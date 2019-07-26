خطر السرقات العلمية وتزوير الشهادات الجامعية

جمعنى لقاء مصادفة مع مثقف كبير يشرف على سلسلة كتب عربية شهيرة، فسألته عن سر اقتصار ما تنشره فى السنوات الأخيرة على الكتب المترجمة، فأجابنى فى ثقة: كثير من المخطوطات التى أتت إلينا فى السنوات الأخيرة من باحثين عرب اكتشفنا أثناء مراجعتها أنها تنطوى على سرقات فاضحة سهلتها شبكة الإنترنت. ثم صمت برهة، وواصل: فى زمن الاستسهال والانتحال والدرجات العلمية المزيفة التى صارت ظاهرة عربية مخجلة، من الصعب الوثوق فى أن كل ما يأتينا من اقتراحات هو مادة أصيلة، جدّ صاحبها واجتهد فى جمعها، وتصنيفها، وتحليلها، وصياغتها.

لا يدرك كثيرون أن «الدكتوراه» درجة تعليمية عليا، إن لم تكن قامة من يحملها تكافئ مستواها، تتحول من ميزة إلى عبء، وتصير مبعث تندر واستهزاء من قبل كل الذين ينصتون إليه، فيجدونه فقير المعرفة، ناضب المخيلة، لا يحسن التعبير عما يريد قوله، ويخطئ فى أبسط قواعد الإملاء والنحو، ويهرب من نقاش حول قضايا وظواهر ومسائل تُعرض أمامه فى قاعات الدرس والندوات والمؤتمرات العلمية.

كما لا يدرك هؤلاء أن شبكة الإنترنت بقدر ما سهلت عملية السطو على الجهد العلمى والمعرفى للآخرين، فإنها منحت فرصًا قوية للغربلة والتدقيق والتمحيص والتنقيب والمساءلة، وبذا فإن اللص الذى يظن أن الشبكة العنكبوتية صارت مطية له للوصول إلى غرضه فى سرعة ويسر، يعميه طمعه عن إدراك أنها تلعب فى الوقت نفسه دور الشرطى الذى يسعى خلفه، ويفتش وراءه، ويضبطه متلبسا بسرقته.

وهناك من يسلكون طريقة أخرى، فيدفعون إلى باحثين فقراء مقابل أن يعدوا لهم أطروحات علمية، أو أبحاثًا لمؤتمرات علمية، وقد هبط الأمر إلى درجة أن بعض الطلاب يلجأون إلى هذه الطريقة فى إعداد أبحاث تخرجهم فى السنة الأخيرة من الجامعة. وبعض من يُدفع لهم يستسهلون بدورهم، ماداموا قد ارتضوا أداء هذا الدور الرخيص، فينقلون من كتب أو يسطون على بحوث كاملة منشورة على الإنترنت، ومن ثم تدور عملية البحث والتأليف فى دائرة مفرغة، أو تستسلم لعملية تدوير مفزعة.

وهناك شهادات من أساتذة على أن بعض من دفعوا مقابل الكتابة لهم يحضرون إلى اللجان العلمية المنوط بها مناقشة ما قدموه، دون أن يكونوا قد قرأوه جيدا، فيضعوا أنفسهم فى مواقف مخزية، ولاسيما أن المناقشين سرعان ما يكتشفون الأمر، لكن أغلبهم يمرر هذا، وبعضهم قد يكون متواطئا مع هذه العملية منذ البداية، فيتساوق مع الفساد إلى النهاية.

إن حصيلة هذا أصابت العملية التعليمية فى كثير من الجامعات العربية فى مقتل، فمن حصل على درجة علمية لم يبذل أى جهد فى سبيلها لا يمكن أن يكون فى رأسه ما يقدمه لطلابه وتلاميذه، بل إنه يتساهل، وقد يشجع من يقوم بالتدريس لهم على أن يمارسوا عملية السطو على أبحاث الآخرين. والأدهى والأمر أن هؤلاء السراق يمتلكون من مهارات المداهنة والملاينة والنفاق الرخيص ما يفتح أمامهم الأبواب للترقى فى الحياة الجامعية، وقد يخطفون مناصب كبرى، فيستفحل ضررهم.

وبالطبع، فإن السرقات لم تقتصر على جامعاتنا، بل توجد قبلها فى عوالم الكتابة والنشر، فقد وجدنا روائيين يسرقون نصوصهم، أو يسطون على جهد مبدعين شباب تحت اسم «ورشة الكتابة»، أحدهم سرق رواية من فيلم أجنبى وذاع صيتها، فتحولت إلى فيلم مصرى ناجح. وآخر استغل موقعه بعد أن فُصل من الجامعة قديما بسبب سرقة علمية وسطا على مخطوط وحوله إلى رواية نال بها جائزة، وحققت له اسما فى عالم الأدب. بل وصل الأمر إلى أن واعظاً وداعية شهيراً سطا على كتاب لباحثة ونشره فحقق به شهرة واسعة، ولايزال يحدث الناس عن الأمانة. وهناك من حصد جائزة كبرى بكتاب مسروق، لم تكتشفه اللجنة التى منحته إياها، وحين فضح الأمر كاتب وناقد سُحبت منه الجائزة معنويا، لكنه ظفر بقيمتها المادية الطائلة.

ويا ليت الأمر وقف عند حد السرقات العلمية، بل نجده قد انحدر إلى تزوير الشهادات الجامعية من البكالوريوس والليسانس حتى الدكتوراه. وقد استمعت إلى تسجيل يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى يحوى اتصالا هاتفيا بين شاب ومزور، وكيف يشرح له الأخير المقابل المطلوب لكل شهادة، والفرق بين تلك التى يتباهى بها أمام الناس، وهذه التى يحصل بها على فرصة عمل، وكيف تختلف الشهادة التى تُقدم إلى المؤسسات المحلية عن نظيرتها التى تُقدم إلى شركات ومؤسسات وجامعات فى الخارج.

لقد بات فرض عين على الجامعات العربية أن تطهر نفسها من هؤلاء، فتسأل عن حقيقة شهاداتهم، وتُخضع كل متقدم لوظيفة فيها لاختبارات حقيقية، تحريرية وشفهية، للوقوف على ما إذا كانت حصيلته العلمية والمعرفية تؤهله للتدريس فى الجامعة من عدمه. أما على مستوى الطلاب فى المرحلة الجامعية الأولى فيتم التشديد عليهم من قبل المشرفين على أبحاث تخرجهم، الذين عليهم أن يبذلوا جهدا مناسبا لمراجعة ما يتم تقديمه إليهم من أبحاث، لمعرفة الأصيل من المنتحل، وأن يفتحوا بابا لإنزال أشد العقاب على السراق، سواء داخل الجامعات أو أمام القضاء.

بدون ذلك ستنحدر جامعاتنا وعوالم الكتابة إلى مستويات دنيا، وسيتراجع مستوى ما يقدمه الباحثون والكتاب من إضافات حقيقية إلى المعارف الإنسانية والعلوم التطبيقية فى مختلف التخصصات، وبذا ستنحدر جامعاتنا ومعاهدنا العلمية إلى أسفل سافلين.

* نقلا عن "المصري اليوم"