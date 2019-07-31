وصف أشد المعادين للرئيس الأميركي ترمب لحظة انتصاره بأشد اللحظات قنوطاً في حياتهم، شيء أشبه بعلامات يوم الحساب ونهاية العالم. إحدى الكاتبات قالت إنها استلقت إلى جانب زوجها وتماسكا بالأيدي وشرعا بالبكاء حتى طلوع الفجر. نسخة مخففة من هذا السيناريو حدث مع بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا الجديد. نقاده يصفون انتخابه بالمهزلة، ومواطنة إنجليزية شتمته في محطة تلفزيونية، وقالت إنها ستخلق عالمها الخاص لا يكون فيه هذا "المهرج" قائدها.

ولكن هل ترمب وجونسون مجنونان أو مهرجان؟

كل هذه الاتهامات تأتي في سياق التنافس الحزبي الشرس، حيث تستخدم كل الاتهامات والأكاذيب من جميع الأطراف من أجل تلطيخ سمعة الآخر. ترمب يصف هيلاري بالمحتالة وهي تصفه بالمخادع. جزء من الدعاية الانتخابية الموجهة التي تقوم بتلميع صورة المرشح وبذات الوقت تدمير صورة الخصم. التراشق بالوحل أمر مقبول وجزء أساسي من اللعبة الديمقراطية الغربية. وهكذا نرى مثلاً خصوم جونسون يصفونه بالأضحوكة والسطحي، على الرغم من نجاحه كعمدة لندن وتأليفه كتباً تاريخية قيّمة أحدها عن ترتشل.

إذا كانت الاتهامات بالجنون والغباء جزءاً من دعايات الحملات الانتخابية، ماذا عن الاتهامات الجدية من طبقات المحللين والنقاد التي تردد كلمات مثل الشعبوية والحمائية والعنصرية وقائمة طويلة أخرى من التوصيفات. هذه الجهات أيضاً تدخل في ملعب الصراع الأيديولوجي بين التيارات المتحاربة ولكن الطريقة الأفضل هو تحليلها بطريقة منطقية واقعية قدر الإمكان.

الشعبوية مثلاً تعني الانعزالية ولكن الإدارة الأميركية الحالية رغم خطب الرئيس ترمب الصاخبة لم تنسحب من العالم ولم تخرج من الناتو ولم تغادر الخليج وهي تحاصر إيران بشكل غير مسبوق. الإدارة الحالية في الواقع أعادت روح العقيدة الجمهورية التقليدية مصحوبة بتغريدات غاضبة هذه المرة. لو تأملنا أعضاء إدارته المهمين، أغلبهم من الطراز الجمهوري القديم. ستيف بانون كان الصاخب والمثير للجدل بينهم، ولكن خرج سريعاً بسبب تصادمه مع المؤسسات التقليدية.

وقد تحدث البعض عن قضية الجدار العازل مع المكسيك، وقال أحد النقاد الغاضبين إنها بداية العزلة وبناء الأسوار الحضارية وانتشار الشعبوية! بناء الحدود وتأمينها لا يتعارض مع التواصل البشري كما نعيش في الوقت الحالي. عدم قدرة آلاف من الأشخاص على تجاوز الحدود بطريقة غير شرعية لا يعني أن الدول أغلقت الأبواب على ذاتها. فكرة رومانسية شاعرية غير منطقية ولكنها تستخدم في الصراع الأيديولوجي وتصوير الخصم على أنه قاسي القلب وعديم الرحمة.

ماذا عن العنصرية؟ في الواقع الورقة العرقية تأتي في استراتيجية اغتيال الشخصية. بمجرد تلطيخك بهذه الصفة، فكل شيء آخر تفعله بلا قيمة. ويستخدم سلاح العنصرية لأنها تلعب على المشاعر الشعبية المتوترة. أيضاً كلمة العنصرية تستخدم في سياق التكسب الانتخابي. تستخدم باسم الدفاع عن المستضعفين والمحرومين من أجل كسب تعاطفهم والحصول على أصواتهم في نهاية المطاف. يحرص هؤلاء السياسيون على إبقاء هذه المفاهيم مزدهرة من أجل الاقتيات عليها. أكبر خطر هو خروج هؤلاء المستضعفين من السجن الوهمي، وهذا ما يمكن أن نراه في عالمنا مع تحذيرات المتشددين من الخطر الداهم من الانفتاح والتعايش الديني، الأمر الذي خلق في قلوب الناس حالة من الخوف جعلهم ينعزلون أكثر، ليكتشفوا بعد عقود أنها مجرد خدعة.

المفكر الاقتصادي الأميركي توماس سويل ناقش طويلاً في أن مسألة انتشار البطالة والفقر وتزايد نسبة الجريمة في المجتمع الأسود في الولايات المتحدة ليس بسبب العنصرية كما يردد غالباً ولكن بسبب السياسيين الذين يخلقون مثل حالة اليأس والإحساس بأنهم ضحايا ما يجعلهم يعيشون بذهنية محبطة لا تساعدهم على تحقيق طموحهم. توماس سويل يذكر أرقاماً مهمة وهي أن نسبة البطالة في الأربعينيات بين السود كانت أقل من البيض (9% للسود مقابل 10% للبيض). مع وضع قانون الحد الأدنى من الأجور زادت البطالة بسبب عدم قدرة أصحاب المحلات على الدفع ما صعب من مهمة التوظيف لصغار بلا مؤهلات. مع الستينيات ساءت الأمور أكثر مع سن قوانين الرعاية الاجتماعية التي ثبطت الرغبة في العمل والإبداع وارتفعت معها معدلات الجريمة والطلاق والقتل والبطالة. تشريعات اقتصادية وقوانين سياسية خاطئة وثقافة تنشر الروح المحبطة كان هذا السبب وليس العنصرية التي كانت في الأربعينيات أكثر منها في الوقت الحالي. لكن السياسيين يستخدمون هذه الورقة العاطفية من أجل كسب أصوات الناس الذين يدعون الدفاع عنهم حتى لو أدى إلى تدمير وضعهم. وهذا قد يكون فعلاً سلوكاً عنصرياً وشعبوياً حقيقياً وليس مختلقاً!

تكرار الاتهامات مثل الشعبوية والعنصرية وغيرها لا يعني أنها صحيحة ولا يعني أن ترمب أو جونسون أو غيرهما مجانين، ولكن هناك دوافع عديدة سياسية وانتخابية وأيديولوجية، والأفضل تحليلها على أرض الواقع قبل تصديقها والإيمان بها، وربما نكتشف أن الشعبوي هو من يتهم الآخرين بالشعبوية!