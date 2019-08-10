الحوثي والعشرون حراميًا..!

هناك 19 حوثيا يديرون مفاصل الانقلاب هُم أشقاء وأقارب من الدرجة الاولى لزعيم الانقلاب عبدالملك الحوثي، هؤلاء هم الكتلة الحوثية التي تبسط نفوذها على مفاصل الحياة في صنعاء والمناطق التي لا تزال ترزح تحت سيطرة الانقلاب منذ اجتياح العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، وتشبه إدارة عائلة الحوثي عبر أقاربهم وسيطرتهم من أبناء العمومة أو عن طريق النسب من والدتهم (تنتمي لعائلة العجري)، إدارة عائلة حميد الدين وعائلات النظام الإمامي التي حكمت اليمن قبل ثورة 26 سبتمبر 1962.

1. محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا، وهو الذي يدير أمور التحشيد العسكري للحركة.

2. يحيى الحوثي وزير التربية والتعليم في حكومة الحوثيين، وهو شقيق زعيم الجماعة ويتحرك دوليًا ومحليًا، ولا يملك مؤهلا دراسيا عدا إجازات فقهية من والده.

3. عبدالكريم الحوثي وزير داخلية المليشيات والمتهم بقتل إبراهيم الحوثي شقيق عبدالملك الحوثي في اول تصفية جسدية عائلية.

4. زيد الحوثي المشرف على جرحى الحركة.

5. يحيى حسن مطهر الحوثي مسؤول شبكات الألغام في مناطق سيطرة المليشيات.

6. محمد حسين الحوثي يقوم بأعمال ادارية في مكتب زعيم الحركة، والأنباء تؤكد انه مصاب في هجوم لألوية العروبة في مران.

7. أمين عبدالكريم الحوثي مدير ضرائب الحركة، وهو نجل عبدالكريم عم عبدالملك الحوثي.

8. عبدالله عبدالكريم الحوثي مساعد لأبيه عبدالكريم الحوثي وزير داخلية الانقلاب، وهو النجل الثاني له.

9. يحيى الحوثي مسؤول التوجيه والإرشاد في الحركة.

10. عبدالمجيد الحوثي أمين عام جامعة المعرفة، وهي الجامعة التي أعلن عنها رئيس اللجنة الثورية العليا لتكون ضمن الجامعات الحكومية.

11. هاشم الحوثي وكيل عبدالملك الحوثي فيما يخص الاوقاف والاموال المصادرة من مناهضي الحركة.

12. عبدالمجيد الحوثي رئيس المجلس الزيدي وخطيب جامع صنعاء، درس في مدينة قم الايرانية.

13. قاسم الحوثي مدير ادارة المجلس السياسي الحوثي.

14. عبدالله الحوثي قاضي داخلي في الحركة.

15. إبراهيم الحوثي شقيق عبدالملك الحوثي، تمت تصفيته في عملية صراع اجنحة داخلية.

16. يحيى زيد الحوثي قيادي في شعبة الاغتيالات في الحركة.

17. علي زيد الحوثي ممثل عبدالملك في محافظة ذمار.

18. عبدالله الحوثي يقوم بمهمة التنسيق مع مختلف التيارات في الحركة.

19. أميرالدين الحوثي مسؤول التنسيق مع منظمات الأمم المتحدة.

20. عبدالخالق الحوثي شقيق عبدالملك الحوثي ومسؤول حمايته الخاصة.

نقلا عن "الأيام"