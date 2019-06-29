كوكب اليابان.. تأثيره في عالمنا هائل

شكلت استضافة اليابان قمة العشرين، فرصة للتأكيد على أهمية القوة الناعمة.. اليابان التي خرجت من الحرب العالمية الثانية كتلة من الركام، المعنوي والمادي، تتمتع اليوم بتأثير يكاد يكون فريدا، وهي البعيدة القريبة. ليس بقوة الصواريخ والفيتو في مجلس الأمن، بل بالسيارات وقطع السوشي وشخصيات الكرتون، وبنمط اجتماعي بات يعد نموذجا يعكس كل انجازات الحداثة وسقطاتها. اليابان في طليعة جميع مؤشرات القوة الناعمة عبر العالم.

لا يكاد يصدق المرء كم من الأمور التي طبعت العالم، تأتي من اليابان. إسمها يعني "منبع الشمس"، ورغم نكباتها الطبيعية والتاريخية، ورغم وزر تاريخها الاستعماري الدموي القاسي في آسيا، ما زالت اليابان، تشرق منها الشمس.

الأمبراطورية الوحيدة

ليس من أمبراطورية في العالم غير اليابان.. الأمبراطوريات الأخرى غربت أو نزعت عنها اللقب المتعالي. أمبراطورها الذي كان شعبه يكسيه بثوب الألوهة، قبل أن ينزع عنه ذلك الثوب بعد هزيمة الحرب العالمية الثانية، يجلس على رأس مؤسسة من التقاليد الصارمة. الأمبراطور الحالي خلف هذه السنة والده الهرم قبل وفاته، وذلك لأول مرة في التاريخ، فيما تخلت شقيقته عن لقبها الأمبراطوري، لأنها اختارت الحب، وتزوجت شخصا من عامة الشعب.

المؤسسة الأمبراطورية رمزية ولكن.. هي حافظة خزنة تقاليد البلاد، وهي ما تبقى من القوة القدينة التي هزمت بعد أن ضربت بقنبلتين نوويتين في هيروشيما وناغاساكي. مدينتان صهرتا بالنار، ولكن، ومن عمق الهزيمة.. بدأ مسار.. نحو الانتصار، ولو بشكل آخر.

قوة المصنع

من على الأرخبيل، تصدّر اليابان السيارات، أحدثها وأغربها. اليابان، وهي حاليا ثاني مصنع للسيارات بعد الصين، غيرت مفهوم السيارة، وجعلت منها آلة عملية مدججة بالتكنولوجيا. اليابان ملأت حياتنا كلها بالإلكترونيات: الآلات الحاسبة الشخصية، جهاز الموسيقى المحمول، أقراص السي دي والـ دي في دي، كاميرا الفيديو وآلة الكاريوكي. ولو أن الصين تفوقت، وهي المستعمرة اليابانية سابقا، لكن الصناعة اليابانية تأصّلت..

ولمحو عار الطائرات المتساقطة في الحرب العالمية، صنع اليابانيون، أحدث القطارات، أفضلها وأسرعها. قطارات اليابان تجوب الأرخبيل في ظلال جبل فوجي أو على تخوم المدن وعلى امتداد السواحل، لتجعل البلاد مرتبطة ببعضها البعض أكثر من أي بلد آخر.

صناعة المستقبل

وفيما تحول الخوف من سيطرة الروبوت على وظائف المستقبل إلى ظاهرة عالمية، من المفيد التذكر بأن الروبوت ياباني أصلا، بات هناك أربعمئة ألف روبوت على الأرخبيل، أكثر من أي مكان آخر. المفارقة أن الإنسان الآلي يكثر في اليابان، بينما الزواج في أزمة، وأيضا الانجاب. الأمبراطورية تضمحل سكانيا، خصوصا أنها من الدول المتقدمة القليلة التي لا تفتح أبوابها لهجرة عمالة من الخارج. اليابان من دون أطفال، لكن اليابان في مخيلة كل أطفال العالم، بمن فيهم الأطفال الذي باتوا اليوم كبارا. أطفال القرنيْن الماضي والحالي، يعرفون أبطالها: جنكر، غرندايزر، وكابتن ماجد. في مخيلة أبناء العرب أيضاً، رسوم المانغا، الكائن الأصفر بيكاتشو، والوحش الأكبر غودزيلا. يعرفون أيضا الحيوان الأليف الإلكتروني الأول "تماغوشي"، وشخصية فريدة تقفز فوق الأنابيب.. نعم: سوبر ماريو بطل ألعاب نينتينتدو اليابانية.

وإلى جانب غزو شخصيات الثقافة الشعبية، هناك جاذبية متزايدة لفلسفة اليابان الأشهر: "زين". إنها فلسفة تؤمن بجمال البساطة، "أقلّ يعني أكثر". روح اليابان تبدو من جهة موغلة في الأصالة والتقاليد، ومن جهة أخرى، موغلة في الحداثة.

كوكب اليابان

في كوكب اليابان كما يسمونها، قطارات سريعة، ومواعيد دقيقة، وشوارع نظيفة. في اليابان أدبيات فريدة في العمل. موظفو اليابان لا يتركون عملهم أبداً، وإذا نفذوا إضرابا، يبقون على رأس عملهم، ولا يتقاضون أجراً. موظفو اليابان يشعرون بأنهم يملكون الشركة التي يعملون لحسابها، وكثير منهم، يظلون في وظيفة واحدة، طيلة الحياة.

ومن أدوات النفوذ الياباني البالغ أيضا، الطعام. عصائد الرامن، والماتشا، أي مسحوق الشاي الأخضر، ولحم كوبي، أغلى اللحوم على الإطلاق، منتجات تتمتع بشعبية متصاعدة. ومن أميركا إلى أستراليا، العالم بأسره يعشق السوشي..



الشيخوخة والشباب

لكن اليابان بلد هرم،35% من سكانه فوق الستين من العمر. للمفارقة، اليابان التي تكافح للتعامل مع أزمة الشيخوخة، تسلم رئاسة مجموعة العشرين للسعودية، البلد الذي يعمل جاهدا لإيجاد فرص لمجتمع الشاب. صورتان متناقضتان تعكسان التحديات المختلفة بين دول مجموعة العشرين.

في اليابان، التقدم يترافق أيضا مع مظاهر حزينة، وأقساها الوحدة. في مدن اليابان ملايين من الوحيدين في شقق صغير جدا. اليابان هي البلد الذي فيه شقق تتسع فقط لشخص واحد، نائم، وليس واقفا على رجليه. كثيرون يعولون على الروبوتات للعناية الطبية، لتنظيف المنزل، وأحيانا، لمجرد تبادل الأحاديث. كوكب اليابان يعكس وعود الحداثة، وآفاتها كلها، ويشهد في نفس الوقت، على القدرة على التأثير، بيد من حرير.