ماذا تريد إيران؟

لم تكن سلسلة الأحداث الأخيرة منذ الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي في مايو 2018 وتشديد العقوبات في مايو 2019 (تصفير التصدير النفطي الإيراني) سوى لتؤكد أنّ مشروع إيران النووي لم يكن إلا "ورقة" لا سلاحاً، للضغط على الغرب ورفع العقوبات لتحرير النظام الإيراني ودعم برنامجه التوسعي. من خلال هذه الورقة استدرجت طهران المجتمع الدولي وعلى رأسه الرئيس السابق باراك أوباما وإدارته إلى طاولة المفاوضات التي انتهت بـ"اتفاق" على ملف "فارغ" لم تكن إلا إيران المستفيد الأول والأخير منه.

اليوم، تلوّح إيران بالعودة لما قبل الاتفاق والعودة إلى مجال التخصيب و"التهديد الفارغ". فقد أعلنت وكالة الطاقة الذرية الإيرانية أنها "ستعيد البرنامج النووي لما كان عليه قبل أربعة أعوام إذا لم تلتزم باقي الأطراف بتعهداتها خلال مهلة الشهرين التي أعطيت لها".

ثماني دولٍ تمتلك اليوم برنامجاً نوويا (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا ـ الاتحاد السوفياتي سابقا - الصين، الهند، باكستان، كوريا الشمالية) ولم تستخدم القنبلة النووية إلا مرتين في تاريخ الحروب في هيروشيما وناغازاكي في نهاية الحرب العالمية الثانية. أوقعت 120 ألف قتيل، وضعفي هذا الرقم في السنوات اللاحقة نتيجة التسمم الإشعاعي أو ما يعرف بمتلازمة الإشعاع الحادة.

تساؤل يُطرح: هل تريد إيران فعلا قنبلة نووية أو تبحث عن استعادة تمويل برنامجها التوسعي من خلال "الشبح النووي"؟ بالنظر إلى تاريخ استخدام هذه القنبلة والدول التي تمتلكها اليوم، لا مخاوف جديّة منها. النظام الإيراني يحارب اليوم بالوكالة ويلبّي طلبات حكومات رسمية بتدخلاته على حد قوله، لا يجرؤ على المواجهة المباشرة وبالتالي لن يجرؤ على استخدام "قنبلة نووية". حاله حال معظم الدول التي تمتلكها اليوم ولم تستخدمها بعد الحرب العالمية الثانية حيث نجح إنشاء الأمم المتحدة وآلية الردع خاصتها في منع اندلاع حرب عالمية ثالثة حتى في أوج التوتر بين الأميركيين والسوفييات. إذن، تلويح إيران النووي يبقى "فارغا" أما أعداد القتلى التي تسببتها إيران وأذرعها في المنطقة تخطت أعداد الذين قُتلوا في هيروشيما وناغازاكي، (أو ما يقارب هذا العدد مباشرة أو كردة فعل على سياسات طهران).

إذن، تريد طهران العودة إلى اتفاق يحرّرها من العقوبات. تلعب على التناقض في الموقف الأميركي – الأوروبي وعلى كلاسيكيّة الدول في القارة العجوز وتعاطيهم مع السياسة الدولية. الأوروبيون لا يزالون يعطون طهران متنفّساً لثلاثة أسباب: التمايز عن الأميركيين سياسياً والحفاظ على مصالحهم الاقتصادية في إيران، خوف تكرار شبح الحرب العالمية (التي لا تزال تلازمهم بعد عقود، والخوف من العودة إليها إذا امتلكت إيران سلاحا نوويا)، وأخيرا التمسك بالاتفاقات الدولية (من باب قانوني دولي لاحترام النصوص والإبقاء على هيبة "الاتفاقات والمعاهدات الدولية").

بالموازاة، حاولت إيران استدراج الأميركيين لضربة عسكرية (يعرفون أنها كانت لتكون محدودة) بعد إسقاط "درون أميركية". الرئيس الأميركي كشف لعبتهم ولم يرد. جلّ ما أراده الإيرانيون نقل مستوى الصراع إلى نقطة تعيدهم إلى محادثات بدون "الانصياع للأميركيين" متمنّين لو تأتي عبر مساعٍ دولية تحت عنوان "خفض التصعيد" وتطويقه. لكنّ ترمب تجاهلهم وأفشل مخططهم.

اليوم، تبحث إيران عن العودة لاتفاق يحرّرها من العقوبات ويعطي متنفساً لشعبها الممتعض. تسعى من خلاله لاستكمال سياستها المزعزعة لاستقرار المنطقة ولو بعد حين. أوراق تراهن عليها طهران ولا تزال كثيرة.. لكنها قد تتداعى كقصر ورقي في أي لحظة. ورقة الدعم الروسي الذي يشدّد موقفه تباعاً لا من باب الحلف والصداقة بل لتقوية ورقته التفاوضية وسعر البيع. ورقة الأوروبيين الذين يريدون اتفاقاً نووياً والإبقاء على مصالحهم في إيران بدون خسارة السوق الأميركي، لكنهم لن يترددوا باختيار أميركا إذا أُجبروا على الاختيار. وأخيرا، ورقة الداخل التي قد ينجحون في التعبئة لها (عبر التخويف والترهيب أو الشد العصبي) لكنها قد لا تدوم كثيراً مع اشتداد العقوبات. وحتى حينه تلعب إيران بهذه الأوراق التي لا تمتلكها بل تراهن عليها.. بانتظار الانتخابات الأميركية المقبلة.