أسلحة القطريين.. ودعم الأوربيين المتطرفين

يوما تلو الآخر تتكشف الفضائح القطرية، ويماط اللثام عن أدوارها السفلية في زعزعة استقرار العالم، وإشاعة الفوضى والإرهاب، وكأن النظام الحاكم هناك يسعى إلى حتفه، ولن تشفع له أو تنفعه حفنة الدولارات التي يسخّرها في خدمة سر الإثم، من شمال الأرض إلى جنوبها، ومن أقصاها إلى أدناها.

أسلحة قطر لدعم الإرهاب تجدها اليوم شائعة وذائعة بدءا من اليمن، حيث تم مؤخرا مداهمة أحد أوكار تنظيم الإخوان المسلمين والعثور فيه على كميات كبيرة من الأسلحة القطرية، وليس خافيا عن الأعين أن الدوحة هي ذراع طهران وصرّافها المالي للإنفاق على الحروب الدائرة هناك بالوكالة من قبل الحوثيين، لتعكير أمن وصفو منطقة الخليج، مرورا بالهند التي تم القبض فيها الأيام القليلة الماضية على مواطن يعمل ويقيم في قطر، ويشتبه في صلاته بجماعات إسلامية أصولية هندية، تنتمي إيديولوجيا لتنظيم داعش، وصولا إلى سوريا التي تتكشف كل يوم أفعال الأيادي القطرية الإرهابية على أراضيها، وما كشفته قوات سوريا الديمقراطية من وثائق في المناطق التي حررتها من ربقة الدواعش، يقطع بالعلاقة العضوية القائمة بين الدوحة وجماعات الإرهاب الداعشي والقاعدي ومن لف لفها.

أما عن الإرهاب القطري في ليبيا، والخراب والوبال الذي جرته ولا تزال على شعب يحتاج من يحنو عليه ويضمد جراحاته، لا أن يعمقها ويوسعها إلى أن يتسع الخرق على الراتق، فأمر يحتاج إلى كتابات مطولة.

آخر فضائح قطر الداعمة للإرهاب، هو العثور على أسلحة قطرية لدى مجموعات يمينية إيطالية، من ذلك النوع الذي يرفع شعارات النازية، ويؤمن بالعودة إلى عصور الفاشية والتوتاليتارية السياسية، وكأن الزمن يعود إلى الوراء، أو هكذا تريده قطر.

القصة تبدأ من عند رسائل هاتفية اعترضتها أجهزة الأمن الإيطالية، قادت لاحقا إلى مخبأ لأسلحة متنوعة يخص جماعة يمينية متطرفة تسمى "فورزا نوفا"، وخلال العملية تم ضبط صاروخ "جو – جو" صالح للاستخدام وبحالة ممتازة يستخدمه الجيش القطري.

الصاروخ الذي يبلغ طوله نحو ثلاثة أمتار ونصف، كان صاحبه يأمل في بيعه بمبلغ يقارب نصف مليون يورو، رغم أنه وجد بدون شحنة متفجرة، لكنه قابل لإعادة تذخيره من قبل أشخاص متخصصين في هذا المجال.

أسئلة عديدة مخيفة بدا الأوربيون يطرحونها على أنفسهم في الساعات الماضية وبعد كشف الشرطة الإيطالية عن هذه الكارثة لا الحادثة، وفي المقدمة منها بالطبع كيف وصل مثل هذا السلاح الفتاك إلى أيدي جماعات لا يقل إيمانها بالعنف وبالفوقية الإمبريالية عن يقين الدواعش في قيام الخلافة المزعومة، سيما وأنهم يتطلعون إلى أفكار قومية وشعبوية عانى الأوربيون منها المرار والدمار في زمن الحرب العالمية الثانية.

