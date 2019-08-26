لماذا يحاربون التحالف السعودي الإماراتي؟

البيان السعودي الإماراتي الأخير حول اليمن كان الرد الأمثل على حملة مكثفة من الإساءات والشائعات التي تسعى لتفكيك التحالف القوي بين الرياض وأبوظبي. ولكن الإساءات ليست جديدة، فالحملات القطرية الإخوانية الإيرانية ومن يتحالف معهم لم تتوقف لخلق شرخ بين البلدين.

ولو رأينا الأمر من وجهة نظرهم، فسوف نرى أنهم محقون في عزمهم على هدم التحالف، لأنه الوحيد القادر على وقف طموحاتهم ولجم شرورهم. وبدونه من الصعب تخيل كيف ستكون حال هذه المنطقة المحاطة بالأنظمة المارقة والتنظيمات والميليشيات المتطرفة من كل طائفة. ولنعرف أن السعوديين والإماراتيين يقفون في المكان الصحيح لنرى منهم أعداءهم. إيران، وقطر، وحزب الله، وداعش، والإخوان، والحوثيون، والقاعدة والحشد، زمرة من أسوأ اللاعبين، كلهم اجتمعوا على كراهيتهم.

الأحداث الأخيرة مناسبة جيدة لتجعلنا نذكر لماذا الحلف بين الرياض وأبوظبي استراتيجي في جبهات متعددة ويكفي أن نحذف نظرياً البلدين من الخارطة لنتعرف على السيناريو الآخر، السوداوي والمخيف الذي ينتظرنا.

هناك في رأيي ثلاث جبهات يمكن أن نفهم من خلالها الأهمية البالغة للتحالف السعودي الإماراتي.

الجبهة الأولى مواجهة التطرف. بخارطة خالية من السعودية والإمارات من المرجح أن المنطقة ستسيطر عليها قوى التطرف بشكل كامل، لعدم وجود قوى إقليمية قادرة على محاربتها والإجهاز على مشروعها. من المؤكد أيضاً أن التنظيمات الإرهابية المسلحة ستكون أكثر قوة وحيوية من حالها الممزق هذه الأيام. الجامعات ستقع بشكل حاسم بأيدي المنتمين للإخوان المسلمين ومحازبيهم، وهم الذين يضعون السيطرة على التعليم على رأس أولوياتهم. الإعلام أيضا سيكون شيئاً شبيهاً بالحالة الهستيرية في مرحلة الرئيس المصري مرسي، عندما أصبح المتطرفون يديرون محطات ويرأسون صحفاً ويقدمون برامج. سيكون المشهد - باختصار - كئيباً والمستقبل مظلماً والأفق مسدوداً.

ولكن لماذا نقول ذلك؟

لأن مجابهة التطرف كأيديولوجيا والإرهاب كتنظيمات مسلحة هي من أهم الجبهات التي تشاركت السعودية والإمارات في الحرب عليها. السعودية واجهت بشراسة الجماعات الإرهابية على مختلف مسمياتها حتى سحقتها، وتواجه منذ مدة الخطاب المتطرف ومروجيه، ونتذكر الكلمة التاريخية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حينما قال سنقضي على المتطرفين الآن وفوراً. وبالفعل تراجع بشكل كبير منسوب التطرف في داخل السعودية. أُوقِف المجيشون وأُغلِقت أفواه المحرضين، الذين حوَّلوا حساباتهم على تويتر إلى منصات لتقسيم المجتمع. وتعيش السعودية منذ أشهر مرحلة متسامحة ومتفائلة لم يسبق لها مثيل.

ذات الشيء مع الإمارات، التي لا تسمح لأي خطاب متطرف بالازدهار حتى أصبحت الأرض الإماراتية أرضاً غير صالحة لزراعة الأفكار المتزمتة، ومطاراتها لا ترحب بدعاة الكراهية والفتنة. ميزة التحالف السعودي الإماراتي في الحرب على التطرف أنه حقيقي وأمين بوجه واحد، لأنه يجابه التطرف داخلياً قبل أن يتصدى له خارجياً. ومعروف أن دولاً كثيرة تستخدم الحرب على التطرف كواجهة تجميل عالمية ودعاية مجانية، بينما تعقد صفقات واتفاقيات سرية مع الجماعات المتطرفة والمسلحة اتقاء شرها، أو طلباً للمشروعية أو تتآمر معها لمصالح مشتركة.

