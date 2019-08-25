واشنطن - موسكو.. طريق الارمغيدون النووي

في أواخر شهر مارس آذار الماضي، وقف رئيس أركان القوات البرية الأميركية الجنرال مارك ميلي متحدثاً أمام الكونغرس عن الخطر الذي تمثله روسيا على الولايات المتحدة.

الجنرال الأميركي العتيد يرى أن الخطر يتمثل في رغبة موسكو استعادة السيطرة على مناطق نفوذها التاريخية وإعادة هيكلة البنى الاقتصادية والأمنية الأوروبية لمصلحتها.

لا يتوقف هذا الإحساس عند رجل القوات البرية الأميركية فقط، ذلك أنه في واقع الحال شعور كافة رجالات القوات المسلحة الأميركية عطفاً على مجمعات الاستخبارات المختلفة، وكلها يجمع على أن روسيا تسعى لاستعادة مكانتها كقوة عظمى، وسوف تنافس الولايات المتحدة ليس في أوروبا فقط، وإنما في مناطق أخرى من العالم، كالشرق الأوسط ومنطقة القطب الشمالي وآسيا وإفريقيا ونصف الكرة الغربي، بالإضافة إلى ذلك فإن روسيا تسعى لتقويض حلف الناتو، بل تساهم في شق الصف الأوروبي، وفي تعميق الخلافات على الأراضي الأميركية.

لا تقف الولايات المتحدة الأميركية في واقع الأمر مستسلمة لتحركات وخطط القيصر الروسي، فهي لديها بكل تأكيد وتحديد من المخططات ما يعمل على إزعاج بوتين ومن لف لفه، وما الدرع الصاروخي الأميركي على أراضي أوربا الشرقية إلا إحدى أوراق المجابهة المتجددة بين موسكو وواشنطن.

يعن لنا أن نتساءل في ضوء تطورات الأحداث الأخيرة: "هل هي مسيرة على طريق الارمغيدون النووي ما بين واشنطن وموسكو؟".

الدلالة السياسية الواضحة لهذه الكلمة تتأتى من عمق المنظور التوراتي ليوم القيامة، أي المواجهة بالأسلحة الذرية التي لا تبقي ولا تذر، والتي عادت إلى صدارة المشهد مرة أخرى في السنوات الأخيرة، واحتدمت بقوة في الأسابيع الأخيرة.

لم يكن الأمر من قبيل المفاجأة أن تعلن واشنطن انسحابها من معاهدة الأسلحة الصاروخية قريبة ومتوسطة المدى، كان متوقعا أن تقدم على ذلك لاسيما بعد أن استمعت إلى خطاب الرئيس الروسي بوتين في مارس 2018 والذي كان بمثابة ثورة صاروخية روسية غير مسبوقة، ثورة تتجاوز حدود ما عرفه زمن السباق النووي في عهد الاتحاد السوفيتي.

في ذلك النهار كان بوتين يستعرض أسلحة حهنمية كفيلة بأن تقود العالم في طريق "الارميغدون بالفعل"، أسلحة من نوعية الصاروخ الرهيب "سارامات"، والقادر على حمل عشر رؤوس نووية، كفيلة بإبادة إحدى الولايات الأميركية الكبرى عدة مرات، عطفاً على الكشف عن صواريخ فرط صوتية تتجاوز الغلاف الجوي للكرة الأرضية وتحدث أكبر الأثر السيئ على الجانب الآخر من الأطلسي.

إنها جدلية مهلكة، ذلك أن الروس لم يمضوا في هذا الإطار إلا بعد أن تيقنوا مرة وإلى الأبد أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد استخرج من أدراج أميركا المحافظة جداً في زمن رونالد ريغان برنامج حرب الكواكب، أو حرب النجوم، ذاك الذي أقنعه به القس البروتستانتي اليميني : ليندسي هال "، مؤكداً له أنه الطريق الوحيد لحماية أميركا من الارميغدون النووي الروسي، وفكرته ببساطة هو نسج شبكة من أسلحة الليزر في الفضاء يكون الهدف الرئيس منها اعتراض أي صواريخ نووية روسية بعيدة المدى توجه إلى الداخل الأميركي.

لم يقف الروس صامتين مرة أخرى، إذ أعادوا قراءة ما تركه علماء الحقبة السوفيتية من برامج خاصة بما يسمى "درع الفضاء" أي البرنامج الموازي والمكافئ الموضوعي لنظيره الأميركي.

