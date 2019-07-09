شكراً تويتر

أجمل ما في تويتر أنه يجعلك تسمع الكلام الذي لا تود أن تسمعه. بعيداً عن الكلام الخادش للحياء والكلام القبيح الذي يملأ الأرجاء أتكلم عن سماع الرأي الآخر. الرأي الذي صممت آذاننا لكيلا تسمعه. من طبيعة البشر أن الإنسان يحب أن يسمع ما يسره. عن صحته عن عمله عن ظروف حياته المختلفة. عندما يقول له الطبيب: الحمد لله فحوصات الأشعة ممتازة. لا ينتظر حتى يسمع فحصوات الدم أيضاً. هذه الانتقائية في الإنصات تمددت إلى الموقف السياسي والفكري وحتى الميول الرياضية. لا يريد المرء أن يسمع الحقائق غير السارة عن فريقه. يدفعك التعصب إلى إنكار الواقع والانحباس في دائرة المنتمين لميولك وتعصبك. تميل إلى القطيعة مع المختلفين معك. لا تريد أن تسمع وجهة نظرهم وحقائقهم وتفوقهم. يعيش المتعصب في عالم من السعادة الكاملة لا يمكن أن يفرط فيها. كلما ازدادت عزلته ازداد تعصبه وكلما زاد تعصبه آثر المزيد من العزلة.

عندما تناقش إنساناً من بلاد الغرب في شؤون بلاده وتسرد عليه عيوبها وتاريخها السيئ لا يثور ولا يتوتر كثيراً. يدافع عما يراه حقاً ويعترف بما ارتكبته من أخطاء. قد يغالط ويراوغ ولكنه لا يشعر أنه في حاجة إلى الهروب من النقاش أو اللجوء إلى العنف.

اكتسب الإنسان الغربي النظرة الواقعية التي يتمتع بها من النوافذ المفتوحة أمامه. صحافة حرة، تنوع في الاتجاهات الفكرية والثقافية. الإنسان الغربي معرض يومياً لسماع ما يتعارض مع قيمه وأمانيه ورغباته. فرضت حرية الرأي السائدة في الغرب على الإنسان هناك سماع ما لا يسره. شعوب العالم الثالث عكس ذلك: تعيش في انكفاء ثقافي. لا تسمع فيه سوى ما يطربها من معسول الكلام. ما يمجد الأحلام والتاريخ وتقاوم أي فحص أو مراجعة.

السوشل ميديا في طريقها لفتح النوافذ. عندما يفتح أشد المتعصبين حساباً في تويتر للترويج والدفاع عن أفكاره التي لا يطالها الشك سوف يصطدم بمن يعارضه. سوف يسمع الكلام الذي تم عزله عنه. يدخل المتعصب تويتر متحمساً يريد تغيير الناس دون أن يدرك أن عقله سوف يضطر للعمل. لا يرفض العقل الحقيقة إلا إذا أبعدت من طريقه أو تم تشويهها. في اللحظة التي ينزل فيها للحوار تكون الحقيقة طرقت بابه. سيقاوم ثم يقاوم. أثناء عملية المقاومة يكون عقله أجرى تعديلات على تعصبه. سوف يسمع في تويتر الكلام المعارض له وما يظنه صحيحاً. سماعك للآخر مهما اختلف معك يعني أنك أصبحت في طريق العقل.

*نقلاً عن "الرياض"