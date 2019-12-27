وترجّل الفارس: أحمد قايد صالح

((مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ * فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ * وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا)). صدق الله العظيم.

ورحل الفارس، ابن الجزائر البار، الرجل الذي حفظ الأمانة، وسلمها بإخلاص، ثم استلم الله- عز وجل- أمانته، جنّب الجزائر الغالية، الفتن، والدم، المجاهد «أحمد قايد صالح»، الذي سيكتب التاريخ، دوره الجليل في حماية الجزائر، والحفاظ على وحدتها، بأحرف من ذهب..

فقدت الجزائر بطلا، ورجلا وطنيا مخلصا، أدى واجبه الوطنى، ورسالته، بنبل، وتعفف عن أي مصالح شخصية، أو منصب أو سلطة..

لقد بدأ حياته مجاهدًا ضد الاستعمار الغاشم، وأنهاها بتكريم رئيس الجمهورية المنتخب، له، حيث تم تقليده وسام الاستحقاق الوطنى، برتبة صدر، قبل وفاته بأيام قليلة، نظير جهوده الجبارة، والدور الكبير الذي اضطلع به في هذه المرحلة الحساسة، لأجل إثبات سمو الدستور، وضمان سلامة المواطنين، وأمن البلاد ومؤسساتها الجمهورية..

ومن سيرة الرجل العطرة، أنه التحق بالحركة الوطنية، في سن مبكرة، والكفاح المسلح ضد الاستعمار الفرنسى، حيث تدرج سلم القيادة، ودرس أصول العسكرية، إلى أن أصبح رئيس أركان الجيش الوطنى الشعبى، كما شارك في حرب أكتوبر 1973 ضمن صفوف القوات الجزائرية، إلى جانب الجيش المصرى، لاستعادة «سيناء» الحبيبة، من الاحتلال الإسرائيلى.

أما دوره الأبرز، فقد ظهر منذ بداية حراك الشعب الجزائرى، حيث دافع عن الشعب، ومضى بالدولة، إلى مسار دستورى، حتى يجنب البلاد خطرًا، كان يحدق بها.. وقال لفرق جيشه: «حذار أن تقتربوا من الشعب»..

لقد رحلَ الرجل، بعد أن أدّى واجبه كاملا، تجاه وطنه وشعبه، ليبقى اسمه خالدًا في تاريخ الجزائر الحديث، وفى قلوب الجزائريين، وتمكّن من إنقاذ البلاد في أصعب مرحلة عاشتها الجزائر، وعد بألا تسيل قطرة دم واحدة فوفّى، والتزم بأن يكون الشعب هو السيد فنفّذ، وتعهد بمرافقة المسار الانتخابى فصدق، متحمّلاً الكثير من التجريح، والأذى في سبيل أن تظل الجزائر، آمنة مستقرّة..

قسمات وجهه الجادة، كانت تخفى وراءها قلبًا عامرًا بالحب لوطنه، فلم يفارقه إلا حين اطمأن عليه، وأوصله إلى بر الأمان، ثم رحل مبتسمًا، كفارس عربى أصيل.. فكأن ابتسامته، في آخر لقاء له، كانت عهدًا وبقاء، وفرحًا دفينًا بالانتصار..

رحمك الله، أيها البطل، ورحم الله شهداء الجزائر الأبرار ومجاهديها، ومنهم أبى «عبدالقادر محمدى» المجاهد المسبل، يا من علمتمونا، حب الوطن، والعروبة..

وكانت آخر وصاياه: «أوصيكم بالجزائر، لازم تحملونها في قلوبكم وضمائركم ودمكم، بالفعل وليس بالقول فقط»..

نِم قرير العين، أيها الفارس «عمّى أحمد قايد صالح»، ستبقى أنت والجزائر في القلب..

* نقلا عن "المصري اليوم"