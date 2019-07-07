في مواجهة العثمنة والأيرنة

حين أعلنت الإدارة الأمريكية مؤخراً أنها تدرس إمكانية إعلان جماعة الإخوان جماعة إرهابية، صدر اعتراض على هذا التوجه من دولتين بالمنطقة هما تركيا وإيران، ولم يندهش كثيرون من موقف تركيا، لكن الدهشة الأكبر كانت من موقف إيران، والمتابع جيدا لأحوال منطقتنا العربية ما كان له أن يُفاجأ ولا أن يندهش البتة.

والحق أن منطقتنا محاصرة بمشروعين يطمح كل منهما لغزوها والسيطرة عليها، وإن شئنا الدقة احتلالها، ولكنه الاحتلال الناعم واللطيف الظريف، وليس الخشن البائس، هذان المشروعان هما المشروع العثمانى، أو محاولة عثمنة المنطقة، والمشروع الآخر هو الإيرانى أو أيرنة المنطقة، وقد تصور البعض أنه مشروع «شيعى»، وتحدث كثيرون عن صراع مذهبى قادم فى المنطقة سنى/ شيعى، والأمر ليس على هذا النحو، فالتشيع فى الأصل ظاهرة عربية، التشيع أعلن عنه فى الكوفة بالعراق هؤلاء الذين تشيعوا لأمير المؤمنين على بن أبى طالب فى صراعه مع معاوية بن أبى سفيان، ومعظمهم كانوا عرباً وقرشيين، وما نحن بصدده منذ سنة 1979، تاريخ قيام الثورة الإيرانية، محاولة لأيرنة المنطقة، بدءا من فكرة تصدير الثورة التى تحدث عنها آية الله الخمينى مباشرة بعد عودته إلى إيران سنة 1979، وتحدث عنها باستفاضة فى حوار الأستاذ هيكل معه سنة 1980، هذا المعنى لم يتغير يوما وتحدث عنه المرشد الأعلى على خامنئى مجدداً بخصوص مصر، فى خطبة الجمعة 4 فبراير سنة 2011، ثم تحدث بعد ذلك مع وفد الدبلوماسية الشعبية الذى زار طهران فى إبريل 2011 واعتبر الثورة المصرية ضد الرئيس السابق مبارك امتدادا للثورة الإيرانية وتسير على خطاها، وهو ما لم يسترح إليه معظم حضور ذلك اللقاء.

وكلا المشروعين يستند فى غزو المنطقة على «الإسلام السياسى»، وهنا تبرز جماعة الإخوان التى أسست «الإسلام السياسى» فى بلادنا ونفهم المساندة والتعاطف الروحى والمادى الذى تلقاه تاريخيا من سدنة المشروعين.

تركيا العثمانية لها ميراث سيئ فى تاريخنا وذاكرتنا، وأى تدخل منها يعنى «التتريك» أو إعادة العثمانية من جديد، فجاءت جماعة الإخوان والإسلام السياسى ليحل لها تلك المشكلة ويعطيها مشروعية التدخل «نصرة الإسلام».

إيران كذلك تتحدث الفارسية، وهناك مشكلات قديمة للفرس مع العرب منذ أيام الاعتداء على حياة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، اغتيال الفاروق عمر كان مؤامرة فارسية بالأساس، ثم مشكلة الشعوبية أيام الدولة العباسية، ناهيك عن أزمات العصر الحديث، مرة أخرى كان «الإسلام السياسى» قادرا على تجاوز تلك المشاعر التاريخية، وفتح الباب لهم، خاصة مع ثورة آية الله الخمينى سنة 1979. وكانت فترة الربيع العربى سنة 2011 وبروز جماعة الإخوان وكل جماعات الإسلام السياسى المرتبطة بها والمنبثقة عنها، فرصة لأن يطل كل مشروع برأسه علنا فى المنطقة، بعد التواجد طويلا خلف الستار.

ويجب ألا ننسى أن جماعة الإخوان ظهرت فى أعقاب سقوط الدولة العثمانية، لتحاول الحفاظ على المشروع العثمانى واستعادة دولة الخلافة، وظهرت كذلك لمقاومة نتائج ثورة 19 ومحاصرة الأحزاب التى نشأت فى أعقابها، وتحديدا حزب الوفد وحزب الأحرار الدستوريين، ثورة 19 هى التى حصل بها المصريون على تصريح 28 فبراير 1922 وبمقتضاه سقط ما تبقى من ارتباط أو هيمنة لتركيا العثمانية على مصر والمصريين.