في عالم لا توجد فيه السعودية والإمارات من المرجح أننا نعيش في مرحلة خليط من الطالبانية والقاعدية والإخوانية. في هذا السياق نفهم حملات المتطرفين المنظمة والبذيئة على السعودية والإمارات ومحاولاتهم بشتى الطرق زعزعة تحالفهم الوثيق ونشر الشائعات عن خلافات وتصدعات، لأنه - ببساطة - قضى على فردوسهم المفقود. وبذات الوقت يبجِّل هؤلاء المتطرفون قطر، لأنها تتبنى مشروعهم الخطير الذي تكشفت تفاصيله أكثر بعد المقاطعة. إرهابيون متقاعدون وعلى رأس العمل ومنظرون معتزلون وصاعدون، كلهم هبُّوا للدفاع عن الدوحة، التي تحولت منذ سنوات لبنكهم المفتوح وفندقهم الفاخر.

من حسن الحظ أن القوة السعودية الإماراتية، التي تخوض حرباً نبيلة نيابة عن الجميع ضد وحوش التنظيمات المتطرفة، تملك القدرة المالية والاستعداد العسكري ومدعومة بعزيمة سياسية صلبة. انظر للخارطة ستجد دولاً ضعيفة منهكة غير قادرة على المواجهة، وأخرى في وضعية دفاعية، وثالثة صغيرة بلا إمكانيات، ورابعة تمول الإرهاب. ولا توجد مبالغة بالقول نيابة عن الجميع، لأن الإرهاب لا يعرف الحدود وإذا لم يستطع القوي التصدي له فمن السهل عليه أن يبتلع الدول الضعيفة، ويخلق فوضى عارمة في دول بعيدة، مثلما حدث في أوروبا وأميركا.

الحلف السعودي الإماراتي يحارب على جبهة أخرى مهمة، وهي التدخل الإيراني الذي يشكل ليس فقط تهديداً للمنطقة ولكن للعالم كله. زاد العبء بعد الانسحاب الأميركي في عهد الرئيس السابق أوباما. من السهل تخيل مساحة النفوذ الإيراني في عالم بلا السعودية والإمارات. قوة الرد السعودية الإماراتية في الخليج هي القادرة على لجم الأطماع الإيرانية ومن دونهما فإن الحدود ستكون حدوداً رملية بلا قيمة يستبيحها قادة الميليشيات الشيعية الإيرانية، كما يفعلون في العراق وسوريا ولبنان. اليمن مثال واضح على ذلك.

من المهم أن نتذكر أن الحلف السعودي الإماراتي يقوم بأساسه السياسي على المحافظة على النظام الدولي، المصمم على الاستقرار، والذي بنيت أساساته في معاهدة ويستالفيا في عام 1648 بعد حرب الثلاثين عاماً. تنص هذه المعاهدة على منع غزو الدول الأخرى والتدخل في شؤونها، والهدف من ذلك تجنب الحروب وخلق حالة من السلام والازدهار حتى تتوقف الدماء وينمو الاقتصاد وتزدهر حياة الناس. على هذا الأساس القديم تطور العالم وتناقصت الحروب وازدهر العالم الحديث الذي نعرفه اليوم. إيران والميليشيات الإرهابية الشيعية والسنية تريد هدم هذا النظام في الشرق الأوسط، ليتحول إلى منطقة شبيهة بأفغانستان أو الصومال، حيث الدولة فاشلة أو غائبة ومنطق العصابات هو السائد. الحلف السعودي الإماراتي هو الوحيد القادر على منع هذا السيناريو من الحدوث، ومن دونهما سنعيش في عالم موحش آخر مختلف تماماً. يتوقع غالبية الناس أن ممارستهم لحرية السفر والتنقل والتجارة والاستمتاع في الحياة تحصيل حاصل، ولكن هناك قوى سياسية خيرة هي من خلقت هذا الواقع وتحميه بشكل مستمر، وبدونها سينهار بسرعة ونعود سنوات للوراء ونغرق في التخلف.

الجبهة الثالثة هي الاقتصاد أو طريقة الحياة بشكل عام. يتبنى حلف السعودية والإمارات مشروعاً لطريقة مستقبلية للحياة حديثة، حيث تسود ثقافة التسامح والاعتدال، وترفع من مستوى الفرد في الترفيه أو التعليم أو العمل. وكما نرى كيف تغيرت الحياة في السعودية خلال فترة قصيرة، حيث تشهد مشاريع ضخمة وإيقاع حياة سريعاً، وباتت الإمارات الوجهة المفضلة ليس فقط للعرب الطموحين، لكن أيضا للأجانب ممن يريدون أن يعيشوا في بيئة صحية متمدنة، حيث أفضل المدارس والأعمال والشوارع والأسواق. مشروع الحياة هذا هو الأمل الوحيد الذي سيكون المخرج للتحديث والالتحاق بالعالم المتطور. بدون السعودية والإمارات، لن يكون أمامنا إلا مشاريع الموت التي يصدرها الحوثيون والقاعدة أو حزب الله.

لكل هذه الأسباب وغيرها نفهم الحرب على التحالف السعودي الإماراتي وحملات الإساءات والشائعات المستمرة بغرض هدمه وتفكيكه.