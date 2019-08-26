المهانون‭ ‬اجتماعيًا

ما جرى فى إحدى قرى الشرقية بحق شاب معاق ذهنياً ليس جديداً، الجديد هو أن ينتفض المجتمع ضد ما حدث وأن تتحرك أجهزة الأمن والنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، الذى حدث بالضبط أن هذا الشاب دخل صالون الحلاقة، وبدلاً من الترحيب به أو صرفه، قرر صاحب الصالون وأصدقاؤه أن يتناوبوا ضربه وصفعه.. ليس لأنهم غاضبون منه ولا كارهون له، وليس لأنهم فى حالة توتر وثورة، بل لأنهم كانوا «مبسوطين» وأرادوا أن يزيد انبساطهم تلذذا بضربه وإهانته، وادعاء الظرف واللطافة بذلك ..!!دعنا الآن من الجبروت التقليدى لمحاولة لملمة الأمر والادعاء أنهم كانوا يمزحون أو الادعاء بأن الشاب سرق أشياء من المحل، هذا الأمر متروك لجهات التحقيق والنيابة العمومية التى نثق أنها لن تتهاون فى الدفاع عن كرامة الإنسان.

ويجب ألا نخجل من القول إن المعاقين ذهنياً، بل المعاقين عموماً، وذوى الاحتياجات الخاصة مهانون اجتماعياً وإنسانياً بيننا، تاريخياً كان يتم التعامل معهم، فى أفضل الحالات، باعتبار أنهم «بركة» يستحقون منا الحسنة والصدقة. ومن المعروف أن أحد السادة وزراء الداخلية السابقين كان محافظاً فى أسيوط قبل أن يتولى الوزارة، وهناك قابل شابا من هؤلاء المعاقين ذهنياً، فاعتبره بركة واصطحبه معه إلى القاهرة، وكان يعتد به ويتفاءل به، وكان حاضراً معه فى مكتبه معظم الوقت، ويهابه الجميع، وظل معه إلى أن غادر الوزارة، واتجه -رحمه الله -إلى الدروشة، ولا نعرف مصير ذلك «الشاب البركة»، ونال السيد الوزير تقديراً خاصاً من الكثيرين لتعامله مع هذا الشاب بتلك الروح، لكن لا نعرف أنه فكر فى عرضه على طبيب لإمكانية علاجه.

.. وتارة يتم استغلالهم بانتهازية ولا إنسانية فى أعمال مثل التسول، ونرى ذلك يومياً أو من بعض المشعوذين ومن يراجع تاريخ الجبرتى يجد الكثير من المشاهد والحالات المؤثرة فى هذا الصدد، وهناك من يتعامل معهم وكأنهم حيوانات، لا يجلسون مع بقية أفراد الأسرة ولا يظهرون معهم، ويقدم إليهم الطعام وحدهم فى مكان منعزل.

يروى أن مؤسس جريدة «المؤيد» ورئيس تحريرها الصحفى الكبير على يوسف، أشهر صحفى مصرى وعربى مطلع القرن العشرين، رُزق بابن وحيد اسمه على، كان معاقاً ذهنياً، ولذا كان يكرهه وابتعد عنه وعن والدته، واتجه إلى الارتباط بالسيدة صفية السادات، على النحو المعروف تاريخياً، ومات ذلك الابن فى صباه، فارتاح الوالد لذلك!!

وقبل سنوات قليلة حاول زوجان التخلص من طفلهما الذى وُلد معاقاً ذهنياً، بأن تركاه بجانب صندوق قمامة قريب من قسم مدينة نصر، وأمكن اكتشاف الطفل وأعيد تسليمه إليهما، وبدا أن الزوجين الشابين فى حيرة من أمرهما، قلقان على مصير هذا الطفل وحياته ومن علاجه المكلف، فأقدما على تلك الخطوة اليائسة واللاإنسانية.

وتقريباً تصالح المجتمع على عدم التعامل معهم باعتبارهم أناسا لهم كافة الحقوق الإنسانية من علاج ورعاية واحترام، وقبل كل ذلك وبعده محبة.

