حرمة المسجد الحرام

أعلنت السعودية عن الإجراءات التي ستتخذها بالنسبة إلى تنظيم الحج هذا العام، وأهم هذه الإجراءات التصدي لكل محاولات الشغب في موسم حج هذا العام.. فما رأي الإسلام في ذلك؟

- لأولياء الأمر في السعودية، وفي موقع الحج، وفي موقع الزيارة في مسجد الرسول (صلى الله عليه وسلم) لهم أن يتخذوا كل الإجراءات لحفظ النظام في الحج، تمكيناً للمسلمين من أداء فريضتهم.

- إن الأمن من خصائص الحرمين الشريفين، وان معناه شامل لكل ما يبدد خوف الإنسان على مصلحة ضرورية تتعلق بحياته ووجوده في الحرمين الشريفين، فشمل أمن الإنسان على حياته وماله ومأكله ومشربه ومسكنه، بل إن معنى الأمن في الحرمين الشريفين ليتسع حتى يشمل مع الإنسان الحيوان والنبات والطير والجماد. وإقامة الأمن واجب، والخطاب به موجه إلى الدولة التي يقع فيها الحرمان الشريفان، وهي المملكة العربية السعودية، ويجب على جميع الدول الإسلامية التسليم لها بهذا الحق، ومساعدتها على حسن القيام به، وان كل مساس به يعتبر خروجاً على القواعد الشرعية التي تقتضي إسناد الولاية إلى أهلها. ولقد دعا سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء ربه تعالى بقوله: «رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ». فاستجاب الله دعاءه وسيظل هذا البلد آمناً أبد الدهر، بإذن الله.

المراجع: · فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي.

· فضيلة الدكتور عبدالله النجار.

· فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق.

· وعن إجماع العلماء المشاركين في المؤتمر الإسلامي الأوروبي الذي عقد في لندن سنة 1988 بالنسبة إلى تطبيق حد «الحرابة» على من يثير الشغب في الحج.

* نقلا عن "القبس"