هل وصلت تلك الأسلحة إلى إيطاليا بنوع خاص عبر مسارب التهريب من ليبيا؟ إن كان الجواب بنعم، فإيطاليا في مواجهة استحقاقات كارثية، إذ من يدريهم أنه لا توجد أسلحة أخطر وأمضى، قد بلغت أيادي المتطرفين من أنصار اليمين الناقم على أوروبا الأخلاقية، أوروبا التنوير وقبول الآخر، لصالح النزعات العنصرية، المرتكنة إلى العرق تارة، والمتمحورة حول الدين تارة أخرى، وبصراحة أكثر وضوحا تجاه الإسلام والمسلمين، وخلف الباب هناك من يروج لإشكالية "أسلمة أوروبا" ويثير مشاعر وعواطف من هم على الحياد ويحفزهم للانضمام إلى سرب المغادرين لمساقات الاعتدال، والمنادين بأريحية الحوار والجوار؟

السؤال الأصعب هل هناك نوايا قطرية حقيقية في إثارة الشغب الإيديولوجي في الداخل الأوروبي بشكل عام، وليس فيما يخص إيطاليا فقط؟

الجواب نجده طي صفحات عدد وافر من الكتب التي صدرت حديثا في أوروبا، بعضها في إيطاليا، والبعض الآخر في فرنسا وألمانيا، وجميعها تشير إلى أدوار الشر القطرية على الأراضي الأوروبية، لاسيما في أطراف المدن، هناك حيث المهانون والمجروحون من اللاجئين والأعراق المنبوذة، ونسبة غالبة من المسلمين الشرق أوسطيين والأفارقة على حد سواء.

في كتابهما "قطر الخيرية" للصحافيين الاستقصائيين "كريستيان شينو، وجورج مالبرنو"، نجدهما يصفان المؤسسة الأقوى في تلك الإمارة الصغيرة، بأنها الخنجر الذي طعن الخاصرة الأوروبية، وتمكن من التوغل في ثنايا وحنايا ست دول أوروبية، أبرزها فرنسا، وإيطاليا، وسويسرا.

لاحقا كشفت التحقيقات والمستجدات العلاقة العضوية بين قطر وبين دعم أسماء بعينها تعد من كوادر جماعة الإخوان الماضية قدما في نشر المنهج المتطرف الأحادي للجماعة، مثل طارق رمضان، والذي كان يتلقى شهريا 35 ألف يورو لعمله كمستشار لإحدى مؤسسات المجتمع المدني القطرية في أوروبا.

غير أن المشهد القطري في الداخل الأوربي وكما كشفت عنه حادثة الصاروخ القطري، تبين أن الخطورة لم تعد إيديولوجية فقط، بل تجاوزتها إلى الحدود اللوجستية والعسكرية، وحيث الأسلحة القطرية تكاد تنتشر في أهم الدول الأوروبية الكبرى.

التحليلات السياسية والاستخبارية التي واكبت الفضيحة القطرية الأخيرة على الأراضي الإيطالية تشير إلى أن هناك ما هو أبعد من مسألة دعم القوميين، ويصل إلى حد إذكاء نيران المواجهات العرقية بين الأوروبيين أنفسهم، تلك التي خمدت نيرانها تحديدا مع اتفاق دايتون 1995 في منطقة البلقان... ما الذي نعنيه بذلك؟

هناك أصوات مثل الباحثة الإيطالية "سارة بروسكيفيج" رئيسة تحرير موقع عين أوروبية على التطرف، ذهبت إلى أن تلك الأسلحة القطرية شديدة الخطورة والوعورة، غالبا ما وجدت طريقها إلى إيطاليا بعد أن تسربت من شرق أوكرانيا، حيث تدعم قطر الانفصاليين الذين يتلقون الكثير من العون والمدد الروسي أيضا، لاسيما بعد الصراع الذي اندلع هناك في إبريل 2014، وأسفر حتى الآن عن مقتل 10 آلاف شخص، رغم الهدوء الذي يسود المنطقة منذ عام تقريبا، ليقع في أيدي النازيين الجدد، الأمر الذي لابد وأن تكشف عنه التحقيقات الدائرة في عموم أوروبا.

في كل الأحوال قطر اليوم متهمة أمام المجتمع الدولي بدعم الحركات الانفصالية وتهديد أمن وسلام أوروبا أمنيا واستخباراتيا، سياسيا واجتماعيا، والسؤال الأخير قبل الانصراف: "هل سيستفيق الأوروبيون على أفعال القطريين وإرهابهم على أراضيهم، سيما بعدما أغمضوا أعينهم وسدوا أذهان عقولهم عما يجري من إرهاب قطري في الشرق الأوسط تسبب ولا يزال في اضطراب غير مسبوق؟.