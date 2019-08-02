ثورة 23 يوليو.. ماذا لو لم تحدث؟!

■ لو لم تقم ثورة 23 يوليو، ألم يكن الوضع الاقتصادى لمصر سيكون أفضل مما نحن فيه ومما مررنا به من أزمات اقتصادية وتحولات اقتصادية عنيفة؟!

■ ثوار 23 يوليو كانوا مخلصين ومتحمسين، وقدموا أرواحهم فداء ما يعتقدون صحته وصوابه، وكان الرئيس عبدالناصر عف اليد حتى إنه مات، ولا يملك شيئًا يذكر وكنوز مصر تحت قدميه، ولكن الثوار استلموا مملكة تضم مصر والسودان، ومات عنها ناصر دون السودان وسيناء، وكانت فيها صحافة حرة، وتداول للسلطة وأحزاب سياسية فاعلة، رغم ما نخر بعضها من فساد، وكذلك اقتصاد حر ينمو مضطردا، وديون لمصر على بلاد متقدمة مثل بريطانيا، وتعليم جيد، ولكنه محدود، وكليات مشهود لها بالكفاءة فى بريطانيا خاصة، وأوروبا عامة.

■ ولكن الثورة طورت أشياء كثيرة، مثل التوسع فى الصحة والتعليم والصناعة والزراعة، ولكنها وقعت فى أخطاء كارثية، مثل التأميم والفكر الاشتراكى الذى دمر المنظومة الاقتصادية المصرية، وعزل مصر عن الاقتصاد العالمى، وأوقف تطوره، وكذلك تأميم الصحافة، وفرض الرقابة الصارمة عليها، وقانون الطوارئ، ودخول مصر فى صراعات ونزاعات إقليمية ودولية لا طاقة لها بها، وإقصاء كل الوطنيين من العصر الملكى، وإقصاء تواريخ مصرية كاملة.

■ وإشعار الجميع أن مصر لم تبدأ النهضة، ولم يبدأ تاريخها الحقيقى إلا بعد ثورة 23 يوليو وإهالة التراب على كل أبطال ثورات 1919 وغيرها، وكل المصلحين الحقيقيين المخلصين من أبناء الفترة الملكية، والتخلى عن الخطاب السياسى الرصين والهادى المعروف بخطاب الملكيات، واستُبدل به خطاب تعبوى شعبوى لا يخاطب العقل ولكن يخاطب المشاعر وحماسة الشباب ويعلن حروبا متواصلة على الكثير، وكان ذلك أكبر من طاقات وقدرات مصر.

■ وقد تميز بذلك كل الحكام الذين تعاقبوا فى الدول العربية فى هذه الفترة مثل عبدالناصر، وصدام حسين، والقذافى، وكان هذا الخطاب الثورى المتأجج الحماسة رغم إخلاصه سببا فى كثير من المزالق التى مرت بها أوطان هؤلاء الزعماء، بل كان سببا مع أشياء أخرى فى نكسة 5 يونيو 1967.

■ من أهم أسباب قيام ثورة 23 يوليو حنق الشعب المصرى والضباط الأحرار من دفع الملك فاروق للجيش المصرى لحرب 1948 دون إعداده وتجهيزه، ودون أن تكون لديه نية حقيقية لحرب إسرائيل، وخاصة أن الأنجليز الذين كانوا يحكمون مصر وقتها لا يمكن أن يسمحوا بهزيمة إسرائيل، وكما نصت مضابط الحرب أن الملك فاروق أحرج من الزعماء العرب وقال لقادة جيوشه: لا تدخلوا فى معارك جدية، فأنا لا أريد حربا ولكننى أحرجت من الرؤساء والملوك العرب.

■ وكان ينبغى على الثورة أن تحذر من تكرار الأخطاء التى حدثت فى حرب 1948، رغم البطولات المصرية العظيمة التى أبداها الجيش المصرى هناك وقوة قيادته العسكرية، ومنها المواوى وفؤاد ومحمد نجيب.

■ ولكن ثورة 23 يوليو وقعت فيما هو أفدح فى 5 يونيو وأشنع، فى هزيمة ما زالت تؤثر على العرب ومصر حتى الآن، وهى التى منحت قبلة الحياة الحقيقية لقيام إسرائيل الكبرى التى نراها الآن، ولولا تصويب عبدالناصر فى آخر عهده، وكذلك السادات، وانتصار أكتوبر ما رفع العرب رأسهم بعد ذلك، فقد أزالت حرب الاستنزاف، وبطولات نصر أكتوبر أكثر مرارات الهزيمة ولكنما لم تمحوا آثارها.

■ إن سؤالا مهما ينبغى علينا أن نسأله لأنفسنا: ماذا كان سينقص العراق لو بقى الملك فيصل الأول ملكا عليه؟

كان سيكون أفضل وأقوى من الأردن والمغرب والملكيات المستقرة حولنا وأفضل من عراق اليوم.

■ ماذا لو بقى الملك إدريس السنوسى فى ليبيا، ولم يقم القذافى بثورته عليه،؟

أعتقد أن ليبيا كانت ستكون أكثر استقرارا وأمانا وازدهارا أو لم تقم ثورة على القذافى.

■ وماذا لو لم تقم الثورة السورية على بشار الأسد؟

كانت سوريا ستكون أفضل وأحسن وأجمل وأرقى، أما الآن فهى محتلة من إيران وأمريكا وروسيا وإسرائيل، وشعبها ما بين قتيل وخائف ومهاجر مطرود وجائع.

■ ماذا يحدث لو لم تقم ثورات الربيع العربى؟

أكاد أصل إلى يقين عقلى أن الثورات فى بلاد العرب أضرت دولهم وشعوبهم، وأخرت بلادهم ولم تقدمها.

■ كل الثورات قامت لأسباب- لا شك فى ذلك- لكنها خلفت دائما فى بلاد العرب خسائر خطيرة لا تتحملها أوطاننا.

■ سيقول البعض: ما الحل، إذن؟

أقول فى كلمة واحدة: الإصلاح السلمى المتدرج، الثوار مخلصون عادة، ولكنهم ينظرون دوما تحت أقدامهم، ويخلفون المآسى لأنفسهم.

*نقلا عن "المصري اليوم".