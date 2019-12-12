قبل اختفاء اليابان!

قبل عام تقريباً من الآن، اكتشفت اليابان أنها مضطرة إلى إضافة وزارة إلى حكومتها تكون لها مهمة واحدة.. هذه المهمة هى تشجيع المواطنين على الإنجاب!.. فالحكومة فى طوكيو ترصد منذ فترة ارتفاع أعداد كبار السن فى المجتمع، وترصد تراجعاً فى أعداد صغار السن!.

وهذه مشكلة تواجه أكثر من دولة فى العالم، وبالذات بعض دول أوروبا، ثم روسيا، ولكنها تبدو مشكلة حادة للغاية فى اليابان!.

ورغم أن ترحيب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بدخول اللاجئين السوريين إلى بلادها، كان ولا يزال يظهر على أنه سلوك إنسانى منها، أكثر منه أى شىء آخر، إلا أن الترحيب من جانبها كان يشير فى الأصل إلى إحساسها بأن مجتمعها الذى شاخ فى أغلبه يحتاج لشباب يعمل!.

وكان اللاجئون، خصوصاً الشباب فيهم، يحققون هذه الحاجة للمجتمع الألمانى، من وجهة نظر المستشارة، ولكنها كانت تغلف الموضوع بالطابع الإنسانى الذى كانت تتحدث عنه باستمرار!.

والمفاجأة التى أعلنت عنها وزارة الصحة فى اليابان، سبتمبر الماضى، أن إحصاءً جرى فى البلاد عن أعمار اليابانيين، كشف أن ٧٠ ألف مواطن بلغوا سن المائة للمرة الأولى فى تاريخ البلد.. وكانت البداية فى هذا الطريق هى إحصاء جرى عام ١٩٦٣، وكشف وقتها أن ١٥٣ مواطناً تجاوزوا سن المائة!.

ولم يكونوا بالتأكيد يتوقعون أن تتصاعد الزيادة فى أعداد المعمرين إلى هذه الدرجة، التى تثير مخاوفهم على المستقبل لدرجة بعيدة!.

وفى الذاكرة عندهم عملية حسابية مخيفة، كانوا قد قاموا بها قبل سنوات من هذا الإحصاء الأخير، وهى عملية أشارت إلى أن استمرار معدل الإنجاب المتراجع لدى اليابانيين على ما هو عليه حالياً، معناه أن آخر يابانى سوف يختفى من فوق ظهر الأرض خلال ثمانية قرون!.

ولا بد أننا فى أشد الحاجة إلى دراسة علمية جادة تقارن بين معدل الإنجاب هنا، وبين معدله فى اليابان، أو حتى فى أوروبا.. فلا أزال أذكر جيداً أن جورجى زيدان أصدر كتاباً فى عام ١٩١٢ عن رحلة له إلى فرنسا وبريطانيا وسويسرا، وقد استوقفنى فيه أنه أشار إلى أن عدد سكان مصر أيامها كان ثلث عدد سكان فرنسا!!.. فإذا بنا حالياً ضعف عدد الفرنسيين!.

الوزارة التى استحدثوها فى اليابان لتشجيع الإنجاب، هى ربما الوزارة الأهم فى الحكومة، لأنها وزارة تخاطب المستقبل بالأساس، تماماً كالوزارة التى لم نفكر فى استحداثها عندنا إلى هذه اللحظة، لتعمل على عكس الوزارة اليابانية بالضبط!.

*نقلاً عن "المصري اليوم"