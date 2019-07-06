رجال كثر في بلادي ما عرفت سوى قليل: أمين زكي

سطوة له في نفوس السودانيين كافة جيلاً بعد جيل أبقاها ارتباط الرجل بفرح متوحد متجدد منذ العام ألف وتسعمئة وسبعين عندما حمل كأس إفريقيا لأول وآخر مرة في تاريخهم...فقد كان قائد الفريق القومي حينئذٍ. وحتى خبر رحيله في قاهرة المعز مساء السبت الخامس من يونيو، عندما يذكر اسمه تجتمع شمائل ومناقب تتشابك وتنسج لك ظلاً وريفاً من نخيل يلثم بأوراقه المتكئة على جريدة النيل الرقراق فتهب عليك نسمة الأمن.. فذلك "الأمين" عماد وطن.. مثله مثل محمد وردي المغني الوطن والطيب صالح الكاتب الوطن.. ومحجوب شريف الشاعر الوطن.. ودفع الله الحاج يوسف القانوني والقاضي الوطن.. ومحمد علي بابكر القارئ الوطن.. وعبد الله الطيب العالم الوطن.. والصادق عبد الله عبد الماجد الداعية الوطن.. وغيرهم كثير.. من الرجال والنساء عرفناهم ولم نعرفهم.

فلا تطوى صحائف أمين زكي عند ملعب.. ففضلاً عن كونه "معَلم" في الملاعب فهو معلم بحق حمل الطباشير لسنوات.. وتخرجت على يديه أجيال طوق بمحاسنه أعناقها.. وكذلك حمل السلاح في الجيش وتقاعد عنه عقيداً في شعبة التوجيه المعنوي.. وترك هناك أثرا ثرا فسكن في عقول وقلوب من عرفوه وتعاقبوا بعده.

وتقترب من كولاج لوحته فتجده من أفضل ما أنتج السودان فنياً على مر العصور على مستوى فريق توتي وبعده الهلال منذ العام ألف وتسعمئة وسبعة وخمسين وحتى العام ألف وتسعمئة وأربعة وسبعين، فقد أعيد تسجيله لثلاث سنوات.. وهو من أشاد به بيليه لحذاقته وقوته وذكائه كمدافع شرس عندما لعب الهلال ضد فاسكو دا جاما في الخرطوم العام 1963.

وأطلق عليه لقب نجم النجوم العرب لتألقه في فريق "نجوم العرب" الذي تشكل في العام 1965.. كما لعب لنادي الأهلي المصري لموسم وجد خلاله إشادة ومغريات للبقاء في العام 1970 لكنه لم يطق البعد عن بيئته التي أحبها.

معلماً في المدارس السودانية، بينها ودنوباوي الأميرية حيث كان عمالقة الشعر والأدب والفن فيها أو يحيطون بها.. وثقف أمين نفسه وهذبها بكثرة القراءة محبة وعشقاً.. ساعده في ذلك معرفة عميقة لافتة باللغتين الإنجليزية والعربية.. وهذا ما ساهم في كثرة أسفاره سفيراً للاتحاد الإفريقي لكرة القدم في مجال التدريب والتأهيل، خصوصاً أنه تخصص في ذلك بدراسات عليا في إنجلترا وغيرها.

الراحل أمين نسج ذلك الذي لا تكاد تمسكه في نفوس السودانيين.. أو قل ذلك الخليط من الفخر والتمسك بأهداب أمل في خير يتجدد عبر الأجيال وسيبزغ حتماً ما دام الوطن ينجب أمثاله يمشون فوق الأرض.. أو قل بعض وطنٍ هو أمين زكي لا يرثى على حالٍ وإن تنكب الأهوال.. يضيء ويشع فتأتي إليه وتستريح من وعثاء كل شيء.