قبل عشر سنوات بالضبط شعرت إحدى السيدات الفاضلات أن الأجل يقترب منها، وأن نجلها الوحيد المعاق ذهنياً سيعانى بعدها، فقررت أن تتخذ الإجراءات كى تضمن أن يصله المعاش بعد وفاتها، طوال حياته ولا ينقطع عند بلوغه السن المقررة،فهو غير قادر على الكسب، ذهبت السيدة إلى وزيرة التضامن وقتها وتفهمت السيدة الوزيرة الأمر ووافقت على الإجراءات، لكن إحدى وكيلات الوزارة عرقلت الأمر تماماً، ولما ألحت الوالدة وهددت باللجوء إلى النيابة العامة أو الرقابة الإدارية تخلت وكيلة الوزارة عن عنادها وقالت للوالدة بأعلى صوت منتقدة الوزيرة: «حكومة فاسدة تدى معاش للعبيط الأهبل»، هذه هى النظرة المجتمعية، وإذا كان ذلك حال سيدة متعلمة وبلغت أعلى السلم الوظيفى، فما بالنا بالآخرين؟

وحتى وقت قريب لم تكن المدارس الحكومية تقبل مثل هؤلاء الأطفال، ولا دور الحضانة ولا أى مكان، وكانت بعض المدارس الخاصة تقبلهم ولكن بعد ابتزاز مالى مريع للأهل، وعانت أسر هؤلاء الأطفال كثيراً، لا مكان يقبلهم أو يريدهم للتعليم أو للعمل..والمجتمع يصر على التعامل معهم بنظرية «العبيط الأهبل». فى إحدى المؤسسات الرسمية عُين أحد هؤلاء الشباب ضمن نسبة الـ ٥٪ المعاقين التى أقرها قانون العمل، وتم توزيعه ليعمل بالجراج داخل المؤسسة، لأن هذا هو المكان المتاح له، بعد فترة فوجئت أسرة الشاب بندبات فى يده، وتبين أن زملاءه بالجراج يُطفئون السجائر فى يديه وذراعيه، ولما سُئل أحدهم عن السبب، رد بهدوء: «كنا بنشوف هو ممكن يكون بنى آدم زينا، يعنى يتوجع من النار»، والتزمت أسرة الشاب الصمت حتى لا يتم طرده نهائياً من العمل أويحدث له المزيد من المضايقة.

وأشارت بعض الأعمال الدرامية إلى سوء التعامل مع أفراد هذه الفئة، أو أنهم يظهرون درامياً فى مجموعات الدراويش أو مكشوف عنهم الحجاب، ولديهم القدرة علي بعض النبوءات والعلم بالخفايا، وهذا كله أدى إلى بناء تراث ثقافى يضع هؤلاء الأفراد خارج مقاييس البشر العاديين وخارج النظرة الإنسانية التى يتم التعامل بها بين الناس عموماً.

الغريب أننا نجد المجتمع يحتفى بالبعض منهم بعد الوفاة، تُبنى لهم المقامات وتقام لهم الأذكار والموالد، أى يصبحون مصدراً لمزيد من الدروشة والبهجة الدينية والاجتماعية، وربما كان ذلك مقبولاً فى عصور مضت وانقضت، أما الآن فى عصر تقدم فيه العلم والطب فبات متاحاً تشخيص هذه الحالات صحياً ومحاولة علاجها، أى الخروج بها من نطاق الغيبيات والشعوذات إلى نطاق العلم والطب حيث المستشفيات والعلاج، ومن نطاق الإحسان والتصدق عليها إلى نطاق الحقوق والواجبات الإنسانية.

هذا التراث الثقافى المعيب يجب أن يتغير، بل أن يسقط تماماً، وللحق أن الذى أقدم على خطوة البداية، فى هذه المرحلة،هو السيد رئيس الجمهورية شخصياً، هو الذى أبدى اهتماماً بهذه الفئة المهانة اجتماعياً وإنسانياً، ويرفع عنهم تلك الإهانة، ويطلب أن يعاملوا المعاملة الإنسانية اللائقة، وتم تخصيص عام لذوى الاحتياجات الخاصة، وبدأت مؤسسات الدولة تعيد النظر إليهم، وتحاول أن تتعامل معهم تعاملاً إنسانياً كريماً، وبدأت وزارة التربية والتعليم تقبلهم أطفالاً فى المدارس وتعمل على دمجهم، وقبلت بعض القنوات التليفزيونية منهم مذيعة، واهتمت بهم وزارتا السياحة والثقافة، والواضح أن هناك استجابة مجتمعية، وإلا ما وجدنا السوشيال ميديا تبرز جريمة الاعتداء على شاب فى صالون حلاقة بإحدى قرى الشرقية، ومحققة بذلك سبقاً على وسائل الإعلام التقليدية.

فى معظم أنشطة وتقارير جماعات حقوق الإنسان، على مدى عقود، لن تجد أى إشارة إلى هذه الفئة من المجتمع، ولا أى اهتمام بهم، لأنهم انتقائيون جداً، استثنائيون وطبقيون فى رؤيتهم للإنسان، الدولة المصرية هى التى بادرت بالاهتمام، وهذا واجبها.

* نقلا عن "المصري اليوم"