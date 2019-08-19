حين‭ ‬يكون‭ ‬أول‭ ‬الغضب‭ ‬القتل

شهدت أيام عيد الأضحى المبارك عددًا من الجرائم اتسمت بالعنف الشديد فى ارتكابها والعدوانية البالغة فى تنفيذها، وهى جرائم أسرية، تمت داخل الأسرة الصغيرة وليست الأسرة الممتدة، الجانى والمجنى عليه من أفراد الأسرة.

فى مدينة الإسكندرية، وفى ثانى أيام العيد، سكب شاب البنزين على والده وأشعل فيه النيران ثم لاذ بالفرار، نُقل الأب إلى المستشفى ونسبة الحروق به تتجاوز ،%85 والسبب أن الوالد اعترض على رغبة ابنه فى أن يصطحب فتاة إلى الشقة التى يسكنانها معًا- الأب والابن- لتمضية بعض الوقت، فى نفس اليوم تقريبًا قام شاب فى إحدى قرى أسيوط بذبح والده فى الشارع بجوار المسجد الكبير، ذلك أن الوالد يمتلك سيارة نصف نقل يعمل عليها الابن، وقرر الوالد سحب السيارة من هذا الابن، وتسليمها إلى ابنه الأصغر، الابن الأكبر حذر والده من هذا القرار وطالبه بالرجوع عنه، وما إن نفذ الوالد قراره حتى بادره الابن الأكبر بالذبح.

فى اليوم نفسه أيضًا، ذبح شقيق شقيقه الأصغر فى الشارع -الأصغر عمره 34 عامًا -لأن الجيران اشتكوا من سوء سلوكه، عملية الذبح تمت فى وضح النهار وعلى مرأى ومسمع من الجميع، حدث ذلك فى إحدى قرى قنا، أما فى »الخصوص» بالقليوبية، فقد سحب رجل ابن أخيه وربطه فى ماسورة الغاز، وظل يعذبه لمدة ثلاثة أيام حتى فارق الحياة، وقال العم، فى تحقيقات النيابة العامة: «كنت بأدبه»، والسبب- كما قال -أن بعض الأهالى ضجوا من تصرفات ابن أخيه.

هذه الجرائم غيض من فيض، ولا أريد أن أسترسل وأذكر عددًا آخر منها، فقد قامت الصحف بنشر الكثير والكثير عنها، وسوف نلاحظ أن الجرائم وقعت فى المدن والقرى، فى وجه بحرى وفى الصعيد، وأهم ما تكشفه أن القتل بات أولى درجات الغضب لدى بعض الأفراد، فما بالنا بما يمكن أن يكون بعد ذلك؟ وتكشف تلك الجرائم عن طاقة كامنة ومختزنة من العنف الشديد والعدوانية البالغة، وبعضها جرى من أفراد تمنحهم التقاليد القروية حق التسلط على الآخرين داخل الأسرة، مثل العم وابن أخيه، الأخ الأكبر والأخ الأصغر، وبعض هذه الجرائم وقعت تمردًا ورفضًا لسطوة الأب، حتى لو كان الأب مُحِقًا فى الموقف الذى أدى إلى وقوع الجريمة.

هذه الجرائم، جميعها، وليدة اللحظة، إذ لم يكن هناك سابق تخطيط أو إعداد لها، ولذا لا نجد فيها غير السلاح الأبيض، مطواة أو سكين أو عود ثقاب وهكذا، ولكن هذا يعنى أن طاقة الغضب والحقد المختزن كبيرة، كبيرة للغاية، وأنها كانت فى انتظار أى موقف ولو بسيطا لتعبر عن نفسها وتنفجر، والواضح أنها عدوانية تتجه إلى تدمير الذات من خلال العنف تجاه الآخرين، الوالد أو الشقيق، ومَن هو فى حكمه، ولعل توقيت وقوع الجريمة يكون مفيدًا هنا، وفى أيام العيد، يُفترض أن تكون درجة التسامح أعلى وأريحية الأفراد أكثر حضورًا تجاه الآخرين، فما بالنا بالأقربين؟! لكن طاقة الغضب والعنف والعدوانية، كما يبدو، تكون أشد وأقوى من هذه الاعتبارات الروحية والدينية.

