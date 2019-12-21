للعزل قصة أخرى

صوّت مجلس النواب الأمريكى فى قرارٍ أجمعت كل الدوائر على وصفه بـ«التاريخى»، لمحاكمة الرئيس دونالد ترامب برلمانيًا بتهمتى إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس، ليتولى مجلس الشيوخ المرحلة التالية، وهى محاكمة الرئيس والبَتّ فى قرار عزله.

وبتصويت مجلس النواب، أصبح ترامب- وهو الرئيس الأمريكى الخامس والأربعون- ثالث رئيس يُحاكَم برلمانيًا فى تاريخ الولايات المتحدة، بعد بيل كلينتون «1998» وأندرو جونسون «1868». وإذا كان الدستور الأمريكى يعطى لمجلس النواب دور توجيه الاتهامات فى مساءلة رؤساء البلاد، فإن دوره ينتهى عند هذه المرحلة، لتنتقل العملية برمتها إلى مجلس الشيوخ، الذى بيده قرار عزل الرئيس، وإذا تذكرنا أن الجمهوريين يشغلون 53 من مقاعده المائة، بينما يمتلك الديمقراطيون 45 مقعدًا، بالإضافة إلى عضوين مستقلين، فإن موضوع العزل هنا سيكون له حديث آخر.

ويريد الجمهوريون فى مجلس الشيوخ أن تكون المحاكمة سريعة وبدون شهود، بينما تعارض الأقلية الديمقراطية ذلك بالقول إن المحاكمة حتى تكون حقيقية، يجب أن يُسمح فيها باستدعاء الشهود.

وإلى جانب خلاف الحزبين بشأن سير المحاكمة المقرر إجراؤها فى يناير المقبل، أيضًا هناك موقف ترامب، الذى يُقال إنه يرغب فى محاكمة تتيح له استدعاء الشهود، رغم إعرابه علنًا عن رغبته فى محاكمة سريعة، وهما أمران يصعب الجمع بينهما وفق خبراء قانونيين.

وخلال تولى مجلس الشيوخ قضية محاكمة ترامب، يقوم أعضاء مجلس النواب بدور الادعاء، وأعضاء مجلس الشيوخ بدور المُحلّفين، ويترأس جلسات المحاكمة رئيس المحكمة العليا.

وتتطلب إدانة الرئيس وعزله موافقة ثلثى أعضاء مجلس الشيوخ، أى 67 عضوًا، وهو ما يعنى أن إدانة ترامب تتطلب تأييد 20 عضوًا جمهوريًا فى المجلس، بالإضافة إلى تصويت جميع الأعضاء الديمقراطيين والعضوين المستقلين لصالح الإدانة والعزل.

وكما هو معروف، فإن أساس القضية يعود إلى محادثة هاتفية يوم 25 يوليو الماضى، طلب ترامب فيها من الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلنسكى أن يُجرى تحقيقًا بشأن جو بايدن، نائب الرئيس الديمقراطى السابق، وهو المرشح الديمقراطى المحتمل لمواجهة ترامب فى السباق إلى البيت الأبيض فى انتخابات الرئاسة لعام 2020.

ويُشتبه فى أن ترامب ربط حينها مسألة صرف مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار بإعلان كييف أنها ستحقق بشأن نجل «بايدن»، الذى عمل بين عامى 2014 و2019 لدى شركة طاقة أوكرانيا.

ونفى ترامب مرارًا ارتكاب أى مخالفة، وقال إن التحقيقات البرلمانية ومحاولة عزله هى حملة مطاردة من جانب الديمقراطيين ومحاولة انقلاب ضده.

فيما يبدو، فإن الديمقراطيين حققوا انتصارًا كبيرًا بنجاحهم فى قرار إحالة ترامب إلى المحاكمة، ولكن مسألة العزل هذه تبدو صعبة فى ظل ما ذكرنا من سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ.

* نقلا عن "المصري اليوم"