وقد كانت النظرة العثمانية إلى مصر قائمة طوال الوقت. ذكر عمرو موسى فى سيرته الذاتية أن الرئيس مبارك حين زار تركيا أيام سليمان ديميريل، طلب نجم الدين أربكان لقاء مبارك، الذى أقنعه مساعدوه بأنه لا مانع من مقابلته، وفى اللقاء أطرى أربكان مبارك كثيراً، ثم طلب منه أن يفرج عن كل الإخوان الموجودين فى السجون و.. و.. فاستشاط مبارك غضبا وأنهى اللقاء بحدة، قبل ذلك حين ألقى القبض سنة 1965 على سيد قطب صدرت اعتراضات من تركيا. الجديد فى حالة أردوغان أنه وقح وفج، فضلا عن أن فوضى سنة 2011 وصعود الإخوان أشعرته أنه بات الحاكم الفعلى لمصر، كان محمد مرسى وقادة الإخوان يعتبرونه مرجعيتهم ويستشيرونه فى كثير من الأمور، حتى إنه قبل 30 يونيو مباشرة طلب مرسى المشورة منه، فأفاده بعدم الاستجابة للمتظاهرين الذين سيعودون إلى بيوتهم فى نهاية الأمر، ولن يمكثوا طويلا وأن الجيش لا دور ولا فعل له، وأن أمريكا ستقف إلى جواره، وكان ما كان. لذا حين تحرك المصريون يوم 3 يوليو أصابه الجنون إلى يومنا هذا، وكان الأحرى به أن يبدى الندم على مشورته الغراء.

وبعد أن عجز المشروع العثمانى عن إسقاط مصر يحاول أن يحاصرها فى ليبيا بتدخل عسكرى سافر لضرب الجيش الوطنى الليبى لصالح جماعة الإخوان وميليشياتها، وحاول أيضا أن يحاصرنا فى الجنوب، حين زار السودان الشقيق العام الماضى، وأراد بموافقة من الرئيس السودانى عمر البشير أن يسترجع جزيرة وميناء «سواكن» على البحر الأحمر، أى قريبا جداً من باب المندب ومن ثم قناة السويس، وقد أسقط الحراك الشعبى السودانى هذا النظام بكل ارتباطاته، بما يعد ضربة قاصمة للعثمنة وللأيرنة أيضا.

وربما تكون سوريا حالة نموذجية لشره المشروعين ورغبة كل منهما فى السيطرة والهيمنة، تركيا تحتل مناطق فى شمال سوريا وقواها العسكرية متواجدة فى الشمال.

ويمكن أن نضيف العراق أيضا والدور الإيرانى فيها أبرز وأقوى.

أيا كان الأمر فإن الرد على مشاريع الهيمنة تلك يكون ببناء دولة وطنية- مدنية حديثة وقوية، وهذا ما تحاوله مصر منذ 30 يونيو 2013 حتى اليوم.

أعرف أن ضعف المنطقة العربية وسقوط مشروع القومية العربية أغرى بنا الطامعين وأثار شهية الغزاة وأصحاب الأحلام التاريخية، خاصة أننا لم نقم مشروعاً بديلاً للقومية العربية، والدولة الوطنية أصابها الضعف الشديد، خاصة بعد ضرب العراق واحتلاله سنة 2003، ثم جاءت فترة الاضطراب والقلق.

الدولة الوطنية- المدنية هى القادرة على مواجهة مشروع الأممية المسماة دولة الخلافة بمختلف مسمياتها، فما تحررنا منه سنة 1922 لا يمكن أن نعود إليه ثانية، حتى وإن اختلفت المسميات والسحن، وإن كان الفارق ليس كبيراً بين سليم الأول الذى غزانا سنة 1517 وشنق طومان باى على باب زويلة، ورجب طيب أردوغان الذى يتصور أن بإمكانه أعادتنا إلى عصور مظلمة.

النموذج المصرى الذى قدمناه فى ثورة يناير/ يونيو أو ثورة «25 يناير، 30 يونيو»، كما جاء فى ديباجة الدستور المصرى، يصلح أن يكون نموذجاً فى المنطقة كلها، لمواجهة كافة مشاريع الغزو أو الاحتلال الناعم.

* نقلا عن "المصري اليوم"