طاقة العنف هذه، لدى البعض، إذا لم تجد مَن تنفجر فيه من الأقارب وأفراد الأسرة أو من الآخرين فى المجتمع، فإنها يمكن أن تنفجر فى صاحبها ذاته، باعتداء مباشر على النفس، وهذا ما نراه فى تزايد حالات الانتحار فى الفترة الأخيرة، مثل تلك الفتاة التى خرجت من امتحان إحدى المواد بالصف الأول الثانوى، وقررت الانتحار لأنها لم تجب عن الأسئلة كما كانت تتوقع من نفسها. وحين تنظر إلى الطريق وتجد بعض الشباب ينطلق بسرعات جنونية ويُقْدِم على تصرفات غريبة، يُهيَّأ لك أنه يمارس عملية انتحار حقيقية.

لا أريد التهويل من المسألة، والقول- كما يردد البعض -بأن تلك من علامات الساعة، نحن أمام حالات فردية ولسنا أمام ظاهرة اجتماعية، ولا يفوتنا أن أول جريمة فى التاريخ كانت جريمة أسرية، وهى اعتداء قابيل على أخيه هابيل بالقتل، وما قام به إخوة يوسف تجاهه معروف لنا جميعًا، التفاصيل وردت فى القرآن الكريم، كما وردت من قبل فى العهد القديم، ولكن ليس معنى هذا أن نطمئن تمامًا ونركن إلى أننا بإزاء حالات فردية، عدوانية وعنف فرد واحد يمكن أن يصيبا مجتمعًا بأكمله.

ما يجب أن يثير القلق هو ماذا لو أن بعض هؤلاء الأفراد أمكن استقطابهم وحشدهم بأيديولوجية سياسية وفكرية معادية للمجتمع والدولة.. ماذا لو أمكن للتنظيمات الإرهابية أو العنصرية أن تلتقط بعض هؤلاء الأفراد، وتوجههم حيث أرادت، وماذا لو أنها تحولت إلى عصابات منظمة.

وماذا لو أن هذه الطاقة من العنف المدمر التقت مع مشاعر حقد وغل داخل نفس الشخص -لأسباب ذاتية وفردية -تجاه الآخرين وتجاه المجتمع كله، حتى لو لم يكن صاحبها مُسيَّسًا ولا مُحمَّلًا بأى أيديولوجيا، أو أفكار عنصرية متشددة؟

نحن نرى ما جرى فى الولايات المتحدة خلال الأسبوعين الأخيرين، وتابعنا كل ما جرى فى مسجد النور بنيوزيلندا وما وقع فى أحد مساجد «أوسلو»، عاصمة النرويج، مؤخرًا، حيث طاقة غير محددة من العنف والكراهية تجاه فئات بعينها من البشر عمومًا، مرة على أساس الديانة، ومرة على أساس العرق والعنصر، والنتيجة سقوط عشرات الضحايا من مواطنين أبرياء، تصادف وجودهم فى الموقع الذى استُهدف بالعدوان.

ونحن فى مصر عايشنا وتعرضنا لمثل هذا، وآخره ما وقع يوم الخامس من أغسطس الجارى أمام مستشفى معهد الأورام على كورنيش النيل بالمنيل، حيث سقط أكثر من عشرين مواطنًا شهداء، تصادف وجودهم فى المكان، باختصار طاقة من العنف والعدوان والكراهية أمكن حشوها بأفكار متشددة وقد تم تحريكها من قِبَل تنظيم إرهابى كاره للدولة ومؤسساتها والمصريين عمومًا.

نحن بإزاء قنابل موقوتة يمكن أن تنفجر مع أول لحظة غضب أو موقف انفعالى، صحيح أن الجهات الأمنية تقوم بجهود جبارة، لكن أتصور أن هناك جهودًا أخرى يجب أن تُبذل قبل أن يصل هؤلاء الأفراد إلى لحظة التفجير والانفجار، جهود تربوية وعلمية.

أتصور أن التربويين والنفسيين والاجتماعيين عليهم مهمة البحث والدرس.. هذه الطاقة من العنف والعدوان متى وكيف تتكون، ومتى تصبح خطرًا وتنطلق تجاه الذات والآخرين، وهل بالإمكان التخفيف من حدتها وتجنب لحظات الانفجار؟!

*نقلا عن "المصري اليوم"