حزب الله.. معارك التخوم تسبق المراكز

في الأسبوع الأول من شهر يوليو تموز الجاري فرضت الولايات المتحدة الأميركية عقوبات شديدة على مسؤولين كبار في حزب الله اللبناني صاحب الميول والانتماءات الإيرانية والذي أعلن زعيمه، حسن نصر الله، أن تمويله بالكامل يأتي من طهران.

لم تكتفِ واشنطن بتلك العقوبات بل إن "بومبيو " وزير الخارجية الآتي من بعيد، من عند دهاليز وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وفي تغريدة له على تويتر دعا حلفاء واشنطن لإدراج حزب الله اللبناني ككل، أي بذراعيه السياسية والعسكرية منظمة إرهابية، وبحلول منتصف الشهر أي قبل بضعة أيام كان المشهد يتطور بسرعة في واشنطن، فقد علت التحذيرات الأميركية العلنية مع ما يصاحبها من تحركات سرية ولاشك، من الحظر الإيراني في نصف الكرة الاخر أي الغربي، الخطر الناجم عن الأيادي الملوثة لعملاء حزب الله في الأميركتين الشمالية والجنوبية على حد سواء.

لم يدارِ أو يوارِ نائب الرئيس الأميركي "مايك بنس" في أن يعلن التبعية الكارثية لعملاء حزب الله لطهران في عدد من الدول الواقعة في الخلفية الجغرافية الاستراتيجية، أي في القارة اللاتينية، مشيراً إلى فنزويلا بنوع خاص تلك التي قام وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف بزيارتها في الفترة الماضية.

لا تكتفي طهران بزعزعة الآمن والاستقرار في الشرق الأوسط والخليج العربي بما تقوم به من أعمال قرصنة في المياه الدولية، وتأثيرات ذلك على الاقتصاديات الإقليمية والدولية بل إن نشاطها يشاغب ويشاغل أقصى الغرب وحيث قارتان تتمترسان وراء محيطين الأطلنطي من الشرق والهادي من الغرب.

كشفت إيران مؤخراً عن وجهها القبيح الساعي للتخريب حول العالم، ومن لديه علم من كتاب استراتيجيات الشر أن جاز التعبير، يدرك كيف أن الإيرانيين قد هيأوا مسرح الأحداث المحلي والدولي للمواجهة القادمة، ولا شك عند لحظة بعينها مع الغرب لاسيما الولايات المتحدة الأميركية.

يمضي الملالي في مشروعهم الخبيث مشروع التخوم التي تحيط بالمراكز المتقدمة لإزعاجها وقت القارعة، ومن هنا يفهم المرء دلالة وجود الحوثيين في اليمن والحشد الشعبي في العراق، وحزب الله في لبنان وجماعات مؤدلجة تابعة في قلب إفريقيا.

الهدف الرئيسي من هذه التخوم استخدامها كرماح مسنونة ومسمومة توجه لقلب الأبرياء كأدوات انتقام حال الاشتباكات مع الأطراف الغربية، لاسيما أن تاريخها الإرهابي القديم يؤكد على ذلك، فعبر أذرع حزب الله في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس عام 1994 لقي 85 شخصاً مصرعهم في الهجوم على جمعية يهودية، الأمر الذي أشار إليه بومبيو نهار الجمعة الفائتة في مؤتمر وزاري خاص بمكافحة الإرهاب في الأرجنتين، حيث أشاد بقرار إدراج حزب الله في ذلك البلد اللاتيني الكبير على قائمة المنظمات الإرهابية.

ما الذي تقوم به واشنطن تجاه حزب الله في الآونة الأخيرة ذلك الذي يبدو من حدود العقوبات الاقتصادية وربما يمتد ذات لحظة قريبة إلى عمليات عسكرية ساحقة ماحقة لا تصد ولا ترد؟

قبل الجواب يلزمنا الإشارة إلى التصريح الأول من نوعه بشأن اليمن الذي أدلى به الرئيس ترمب قبل أيام فقد دعا إلى خروج إيران من هناك في إشارة إلى دعمها لميليشيات الحوثي التي انقلبت على الحكومة الشرعية، واستولت على أجزاء واسعة من البلاد من العام 2014، وقال ترمب خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض إن "واشنطن تريد من إيران أن تخرج من اليمن".

