون بالعودة إلى حكم السودان.. وحتى ما يقال من وجود «قوى مدنية أخرى» إلا أنها فى منتهى الضعف.. فلا المهدية وحزب الأمة صار قادرًا على قيادة الأوضاع.. ولا الختمية وأى تنظيم سياسى وراءها يستطيع ذلك.

أى أن الدعوة التى تطالب بتسليم السلطة- هناك- لحكومة مدنية هدفها الأول والأخير هو الاستيلاء على الحكم هناك، وأن المستفيد النهائى هو «الإخوان»، بل يجب أن نتنبه إلى الدور شديد الخبث الذى يلعبه الاتحاد الإفريقى، وأيضًا الدور الذى لا يقل خبثًا عنه من الوساطة الإثيوبية فى القضية السودانية.

وتذكروا الدور الخبيث لهذا الاتحاد الإفريقى فيما جرى وأدى إلى فصل جنوب السودان عن شماله، وكذلك الدور الرهيب الذى تلعبه- تحت الأرض- النرويج «وهى بطلة التبشير بين قبائل الجنوب وتنصيرها.. فى غيبة العقلاء»، وبالطبع لأمريكا هنا دورها هى وألمانيا.. تحت دعاوى حقوق الإنسان.. فهى دعوى حق يراد به الباطل بعينه.. أقول ذلك بحكم خبرتى بشؤون السودان وكل ما حوله منذ عام 1955 عندما بدأت الحرب الأهلية فى الجنوب.

ولقد شدتنى الزيارة السريعة التى قام بها السيد أحمد أبوالغيط، الأمين العام للجامعة العربية.. وأكاد ألمح أن هذا السياسى العريق نقل وشرح للأشقاء فى السودان تلك المخاوف من تأهب الإخوان للقفز إلى السلطة من جديد، ولاحظوا أن هذه الزيارة لم تأخذ حقها الإعلامى كما يجب، ولكن هذه الرسالة التى حملها الأمين العام للخرطوم كانت واضحة.. وكانت تنبيهًا إلى أن الإخوان- هم وحدهم- القوة المدنية الوحيدة القادرة على أى صدام مع المجلس العسكرى السودانى.. نقول ذلك رغم وجود 17 جماعة مسلحة تعمل الآن فى السودان.

■ ■ وبالتالى لا تغرّنكم «الدعوة» إلى المدنية الحالية.. وربما تنبه إلى ذلك الصادق المهدى، الأكثر ثقافة وفهماً لأزمة السودان.. والأمل كله أن يتنبه المجلس العسكرى إلى ما يجرى تنفيذه وما تحركه القوى الخارجية.. واعلموا أنها معركة شرسة، بالذات بعد سقوطهم فى مصر، وهزائمهم فى سوريا، وكذلك فى ليبيا.. فالسودان هو المجال الباقى للقفز إلى كرسى الحكم.

* نقلا عن "المصري اليوم"