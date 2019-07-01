ميليشياويان وكانتون

في البيت اللبناني منازل كثيرة. ونوافذ قليلة أحكمت إغلاقها الحروب الأهلية المقيمة في وجدان الطوائف منذ ما اصطلح على تسميتها فتنة عام 1842 التي لم تكن إلا رأس جسر وفاتحة الحروب المقبلة على مدى القرنين المقبلين. خرج اللبنانيون من ركام الجمهورية الأولى باتفاق أنهى الحرب، لكنهم عجزوا عن الانتقال من حقبة السلام البارد بينهم. فالطبقة التي أشرفت على هدم معالم الجمهورية الأولى، خلعت بزة الميليشيات وارتدت بزة رسمية وربطة عنق. اكتفت بغسل وجهها ويديها، وأخفت خناجرها خلف الابتسامات وغنائم الجمهورية الثانية من كسارات ومقالع وصفقات احتكار وأملاك بحرية، وحسابات خلف البحار ووصاية سورية. تبدلت ظروف اللعبة لا اللعبة نفسها. بقي عبور "الزعيم" إلى طائفته لا يمر إلا على جثة الطائفة الأخرى، وعلى بحر من دماء. إن لم يرقها هو، ورث إراقتها. ضمن هذا المنطق لا يشكل "كمين كفرمتى" خروجاً على التقليد اللبناني، بل تكريساً له.. حين فتحت "مجموعة شبان" النار كما أشار أكرم الشهيب بصفته الحزبية لا الحكومية – هو وزير التربية والتعليم العالي بالمناسبة– مستهدفة موكباً اعتقد أنه لجبران باسيل بصفته الحزبية هو الآخر، كان "وزير الخارجية اللبناني" قد سبق أن نكأ جرحاً غائراً في الوجدان الدرزي والاشتراكي تحديداً، عنوانه سوق الغرب والكحالة وضهر الوحش.. بلدات كانت خط تماس قاس خلال الحرب الأهلية التي سبقت أيضاً جولة مصغرة أخرى لاحقة بعد نحو عقدين في 7 أيار.. بدورهم يحتفظ المسيحيون بذكرى مريرة في هذه البلدة التي هجرت، وكانت ضمن آخر العائدين.

سبق موكب كفرمتى موكب آخر للوزير إلى منطقة بشرى التي تعتبر معقلاً تقليدياً لحزب القوات اللبنانية. استاء المناصرون من موكب الخمسين سيارة (أكثر أو أقل لا فرق) ، ورأوا فيه استعراضاً واستفزازاً، لحزب ينسب لنفسه فضل تمهيد طريق الرئاسة للرئيس ميشال عون عبر تفاهم حمل اسم معراب. شهيب ساءه دخول باسيل أو غيره منطقة الشوف المعقل التاريخي "لآل جانبولاد" دون "طرق الأبواب". فللبيت باب في المختارة مقر زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي كان بدوره أحد أبرز أمراء الحرب اللبنانية.

بين الطرفين حسابات قديمة غالبيتها معلق وبعضها يعود لحقبة الحرب الأهلية ولاحقاً عودة الرئيس عون من منفاه الباريسي. عودة وصفها جنبلاط من باب التهكم بالتسونامي، قبل أن يعود عن الوصف باعتذار عابر. ولا يخفى على اللبنانيين الصراع الثنائي في ظل العهد الحالي بين جنبلاط وباسيل المتفيئ ظل الرئيس. وكما هي شروط اللعبة اللبنانية، تموه الصراعات على الأدوار بصراع هويات وبقاء. في هذه الحالة ترفع راية استعادة الدور المسيحي، الذي تعرض لانتكاسة شبه قاضية في الجمهورية الثانية. تتلون المعارك، وتتعدد الجبهات. هي معركة استعادة ضد "تشيّع" الدولة، تحمل العملية اسم نبيه بري. يغلق الفصل على نصف هزيمة بحكم الوهن السياسي، فترفع راية توحيد صفوف المسيحيين. يغتال تفاهم معراب، ومرة أخرى يثبت الموارنة قدرة منقطعة النظير على إسقاط أنفسهم نيابة عن "خصومهم الخارجيين". ثم يأتي الأخ اللدود. جرح الجبل ما زال ينزف. "حقيقته لا ترحم".

الملعب ميدان تاريخي لجنبلاط.

يؤدب حفيد الست نظيرة أهل البيت الداخلي – خصميه طلال أرسلان ووئام وهاب- ويحارب بضراوة عدوه التقليدي.

حمل وصف الانعزالي على لسان الزعيم والمفكر كمال جنبلاط بعد ظهر يوم 13 نيسان عام 1975.. في هذه الحالة هو اليوم باسيل. أو هكذا يتوهم الاثنان. وبين هذه وتلك، تواصل الدولة اللبنانية انحدارها وتواريها خلف محميات الطوائف.

وزير يقف وسط مناصرين مجاهداً للنزول عن أكتافهم. فهو وزير وليس أمير حرب أو قائد جبهة، على الأقل لم يعد. يبرر "ما جرى" - مقتل شخص أو اثنين وجرح آخرين، وإغلاق طريق أمام غاز آخر من غزاة الطوائف اللبنانية. كيف لا؟ فالحرب لم تسفر عن نصر نهائي، وهزيمة ماحقة. أقفلت على معادلة "لا غالب ولا مغلوب" عنوان براق آخر من حياكة الطبقة السياسية. لتخفيف حجم الانتصار ولتضميد جراح الخسارة.

يدفع اللبنانيون يومياً ضريبة انهيار الدولة التي أنشأها الرئيس الراحل فؤاد شهاب. البناء الوحيد واليتيم في الجمهورية المريضة.

يجهل اللبنانيون على امتداد طوائفهم أن 40 في المئة منهم تحت خط الفقر، ولكن دوماً تحت مظلة الطوائف وعلى عتبات بيوت الزعماء وقصورهم. ينوء "لبنانهم الأخضر" تحت مديونية هي الأعلى في العالم بالنسبة للناتج المحلي ويعوم على النفايات. تراوح البطالة عند عتبة 36 في المئة. قائمة الكارثة طويلة ومضنية.

للاعبين اللبنانيين قدرة دائمة على المناورة فوق جروح الدولة. أعطتهم أعراف الجمهورية الثانية أدوات التعطيل لا البناء.

مع ذلك يساق اللبنانيون إلى صناديق اقتراع أشبه باستفتاء. ديمقراطية طوائف ومحاصصة أكلت ما تبقى من الجبنة مثلما درج على تسميتها أمير الجمهورية اليتيم فؤاد شهاب. صرح وقامة تناوبت على هدمهما الطبقتان السياسية والدينية.

حين يستفيق اللبنانيون على سلطة قادرة على سوق شهيب أو باسيل وغيرهما ممن ينقب في مناجم الموت والفتنة، وحين يستطيع الجيش والسلطات الأمنية اقتحام الجزر في بيروت وضواحيها إلى بعلبك وطرابلس والضنية وعرسال وبريتال وغيرها من دول المحميات دون إذن أو غطاء من أمرائها. حينها فقط يمكنهم تجنب رؤية أب ينتحر لعجزه عن تعليم أبنائه أو إطعام أطفاله.

وحين يعلم جنبلاط أن مفاتيح الجبل ليست في جيبه، وعندما يدرك باسيل أن مصالحة الجبل أو حربه ليست بيده أو جعبته، حينها فقط نستطيع الحديث عن جمهورية.

حتى ذلك الوقت والحين، يمكن للبنانيين أن يغتبطوا بدولة كانتونات وميليشياويين منتحلين صفة رجال دولة.