تصريح ترمب جاء في توقيت تكثف فيه واشنطن من جهودها لمطاردة فلول حزب الله على أراضيها، وقد تمكنت بالفعل من القبض على خليه في مدينة نيويورك كانت تخطط لأعمال إرهابية تهدف إلى تعرض البشر والحجر من الأميركيين لأضرار جسيمة، وعلى الرغم من قيام جهاز المباحث الاتحادية الأميركية بالقبض على تلك الخلية، إلا أن هناك شبه يقين بوجود عناصر أخرى نائمة وقادرة على إلحاق الأذى في توقيتات خاصة، غداة أن تتلقى التعليمات اللازمة من القيادة اللبنانية الإيرانية الموحدة.

وإذا انتقلنا إلى أميركا الجنوبية سنجد حالة استنفار قصوى من دول القارة وبدعم لوجستي واستخباراتي أميركي، لاسيما في منطقة المثلث المكون من باراغوي والأرجنتين وبيرو، وفيه يقوم عملاء حزب الله بأكثر من نشاط هدام ومخرب، فبداية الترويج للمخدرات واستغلال عوائدها المالية الكبيرة جدا في تمويل عمليات الحزب والاستعداد لأي تكليفات طارئة، وتاليا الاتجار في السلاح لاسيما وأن دول القارة في غالبها تعاني من ضعف أمني وبها من الثغرات ما يمكن الولوج منه بكثافة وقوة، وثالثا غسيل الأموال عبر إدخال ناتج بيع المخدرات والأسلحة، وربما كذلك تهريب البشر، في حسابات شركات كبرى منتشرة في أرجاء القارة اللاتينية الفسيحة، ويمتلكها أتباع للحزب من الذين استطاعت الآلة الإيرانية عبر منظري حزب الله من غسل عقولهم وتجنيدهم في سياق عمليات الملالي ومعاركهم المقبلة.

هنا يتفهم القارئ لماذا رحلت باراغواي الشهر الماضي عددا من داعمي الحزب بعد تورطهم في ثلاثية الشر المتقدمة المخدرات والسلاح وغسيل الأموال، فيما مضت الأرجنتين إلى تجميد أرصدة عدد من داعمي الحزب المهدد لأمن المنطقة، وبخاصة الأطراف المتوارية في أنشطة تجري في بنما غير المتمتعة بأي درجة من درجات الاستقرار السياسي والأمني.

لماذا تقوم واشنطن بهذا الهجوم المكثف سياسيا واستخباراتيا حتى الساعة على تخوم إيران ممثلة في حزب الله في أرجاء العالم والحوثيين في اليمن، وربما الحشد الشعبي في داخل العراق والذي تلقي تحذيرا حاسما وحازما من قبل بومبيو قبل عدة أسابيع؟

الجواب مثير وهو أن واشنطن عكست اتجاه الرياح واستخدمت تفكير إيراني ذاته بصورة تجعله يرتد عليها، فإيران تعد نفسها لاستخدام هذه الأطراف حال نشبت الحرب الأميركية- الإيرانية.

في الأول من يونيو حزيران حذر الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله من أن هجوماً على إيران "سيعني اشتعال المنطقة بكاملها وأن أية قوات أميركية أو مصالح أميركية ستكون أهدافا في المواجهة".

باختصار غير مخل إذا صدر قرار من ولي الفقيه، الذي يجسده علي خامنئي لحزب الله بدخول الحرب فإن نصر الله لا يملك خياراً من هذه الجهة.

ومن الناحية اللوجستية والبراغماتية فإن إيران ضعيفة أو منهارة سيجعل من حزب الله يتيما على الضفة الغربية للمتوسط وعرضة للعقوبات الدولية القاسية.

ما تقوم به واشنطن حاليا هو محاولة القضاء على تخوم إيران حول العالم، والتي هي ثمرة سفاح تزاوج بين عناصر الحرس الثوري الإرهابي وحزب الله المنتشرين في الشرق الأوسط، وصولا إلى أميركا وكندا ومرورا بـ"بورغاس" في بلغاريا وقبرص، أما عن ألمانيا فحدث عنها ولا حرج تلك التي وصل إليها عشرات الآلاف من اللبنانيين معظمهم من الشيعة منذ العام 1960 إلى درجة أصبحت أكثر المدن الأوروبية التي تشهد تكاثرا لعناصر تابعة لحزب الله، فيما استقرت عناصر حزب الله في أقصى الشمال الشرقي للعالم في أذربيجان.

القضاء على الأذرع يحرم إيران أوراقا قوية في معركة المستقبل، ولهذا تضحى مواجهة التخوم وسحقها ومحقها قبل المراكز فرض عين في الحال والاستقبال.