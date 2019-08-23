ما لم يقله «ابن المرزبان»

يصف أحد مواقع الكتب الإلكترونية كتاب «فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب» انه (كتاب طريف في عنوانه ومادته) وقد وضعه كاتب عراقي قديم عاش في القرن العاشر الميلادي يدعى محمد بن خلف ابن المرزبان، وجمع فيه الأشعار والأقوال والحكايات التي تظهر الخصال الحسنة للكلاب مثل الوفاء والإخلاص وحفظ الجميل على عكس الإنسان الفاسد.

ومن الكلاب المعروفة بفضلها على البشر في مجال الطيران الكلبة «لايكا» التي بعثها الروس الى الفضاء، أما الأشهر في عالم النباح فهي الكلبة «لاسي» بطلة المسلسل التلفزيوني الأميركي الذي حمل اسمها.

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ليست الكلاب وحدها التي قدمت خدمات للبشر فحمامة الزاجل واسمها «Cher Ami» نقلت رسالة عسكرية أنقذت حياة مجموعة من الجنود الأميركان في الحرب العالمية الأولى بعد أن طارت ببسالة فوق نيران العدو، فاستحقت ميدالية الشرف.

وفي جامعة اوريغون يدرب الباحثون فريقا من الفئران يمكنها الكشف عن حقيقية الفيديوهات والتسجيلات المفبركة.

وفي عالم الثغاء والشياه لن ننسى النعجة «دولي» أول مولودة بطريقة الاستنساخ.

أما في عالم الشهرة والثروة فأشير إلى «تشوبيت» القطة التي ورثت الملايين كجزء من ثروة صاحبها ويتابعها على الانستغرام 170 ألف متابع!

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من أفضال الحيوانات على البشر انخراط بعضها في السلك العسكري مثل فرقة الدلافين في الجيش الأميركي.

ومن مزايا صورها الترفيه عن الناس حين قدم المنتج الشهير «والت ديزني» صور الحيوانات في الرسوم المتحركة، فعرف الناس «ميكي ماوس» ومن أفضالها الأدبية وضع الحكم والمواعظ التي يكتبها البشر على لسانها كما جاء في كتاب «كليلة ودمنة» الذي كتبه الهندي «بيدبا» وأنطق فيه ما لا ينطق.

وكذلك فعل العديد من الشعراء، وأشهرهم أميرهم احمد شوقي الذي انطق الديك القائل (مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينا)!

*نقلاً عن "الأنباء"