والشاهد أنه لم يعد يمر عام في السنوات الأربع الأخيرة إلا ونسمع عن تجربة صاروخية جديدة من هنا ورد من هناك، وقد كان آخر الديالكتيك النووي إن جاز التعبير ما حدث في شمال شرق روسيا من انفجار لمحرك صاروخ يعمل بالطاقة النووية، وقد فهم الأميركيون بشكل سريع أن هناك تجربة من أجل صاروخ أشد فتكا من الصواريخ الأميركية التقليدية، بمعنى أن هناك تجارب على صاروخ بطاقة نووية، ما يعني قدرة أكبر على تحميله برؤوس أكثر، نووية أو تقليدية، وفي نفس الوقت بسرعة هائلة، أسرع من تلك التي يوفرها الوقود الاعتيادي، ما يفيد بأن الكتلة وضخامتها لن تعيق السرعة وقوتها كما تفيد قوانين الفيزياء الاعتيادية.

سريعاً جداً وربما بتهور بصورة أو بأخرى كان الرئيس ترمب يعلن أن بلاده تعرف ما جرى بالقرب من القطب الشمالي الروسي، وأن واشنطن لديها أسلحة مشابهة، الأمر الذي واجه استنكاراً أميركياً سريعاً من المختصين ربما خوفاً من أن يكون الرئيس قد أفشى سراً لا يريدون لأحد معرفته في التو واللحظة ولأسباب تتصل بالأمن القومي.

قطعاً يتحرك الأميركيون بسرعة كبيرة لتفادي الارميغودن الروسي، الذي لم يعد نووياً فقط بل كهرومغناطيسياً كذلك.. ماذا عن ذلك؟

باختصار غير مخل لقد نجح الروس في تطوير نوع من الغواصات غير المأهولة بالبشر، غواصات تسمى "بوسيدون"، هذه سيناط بها إغراق وإحراق الولايات المتحدة الأميركية من جانبي المحيطين الهادي والأطلنطي، حيث إنها قادرة على إحداث أمواج تسونامية عالية، كفيلة بأن تغرق بداية نيويورك على الساحل الشرقي وكاليفورنيا على الساحل الغربي.

يرتاع الأميركيون من أسلحة الثعلب الروسي الحديثة، فيبادروا من جهتهم بتجارب صاروخية جديدة كالتي جرت قبل بضعة أيام، وسريعاً يجيء الرد الروسي من خلال إعلان وزارة الدفاع السوفيتية اختبار إطلاق صاروخين باليستيين من غواصتين في منطقة المحيط المتجمد الشمالي وبحر بارنتس.

التجربة الروسية الأخيرة جاءت بعد أقل من أربع وعشرين ساعة من لقاء بوتين مع مسؤولي وزارتي الدفاع والخارجية، حيث طلب منهم تدبير وترتيب ما أسماه الرد المتكافئ على تجارب واشنطن الصاروخية الأخيرة، ومشيراً إلى أن روسيا لن تقف مكتوفة الأيدي، وأن حديث الولايات المتحدة عن نشر صواريخ جديدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ يؤثر على مصالحنا الأساسية لقربها من حدود روسيا".

هل هو فخ التقليدي من قبل واشنطن تجاه موسكو؟

الثعلب الروسي يدرك أخطاء الماضي، إنه غير مدفوع بدافع قسري مهلك يجعله يكرر أخطاء الماضي، ولهذا يصرح بوتين بأن روسيا لن تقع في مدارات ومؤامرات سباق التسلح، ذاك الذي غرق فيه الاتحاد السوفيتي سابقاً وأدى إلى انهياره.

الثعلب يتعاطى مع النسر الأميركي بعقلية الكيف لا الكم، وأحاديث أقماره الصناعية الأخيرة في الفضاء المغرقة في السرية، تكاد تزعج العم سام بصورة رهيبة.

هل هو الارميغدون النووي بالفعل؟

في أوائل يوليو/تموز المنصرم كان رئيس أركان سلاح الجو الأميركي ديفيد غولدفن يتحدث عن خطة سرية "خالية من المتاعب" لحماية بلاده من هجوم نووي روسي سماه "أرميغدون النووي".

ليس هنا مقام تفصيل الكلام عن الخطة، إنما ما وراءها هو الأهم، أي التنبؤات التي تسعى إلى تحقيق ذاتها بذاتها.. متى يصحو العالم من كوابيس الأرميغدون؟